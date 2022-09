¿El fin del trabajo virtual? Ya menos del 20% de las empresas elige el home office

¿Se termina el home office? La modalidad 100% virtual ya es la opción menos elegida por las empresas argentinas para llevar adelante su jornada de trabajo, de acuerdo con dos estudios realizados recientemente por Bayton y Readiness Global.

Si de algo se habla en estos días en las empresas es de cómo se seguirá trabajando: qué modelo se impondrá. Por eso en Bayton preguntaron en LinkedIn: ¿por qué modalidad de trabajo optaron en tu organización luego de la pandemia?

Así, el 48% comenzó a trabajar bajo modalidad híbrida; el 36% decidió regresar por completo a la presencialidad, mientras que apenas un 16% se mantiene en un formato de trabajo 100% virtual.

A su vez, Readiness Global también hizo un sondeo propio, y así detectó que 5 de cada 10 personas (el 53% de la muestra) manifestó haber regresado a la modalidad de trabajo pre-pandémica, es decir, 100% presencial.

Mientras tanto, 3 de cada 10 (el 29%) adoptaron la modalidad híbrida y solo 2 de cada 10 (el 18%) se mantienen en un 100% de virtualidad.

Home office, no more

"El retorno a la presencialidad es un camino que muchas compañías ya emprendieron y que otras están abordando de manera paulatina. Lo importante es elegir la modalidad de trabajo que mejor se adapte a la cultura y las necesidades de cada empresa, para potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de las capacidades individuales de los colaboradores", dice Claudia Sadowik, gerente de Negocios y Servicios de Bayton.

Las empresas proponen dejar atrás el home office

En esta misma línea, la consultora McKinsey ya advertía en su informe The future of work after COVID-19, que no iba a ser posible desactivar la interacción presencial de los colabodoradores y equipos.

De acuerdo con el estudio, las negociaciones, las decisiones empresariales críticas, las sesiones de brainstorming, el suministro de información sensible y la incorporación de nuevos empleados son ejemplos de actividades que pueden perder eficacia cuando se realizan a distancia.

"No cabe duda que estamos transitando una época con muchos cambios repentinos. Primero vino el paso de la presencialidad a la virtualidad, luego esta instancia que se denomina generalmente como híbrida y ahora pasamos a una tercera instancia de retomar la presencialidad en muchas empresas", describe Juan Galo Martínez, CEO de Readiness Global.

Los problemas del home office

El estudio de Readiness Global indagó también en torno a las razones por las cuales trabajar desde casa resulta difícil. Entre las más mencionadas por los encuestados, figuran el manejo de los horarios (las personas indicaron que les cuesta organizarse mejor para tener un horario de trabajo y luego desocuparse), el sedentarismo y la hiperconectividad.

"El desafío que tenemos por delante es saber interpretar todos los cambios y modificaciones que atravesamos como personas en estos últimos años para que esta nueva normalidad pueda ser aprovechada al máximo, tanto por trabajadores como empleadores", reconoce Martínez.

¿Qué más le ven de malo al trabajo 100% virtual? Para muchos este favorece el burnout (un estudio de Microsoft y la Universidad de San Andrés plantea que el 75% de las personas siente que trabaja más en sus casas), dificulta la dinámica de los equipos y la construcción de la cultura empresarial.

La presencialidad, a diferencia del home office, favorece la interacción y la dinámica de los equipos

Home office, sí o no

Por otro lado, en el informe Lo que los trabajadores quieren: de sobrevivir a prosperar en el trabajo, presentado por ManpowerGroup y Thrive, observa que a esto hay que sumar las demandas actuales de los colaboradores.

Ellos y ellas quieren poder gozar de más flexibilidad para prosperar: el 64% de los encuestados quiere pasar a una semana laboral de cuatro días, el 45% quiere elegir el horario de entrada y salida de su jornada y el 35% quiere elegir dónde trabajar según sus necesidades diarias.

"En ese sentido, es clave que las organizaciones puedan acompañar esos cambios sin perder la esencia de su cultura en este camino, poniendo el bienestar de su talento en primer lugar", concluye Sadowik.