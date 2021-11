Fintech y empleo: Ohana busca 70 talentos con una propuesta inmejorable

Las fintech están pisando fuerte , por lo que Ohana apuesta por talentos que quieran trabajar en la industria del momento y con un propósito claro

Con más de 70 colaboradores en 4 países diferentes, la start up mendocina Ohana (PSP N° 33658) va por más y anuncia la apertura de nuevas posiciones a nivel internacional ¿El objetivo? Duplicar el equipo para convertirse en la primera fintech con impacto social transparente y medible.

"Como start up, sabemos que poner productos en el mercado no es inclusión financiera. Es por ello que nuestro diferencial es familiarizar cada día a más personas con sus finanzas, para que sean accesibles y fáciles de gestionar. Sabemos que es algo difícil de lograr, pero entendemos muy bien hacia dónde queremos ir" afirma Mariela Rerdanoski, CEO de Ohana.

Por otro lado, Ohana también apuesta a formar alianzas sólidas, inclusivas e integradas con organizaciones; a fin de ayudarlas a implementar soluciones fintech en sus comunidades de usuarios y clientes.

Por qué trabajar en Ohana

El visionario Steve Jobs decía que "la única forma de hacer un gran trabajo, es amar lo que hacés" y Ohana se lo toma muy en serio. Es por ello que la propuesta de valor de la fintech, compuesta por jóvenes sub-35, radica en ser pioneros en bienestar laboral.

"Queremos que nuestros colaboradores hagan lo que les gusta y la pasen bien. Las acciones hablan por sí solas: buscamos innovar constantemente para ser referentes en bienestar laboral. El resultado es una tasa de rotación baja y grandes posibilidades de crecimiento dentro de la organización" asegura Emilce Jury, Chief Happiness Officer de Ohana.

Más allá de la experiencia, Ohana prioriza el perfil actitudinal de sus colaboradores para potenciar al máximo un liderazgo positivo en cada uno. Por lo tanto, los perfiles que buscan son personas orientadas a soluciones, que sean resilientes a los cambios y, sobre todo, que disfruten trabajar en equipo.

En este sentido, Emilce Jury resaltó la importancia de la inclusión dentro la start up: "El grupo es como una gran familia, no importa donde estés: siempre hay juntadas, mucha vida social, regalos, actividades. No te vas a aburrir trabajando remoto".

Si bien la modalidad de trabajo es sumamente flexible, no es casualidad que Ohana tenga su oficina principal en Mendoza. "La provincia es un plus para nuestros colaboradores. Ya sea que trabajes o no aquí, el atractivo turístico es enorme y nos incentiva a realizar muchísimas actividades en equipo: desde ir a la montaña hasta realizar un roadtrip con quienes nos visitan" explica Jury.

Ohana busca 70 talentos con una propuesta inmejorable

La fintech cuenta con diversos beneficios corporativos tales como descuentos en hoteles, bodegas y vinos de Mendoza. A su vez, algunos de los tantos incentivos que brinda Ohana son:

Programa de soft landing para mamás y papás.

Horario full time flexible y home office ¡Podés ir a la oficina de Mendoza cuando quieras!

Almuerzo incluido en la oficina.

15 días hábiles de vacaciones.

Clases de inglés y stretching.

Celebraciones especiales para quienes cumplen años.

Además, Ohana entiende que el futuro de las finanzas dependen no solo del valor económico, sino también de la participación en la comunidad. Por lo cual, la fintech desarrolló un laboratorio de impacto social. Este programa interno fomenta que todos los colaboradores, independientemente del área en el que se desempeñen, puedan participar en proyectos como voluntarios.

"Lo más importante es que buscamos inspirar a todas las personas que construyen a Ohana desde el propósito, para que sean su mejor versión todos los días", concluyó Jury.

Posiciones abiertas

En Ohana existen más de 70 posiciones abiertas enfocadas en las siguientes áreas:

Engineering:

Backend

Frontend

QA Automation

Scrum Master

DevOps

SysAdmin

Product:

Product Owner

Functional analyst

UX:

UX/UI Designer

Sales:

Business Developer

Partner Manager

Marketing

Growth Hacking

Paid Media Analyst

Visual & Motion Graphic Designer

¿Cómo postularse?

Enviar CV a [email protected] con nombre del puesto en el título del mail.