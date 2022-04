Startup argentina que paga sueldos de hasta 9000 dólares duplicará su staff: cómo postularse

Surhive, la startup rosarina de software, contó a iProfesional que planea este año duplicar su staff de desarrolladores, y para ello les ofrece sueldos de entre 6.000 y 9.000 dólares mensuales, "a la altura de los más famosos unicornios argentinos" del sector.

"Surhive se encuentra en búsqueda activa de nuevos talentos -sobre todo programadores, que puedan contar con las habilidades técnicas asociadas al puesto y fundamentalmente, cualidades tales como la proactividad y la adhesión a los valores que compartimos en el equipo", dijo Alfredo Parody, fundador y jefe de Recursos Humanos.

El directivo le aclaró a iProfesional: "En este momento tenemos 43 empleados, solo el 10% se encuentran fuera del país. Y la intención es contratar 3 personas (desarrolladores) por mes. Nuestro objetivo es casi duplicar los puestos de trabajo que tenemos hoy en día."

¿Qué es Surhive?: la startup argentina que paga sueldos de hasta u$s9000

Surhive es una firma rosarina con 17 años de trayectoria que desarrolla y provee software de entretenimiento y apuestas online a empresas líderes de Europa y América Latina. Hoy es parte de Grupo Surhive, que incluye las empresas Surhive, Surhive Design, Prestotienda y Rosario Motor.

En 2021, tras 15 años desarrollando programas en exclusiva para una compañía alemana, la empresa argentina decidió expandirse y desembarcar con un equipo local en Alemania. Este suceso sentó las bases para el desarrollo de una nueva plataforma con licencia para operar en toda Europa. Surhive ya firmó acuerdos con dos grandes empresas europeas para licenciarles el uso de su tecnología.

Luego, la compañía abrió además una subsidiaria en Uruguay, y continúa enfocada a crecer en mercados como Chile, Costa Rica, Perú y México. De allí la necesidad de ampliar su staff de talentos tecnológicos en la Argentina.

Sueldos y beneficios en Surhive

En la actualidad, los salarios que abona Surhive oscilan entre los 6.000 y 9.000 dólares dependiendo el rol, trayectoria, etc.

"Puntualmente para desarrolladores en las vacantes de Frontend, Backend y DevOps los sueldos comienzan en 6.000 dólares, y en promedio estamos en 8.000 dólares", detalló el CEO a este medio.

Y dio un dato importante sobre cómo se abonan: "Esto va a depender de cada uno de los empleados, existen personas que quieren el sueldo totalmente pesificado y otros que lo prefieren dolarizados".

Alfredo Parody, fundador de Surhive

Para Parody, cada empleado es "un mundo aparte" y por eso el foco no está puesto solo en el salario: "Lo que nosotros tratamos de hacer es darles la mejor propuesta laboral y el mejor espacio para que puedan desarrollar su capacidad al máximo y no tener que estar pensando en otras cuestiones que no sean estrictamente por la que fueron contratados.

Por otra parte, los beneficios que incluye la propuesta de valor del Grupo Surhive son los siguientes:

ahorro en transporte y almuerzo,

horarios flexibles,

prepaga para el empleado y su grupo familiar directo,

vacaciones en el año en cuanto a necesidades según el puesto,

cursos pagos,

día libre en cumpleaños,

clases de idiomas,

eventos,

estacionamiento para auto y bicicletas en la oficina,

bonos por referencia,

porcentaje en las ganancias de la empresa,

asesoramiento contable y jurídico

Las oficinas de Surhive en Rosario, Santa Fe

Vale la pena aclarar que la compañía cuenta con oficinas en Rosario y según declara su CEO, "está para usarse". Desde sus orígenes la empresa promueve el trabajo híbrido, con tres días presenciales y el resto de home office.

"La oficina es el lugar de encuentro. Iniciamos de esa forma y consideramos que es la mejor manera de trabajar para todos. El que quiere puede ir todos los días a la oficina y otros implementan algunos días de home office", dijo Parody.

"Cada uno toma la decisión que siente va a darle mayor valor agregado al grupo", completó.

Cómo postularse para trabajar en Surhive

"Queremos acompañar el crecimiento de nuestros clientes tanto en el exterior como en la Argentina. Para eso entendemos que deberíamos aumentar en un 100% la nómina de la empresa", afirmó el CEO de la empresa rosarina.

Empleados trabajando en las oficinas de Surhive

Según detalló Parody a este medio, para Surhive se buscarán programadores senior con los siguientes perfiles:

JavaScript,

Perl,

Elixir

DevOps

"Además de las habilidades técnicas que caracterizan a cada puesto, buscamos candidatos con aptitudes tales como comunicación, motivación, trabajo en equipo y gestión del tiempo", puntualizó Parody.

No obstante, todas las compañías del Grupo están con vacantes abiertas y los interesados pueden postularse desde sus sitios web oficiales. "La gente de RR.HH. está evaluando absolutamente todos los CV que estamos recibiendo", confirmó el fundador.