Para la BBC el "éxodo" de jóvenes de la Argentina es similar al ocurrido tras la crisis de 2001

La cadena británica BBC publicó un articulo en español en el que traza un paralelo entre la migración de jóvenes ocurrida tras la crisis social, política y económica en 2001 y la actual situación, en la que muchas personas están migrando fuera del país.

El medio cita un trabajo publicado en 2003 por el sociólogo Fernando Esteban, quien estimó que entre 2000 y 2001 "abandonaron el país 118.087 argentinos". Equivale, en promedio, a unos 160 emigrantes por día.

La Argentina no volvió a vivir una situación caótica tan frenética como la del principio de siglo, pero lleva varios años consecutivos en recesión, con inflación de dos dígitos y con devaluación por goteo de su moneda nacional. Así es que muchas personas eligen buscar un futuro fuera del país.

La BBC consultó a la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina (DNM) sobre el número actual de emigrantes, pero un vocero del organismo explicó que no podrían brindar esa cifra para proteger datos personales de quienes dejaron el país.

En ese caso, si bien la cadena británica reconoce que la población argentina es mayor hoy y que en 2001 no se llenaba una declaración jurada declarando el motivo de un viaje al exterior, traza una similitud a partir de datos que si obtuvo en octubre A24 de la DNM: entre septiembre de 2020 y junio de 2021 casi 60.000 personas emigraron, lo que equivale a 200 emigrantes por día.

Esas son solamente las personas que en la declaración jurada de viaje declararon que se mudan fuera del país. De ellos, un cuarto eligió España. Los siguientes destinos más populares fueron países limítrofes, como Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay. El 5% se mudó a Estados Unidos.

Un cuarto de los migrantes argentinos eligen España

Pero además, en el mismo período más de 445.000 los argentinos que viajaron por "turismo" y casi 15.000 lo hicieron por "estudio". Otros 180.000 declararon "residencia" como motivo de su viaje, mientras que más de 142.000 dijeron que se iban por "trabajo". No todos los emigrantes declaran el motivo del viaje en la declaración jurada electrónica.

Grandes diferencias

El artículo de la BBC destaca que, a diferencia de lo que ocurría en 2001, cuando el famoso "éxodo" fue más heteogéneo, el actual está protagonizado por "jóvenes profesionales, muchos de ellos altamente calificados, lo que significa una importante pérdida para Argentina."

"Otra diferencia es que, hace dos décadas, muchos se fueron con lo poco que tenían -un gran número había perdido la mayor parte de sus ahorros en el llamado "corralito" financiero-. Ahora, en cambio, los emigrados parecen estar viajando mucho mejor preparados, tanto logística como económicamente", detalló la cadena.

Daniela Mansbach, una ingeniera argentina que se mudó a Madrid, España, el año pasado mencionó a la BBC que en la Argentina tenía un muy buen pasar económico y que en la pandemia incluso pudo dejar de trabajar para cuidar de su hija, una opción que no tiene en Europa. Aunque cuenta con ciudadanía alemana, ella es consciente de que durante mucho tiempo su familia dependerá de los ahorros que tenían tras la venta de su casa en Buenos Aires, porque no es sencillo conseguir trabajo en Europa.

La imposibilidad de mantenerse y vivir solos es el motivo que impulsa a los jóvenes a emigrar

Es un caso entre muchos de personas que emigran pese a tener una buena posición económica en la Argentina. Mansbach asegura que la mudanza fue para buscar un mejor futuro para sus hijos, considerando que un alto porcentaje de los chicos en la Argentina son pobres y que el país además decidió cerrar durante un año de pandemia las escuelas.

"Perdimos totalmente las esperanzas de que algo pueda cambiar en Argentina", lamentó la ingeniera, quien además relató que en su barrio son muchas las familias que migraron a España casi en el mismo momento que ellos, dispuestos a empezar de nuevo o arrancar un emprendimiento fuera de su país natal.

Es la misma desesperanza que transmitió a la BBC Alexis Lewin, de 26 años, que vivía con su familia en Buenos Aires pero pese a trabajar en una empresa de renombre como profesional en dirección de negocios globales, no podía pagar un alquiler o viajar al exterior: "No veía luz al final del túnel, no veía posibilidades de vivir solo. Con mi pareja nos íbamos a tener que matar para pagar el alquiler, ni hablar de tener hijos", le contó a BBC Mundo.

"Me juntaba con mis compañeros de secundaria y de facultad y estábamos todos en la misma: nos encanta Argentina, amamos el país, amamos la gente y el grupo de amigos que creamos, pero no tenemos futuro", continuó.

En abril aprovechó las facilidades que da el Estado de Israel a jóvenes judíos que quieren establecerse en el exterior y se mudó. Trabajó un tiempo en un call center hasta que consiguió empleo en una de las empresas de tecnología originarias del ecosistema emprendedor israelí.

"Israel te da muchas oportunidades", afirma. "En Argentina era todo sobrevivir. Era muy frustrante. La única salida era ir al aeropuerto, tomarte un avión e irte a otro país a vivir".

Camila Levin, una productora teatral argentina de 28 años, se mudará a Israel junto con sus padres en mayo. "Acá es laburar, laburar, laburar y que no alcance", dijo a BBC Mundo. Sus padres, afirmó, eligen irse porque "sienten que no van a tener una buena vejez acá".

"Por más que amen su profesión, en algún momento se quieren retirar, como cualquier persona, pero acá se van a tener que morir trabajando para poder subsistir", aclaró.

Sus propios motivos son la imposibilidad de irse a vivir sola por lo caro de los alquileres, la inseguridad en Buenos Aires, y sus ganas de desarrollarse profesionalmente.

La inflación es otra razón: "Tenemos previsibilidad, sabés cuánto ganás y cuánto gastás y eso te baja mucho el estrés", dijo otra de las argentinas consultadas en laa nota, quien disfruta de poder "ir al supermercado cuando quiero, y no solo los días que hay descuentos con mi tarjeta de crédito, como en Argentina".