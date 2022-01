Cuánto gana una niñera y cuál es la tarifa de profesores particulares en la Argentina

Es una actividad altamente sensible y con enorme responsabilidad, pero el segmento adolece de informalidad. Cuánto es un sueldo justo

Siempre fue una ardua tarea para los padres encontrar personas de su confianza para las tareas de educación y de cuidado de sus hijos e hijas.

Pero además, con el freno a las clases presenciales y el "home schooling" como única opción durante gran parte del año pasado, los padres de pequeños en edad escolar se interesaron de manera mucho más profunda en la educación que reciben, así como en el nivel de cuidado que ofrecen las escuelas y profesionales que se dedican a ellos.

Ya con una salida de la pandemia más cerca en el horizonte, muchos hoy priorizan la contención y la calidad humana de las personas que están a cargo de sus hijos en esas horas en las que no están a su cuidado, más que hacer foco en los contenidos educativos o la oferta curricular de los espacios a donde los envían a aprender.

En ese marco, vale la pena preguntarse también por las niñeras que cuidan a los más pequeños mientras sus padres se encuentran trabajando, y por los profesores particulares que en esta reincorporación a las clases presenciales vienen asistiendo a los alumnos en las áreas de estudio en las que más les cuentas avanzar.

En la aplicación para contratación de niñeras y profesores de apoyo escolar creada por dos argentinas, BEL, aseguran que aumentó recientemente la demanda de estos profesionales.

Juan Codrón, especialista en Marketing y actual CMO de BEL, dijo a iProfesional: "Vimos una demanda desde los padres en cuanto a ayuda con sus hijos en general. Las clases particulares y la necesidad de niñeras fueron siempre una constante, pero post pandemia hubo un gran incremento, tanto en modalidad online como presencial. A los chicos se les hizo difícil y muchos necesitaron ayuda y reforzar conceptos."

¿Cuánto cobra una niñera o un docente particular?

¿Cuánto cobra por clase un profesor particular en la Argentina?

Las de cuidado y educación de chicos y jóvenes son tareas de altísima responsabilidad y crucial importancia.

Aún así, y pese a que la experiencia pandémica hizo que los padres tomaran mayor conciencia de la función de este tipo de profesionales, el de las niñeras y los profesores particulares para apoyo docente sigue siendo un segmento que adolece de un alto grado de informalidad.

Entre sus objetivos, además de permitir que las familias contraten con confianza, Bel busca la inserción laboral de las personas que se dedican al cuidado y enseñanza de niños y niñas, así como un salario más justo alineado con el mercado, según indicaron a iProfesional desde la empresa.

En ese marco, investigaron cuánto cobran estos profesionales en el mercado argentino en la actualidad, más allá del salario por hora o mensual indicado por ley en el caso de las niñeras (que están comprendidas en el Régimen de Trabajo del Personal de Casas Particulares)

De acuerdo a los datos relevados por BEL, las clases particulares de materias como matemática, física, química, inglés, etc. se abonan en promedio unos 850 pesos. No obstante, ellos aseguran que a través de Bel los profesionales de apoyo escolar pueden ganar unos mil pesos por clase particular.

De la misma manera, mientras a través de Bel las niñeras y cuidadores de niños están ganando unos 545 pesos, el promedio de mercado que detectó en la Argentina la aplicación está unos cien pesos debajo de ese nivel.

"A nivel tecnológico, decidimos empezar solucionando la fricción del pago. Descubrimos que un 80% de nuestros usuarios contratan a sus Belers semanalmente, así que apostamos por un servicio por suscripción: si María toma clases de matemáticas cada jueves de 18 a 19.30 con Agustina, le permitimos contratar este servicio con la modalidad "recurrente", y el pago se le debita de su tarjeta cada semana, sin tener ni que interactuar con la aplicación", explicó Josefina Bustamante, cofundadora y CTO de Bel.

No obstante, vale la pena aclarar que el de las niñeras es un trabajo comprendido en el Régimen de Trabajadores de Casas Particulares y que por lo tanto hay un piso garantizado de lo que deben legalmente percibir como ingresos. Las niñeras se encuentran en la cuarta categoría, que corresponde al personal con tareas de cuidado y asistencia no terapéutica de personas.

La misma, "comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores". En ese marco, el salario de una niñera se define por aquello que corresponde como compensación a la cuarta categoría en la escala salarial del personal de servicio doméstico en la Argentina.

En ese marco, el sueldo de una niñera se definirá, por un lado por la cantidad de horas que trabaje. Por el otro, de acuerdo a si su trabajo es con o sin retiro del hogar donde desempeña sus tareas. Por último, también tiene que ver con si cobra por hora o por mensualidad.

En octubre último el gremio que representa al sector cerró una negociación paritaria que impacta en el salario que cobran las niñeras y cuidadores de terceros que se encuentran registrados legalmente en la Argentina. Según el gremio - la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) - en total en el año 2021 el personal doméstico acumulará un aumento de sueldo del 50% respecto de los valores de 2020.

En ese marco, la respuesta a cuánto cobra una niñera por hora a partir de diciembre es 275,50 pesos si trabaja con retiro, y 308 pesos por hora si lo hace sin retiro.

No obstante, si la persona que ejerce tareas de cuidado de terceros está bajo un régimen de trabajo mensualizado, percibirá 34.935 pesos por mes de salario si se desempeña con retiro y 38.931,50 pesos sin retiro.

¿Qué tener en cuenta al contratar una niñera?

Más de 400 profesionales ya ofrecen sus servicios en Bel

"Los padres están más conscientes de las necesidades de sus chicos porque lo vivieron en carne propia. Las escuelas son fundamentales, pero como en toda escuela, hay chicos que necesitan mayor seguimiento, otros precisan un refuerzo con alguna materia que le cueste un poco más. Ahí es donde nosotros aparecemos para ayudar a las escuelas y a los padres", detalló Codrón sobre la herramienta para contratar niñeras y profesores particulares.

Además de verificar antecedentes, la aplicación se encarga de que quienes forman parte de la comunidad de "Belers" sean validados previamente por un equipo de psicólogos. El equipo realiza tanto entrevistas personalizadas como psicotécnicas, además de verificar las referencias de cada experiencia previa, junto con antecedentes laborales.

Bel fue fundada por las hermanas Ángeles Bustamante (Profesora de Inglés y actual CCO) y Josefina Bustamante (Ingeniera en Informática y actual CTO de Bel). Luego se sumaron como socios Javier Camacho (empresario y actual CEO en Bel) y Juan Codrón (especialista en Marketing y actual CMO).

En tres meses acumularon 400 "Belers" certificados y más de 1.000 familias registradas que pueden elegir la modalidad online o la presencial para contratar los servicios de profesores, niñeras, cuidadores o apoyo escolar.

"Consideramos que los profesores y las personas que cuidan de nuestros hijos son figuras fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades. Por eso quisimos brindarles herramientas que les faciliten la vida y los acerquen a más y mejores oportunidades", sintetizó Camacho.