Sueldos: la inflación se acelera y más empresas deben adelantar subas salariales

Los números oficiales dan cuenta de que los salarios en 2021 le habrían ganado a la inflación.

Hasta octubre de ese año, el último dato disponible, los sueldos en general –incluyendo el trabajo registrado y el informal- habrían tenido una suba promedio mayor al 51,2% en 12 meses, superando muy levemente la inflación acumulada hasta ese momento y revirtiendo así la tendencia de pérdida de poder adquisitivo sostenida en los últimos años.

Sin embargo, lo que muchas personas vieron en sus bolsillos no se condice con esa medición, incluso las que tienen sueldos en blanco en empresas de gran tamaño y los empleados registrados del sector público, que de acuerdo a todas las mediciones –oficiales y privadas- fueron los menos erosionados por los aumentos de precios y tarifas.

Las diferencias entre los datos promedio y lo que las personas vieron en su economía diaria tienen múltiples causas. Hubo acuerdos paritarios sobre el final del año que empujaron hacia arriba los sueldos de empleados agremiados, empujando la estadística oficial hacia arriba.

Y por otra parte, las empresas habían calculado una inflación del 46,7% para este año en promedio, y en consecuencia dieron casi un punto más de aumento de sueldo a los trabajadores fuera de convenio. Así quedaron por debajo de la inflación real que tuvo lugar finalmente en 2021.

Qué sectores dieron los mejores aumentos de sueldo en 2021 y le ganaron a la inflación

Según Willis Towers Watson (WTW), el promedio de incremento salarial se ubicó en 47,6% en 2021. De las 337 grandes compañías y filiales de multinacionales relevadas, las que mejores subas dieron se ubicaron en 51% de alza y las que menos aumentaron, optaron por subas del 44% anual.

Es decir, solo el percentil más alto de las grandes compañías relevadas lograron que sus presupuestos salariales superaran la inflación oficial, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue de 50,9% entre diciembre de 2020 y el mismo mes en 2021.

En concreto, al hacer el corte por industrias, la consultora destacó que la industria de tecnología para finanzas (Fintech) fue la que dio el año pasado los mayores aumentos de sueldo (54,5%).

Solo ese sector junto con otro con fuerte representación sindical (la metalurgia e industria del hierro), que otorgó subas de 53% en promedio, quedaron por encima de la inflación real registrada por el INDEC.

Una situación similar encontró la consultora HuCap, que dio a conocer un informe en los primeros días de enero en el cual destacó que el porcentaje de incremento salarial para el personal fuera de convenio otorgado en 2021 alcanzó el 46,2 por ciento.

"Es importante destacar que empresas de tecnología o Fintech por ejemplo, brindaron incrementos incluso por encima, cercanos al 50% y muchas empresas aún muy golpeadas incrementos inferiores al promedio. En esta línea un 52% de las empresas participantes han indicado que han brindado incrementos superiores a los que tenían presupuestados originariamente, producto del avance de la inflación y para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los colaboradores", expresó Natalia Terlizzi.

¿Qué puede pasar en 2022? Las perspectivas no son de lo más optimistas. Para Marcela Angeli, directora de gestión de Talentos y Compensaciones de WTW en la Argentina, "los salarios no tendrán un dinamismo muy diferente a años anteriores, donde hubo algunos sectores más competitivos y otros que no. Creemos que las empresas intentarán ir acompañando la inflación pero todo estará muy ligado a cómo evolucione la economía y el impacto de la misma en cada sector actividad."

En Hucap, por su parte, anticipan un escenario de recrudecimiento del solapamiento, ya que el personal fuera de convenio sería, un año más, la "variable de ajuste" en las organizaciones que no pueden trasladar los acuerdos que los gremios cierran. "No es una problemática que se presente en todas las organizaciones y vemos una tendencia cada vez mayor por parte de las empresas que el negocio se los permite, de por lo menos brindar los mismos incrementos tanto al personal dentro como al fuera de convenio, precisamente para no caer en este tan temido problema", destacó Terlizzi.

Aumentos de sueldo a principios de 2022

Siendo las compañías con las que trabaja WTW algunas de las más grandes que operan en la Argentina y con sólidas políticas salariales y de beneficios, no se iban a quedar de brazos cruzados.

El 21% de las firmas relevadas en el estudio que se llevó a cabo entre el 7 y el 15 de diciembre confirmó que en los primeros meses del año tiene previsto aplicar algún tipo de medida para recuperar esos puntos de poder adquisitivo perdidos en 2021.

Según detalló a iProfesional la directora de gestión de Talentos y Compensaciones, dentro de este grupo de empresas que ya tienen agendados aumentos de sueldo para recomponer el salario de 2021, hay de todos los sectores de la actividad a excepción de:

Comunicaciones y Entretenimientos,

Hierro, Aluminio, Minero y Metalurgia y

Obra Social / Prestadora Médica.

"En los sectores en donde más se aplicará esta práctica se destacan Alta Tecnología, Consumo y Servicios", dijo Angeli.

Esta compensación será en promedio del 12,8% del sueldo. Las compañías que menos "catch up" aplicarán, otorgarán una suba del 6,5% en los primeros meses del 2022 y las que más buscan recuperar la competitividad de los sueldos de sus empleados fuera de convenio darán 16% de alza.

Qué aumentos de sueldo darán las grandes empresas en 2022

Por otra parte, el 82% de las organizaciones relevadas ya estaban en diciembre dando forma al presupuesto salarial para este año. En promedio, estas grandes empresas calculan que habrá una inflación anual del 45,9 por ciento.

En consecuencia, se plantean aumentos de sueldo del 45% para el personal agremiado y del 46,1% para los no convencionados, en promedio.

Las empresas que ya se proyectan por encima de esa media, arrancaron el año previendo incrementos de alrededor de 50% anual. Nuevamente, las que mejor se posicionan para 2022 serían las industrias del hierro y el aluminio y las fintech.

Bonos 2021

Efecto inflación: 4% de las grandes empresas paga el bono 2021 en dólares y en una cuenta en el extranjero

Además del salario, en la compensación total de los empleados fuera de convenio suele tener un peso muy importante el bono por desempeño.

La buena noticia en 2021 es que ese plus parece haber retomado la senda habitual, tras haber sido un área de la remuneración muy complicada en 2020, cuando la pandemia impactó de lleno los resultados.

Para este año el 41% de las compañías se plantean pagar el bono en target y un 23% pagarán por encima de él –entre el 101 y el 110 por ciento-, mientras que solo 2% de las firmas relevadas que tienen política de bonos no lo pagarán por 2021.

El 65% de las firmas decidió pagar el plus a todo el personal. Los meses en los que ese dinero llegará a los bolsillos serán sobre todo en marzo y abril, aunque casi 20% de las empresas consultadas lo pagarán en el primer bimestre de 2022.

WTW destacó que el 9% de las empresas decidió adelantar el pago del bono y que entre éstas, lo harán en promedio en un 57 por ciento.

La gran incógnita entonces es de qué manera se concreta esta remuneración. El 88% lo sigue abonando en pesos argentinos en la cuenta sueldo, como es habitual. Hay un 1% de las empresas que lo paga en dólares y un 5% que lo tiene definido en dólares y lo convierte a pesos.

Resalta que un 4% de las compañías ya tiene la política de pagar el bono en moneda extranjera y en una cuenta en el exterior.