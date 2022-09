Incertidumbre económica y dólar inestable frenan la recuperación del empleo post-pandemia

El repunte del empleo y de la contratación de personal post-pandemia parece haber encontrado su techo en la Argentina, de acuerdo al último informe de ManpowerGroup. El país sigue fuera del "rojo" en cuanto a la intención de los empleadores de incrementar su nómina, pero demuestra las perspectivas más débiles de la región.

"Veníamos con un crecimiento en las expectativas de empleo después de la pandemia, aunque cuando hacemos la comparación con otros países de la región, era un crecimiento moderado. Ahora nos encontramos con una desaceleración de eso y una caída respecto del trimestre anterior", dijo al respecto Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina, en diálogo con iProfesional.

Vale la pena aclarar que se consultaron para este estudio a 700 empleadores durante julio, cuando la Argentina atravesaba dos recambios consecutivos de Ministro de Economía y los valores del dólar no oficial y futuro (MEP) tocaban nuevos récords.

Las compañías pausaron las contrataciones. Algunas entonces temían no contar con los dólares para importar insumos y hasta evaluaron cortar turnos de producción. "Hubo un contexto de altísima incertidumbre y al ser esta una encuesta predictiva de cortísimo plazo, es muy sensible a ese cambio abrupto", amplió Guastini.

En qué sectores buscar trabajo en Argentina

ManpowerGroup mide trimestralmente la Expectativa neta de empleo (ENE), un indicador que se obtiene restándole a la cantidad de empresas que esperan sumar personal el porcentaje de las que van a disminuir la nómina.

En el tercer trimestre del año, el 27% de las empresas consultadas van a contratar talento, en tanto que otro 29% va a hacer recortes. Según explicó Guastini, tras desestacionalizar toda la serie –que ya lleva 17 trimestres consecutivos- para despegarla de situaciones coyunturales puntuales, eso arrojó una ENE de 9% para el tercer trimestre del año, unos siete puntos por debajo del trimestre inmediatamente anterior.

Expectativas de contratación por sectores en los últimos tres meses de 2022 (Fuente ManpowerGroup Argentina)

Esto quiere decir que para encontrar empleo, las personas tendrán que trabajar en su empleabilidad y ser estratégicos en cuanto a dónde buscar. Por caso, hay dos sectores que liderarán en el cuarto trimestre de 2022 las búsquedas de personal: Restaurantes y Hoteles, con una ENE de 16%, y Manufacturas con 11%.

Los sectores de Construcción y Educación, Salud & Gobierno reportan expectativas de contratación nulas. "Hubo sectores que sí se vieron afectados por escasez de insumos, por ejemplo, el de la Construcción, que siempre picaba en punta en nuestras en nuestras encuestas de expectativas anteriores y en esta oportunidad no", dijo el director general.

Por último, quienes reportan las expectativas más débiles son Comercio Mayorista y Minorista con una ENE de -19%, seguido por Bancos, Finanzas & Bienes Raíces que refleja una ENE de -12 por ciento.

Todos los sectores redujeron sus intenciones de contratar respecto a lo que exhibían en el tercer trimestre del año, cuando el impulso post-pandemia perduraba. El mayor declive fue en el de Bancos, Finanzas & Bienes Raíces con una baja de 44%, seguido de una de 37% en Comercio Mayorista y Minorista. Hasta el sector de IT recortó 22 puntos.

Pese la cantidad de sectores que ahora tienen perspectivas de reducirse, Guastini aclaró que por el momento en ManpowerGroup no ven planes de recortes masivos de personal en las empresas. Dijo que por el contrario, "estamos en un momento de altísima rotación y de un freno a las contrataciones por la incertidumbre económica."

Aún así, el directivo sugiere que hay medidas simples que en la Argentina se podrían tomar para impulsar la generación de empleo, sin necesidad de discutir una reforma laboral macro en este contexto complejo.

Turismo y restaurantes estarán contratando personal en el último trimestre del año

Por caso, sugirió que hay jurisprudencia de los años 90’ generando multas a Pymes en juicios laborales por cuestiones que han quedado desactualizadas, por lo que podrían ser una vía para reducir los costos de la conflictividad laboral. "Si mirás las leyes laborales de otros países, no son tan distintas de las nuestras, pero nosotros tenemos más altos índices de conflictividad", afirmó.

Por otro lado, "siempre estamos tan envueltos en solucionar los contextos y las urgencias, que no tenemos planes a mediano y largo plazo para volvernos más competitivos", continuó.

"Somos también uno de los países donde hay más dificultad para conseguir talento con las habilidades necesarias en toda la región, y a la vez tenemos 8 de cada 10 jóvenes que no consiguen empleo, sobre todo porque no tienen experiencia. Y es que en términos de políticas públicas no tenemos normas simples. No tenemos políticas para favorecer la experiencia de determinados colectivos que no tienen acceso al mercado laboral", amplió Guastini, y sugirió extender el periodo de prueba para que las empresas se sientan más motivadas a contratar jóvenes.

Puestos de trabajo con más demanda en Argentina

Para encontrar trabajo habrá que saber dónde buscar entonces, y no solo en cuanto a sectores: las micro empresas (de menos de 10 empleados) muestran una ENE positiva de 15 puntos; y las compañías de entre 10 y 49 trabajadores, una de 3 puntos.

Esto quiere decir que las más chicas son las más proclives a seguir contratando en el último trimestre del año, ya que las empresas medianas (de 50 a 249 empleados) tuvieron una ENE de -5 y las más grandes, de -4 puntos, para el mismo período.

Por otra parte, solo dos regiones del país siguen fuera del rojo en cuanto a las intenciones de contratación, la Patagonia (18%) –de la mano de un boom del turismo internacional- y el AMBA (2%) En el resto del país las perspectivas son nulas o negativas, de cara al tercer trimestre.

Expectativas de contratación en cada región de la Argentina para el último trimestre del año

Por último, para seguir afinando el lápiz, Guastini compartió con iProfesional cuáles son los puestos de trabajo que se presentan con más demanda en este momento en ManpowerGroup.

"El puesto que tiene mayor demanda es indudablemente todo lo relacionado a la tecnología, en especial los desarrolladores. Pero también puestos de marketing digital o análisis de datos", comentó.

Luego, afirmó, hay sectores que se están reconvirtiendo: "Por ejemplo, lo que ocurrió con el turismo, porque muchas personas durante la pandemia tuvieron que reconvertirse y se llevaron el conocimiento de cómo trabajar en el área. Ahora es muy difícil que vuelvan". En las empresas relacionadas al turismo o que viven de los visitantes de afuera se estarían buscando muchos puestos de atención al cliente.

"Si yo tuviera que darle un consejo a una persona que está buscando trabajo es que no deje de capacitarse continuamente y que no se quede esperando a que la capacitación ‘le llegue’ o se la de la empresa. Hay un descalce entre el talento disponible y lo que necesitan las empresas, por eso hay que capacitarse en aquellas habilidades demandadas", dijo Guastini.

Puestos con más demanda en el mundo

El fenómeno del freno a las contrataciones post pandemia no parece haber llegado a todos los mercados por igual. A nivel mundial, los empleadores proyectan aumentar sus nóminas en 38 de los 41 países y territorios encuestados por ManpowerGroup.

De acuerdo a un relevamiento anterior de ManpowerGroup en 40 países, los cinco puestos más difíciles de cubrir son los siguientes:

tecnología de la información (IT) y data;

administración y asistentes de oficina;

atención al cliente;

operaciones y logística

ventas y marketing

Las expectativas de contratación en la Argentina son las más débiles de la región, según ManpowerGroup

Por otra parte, en la comparación con el tercer trimestre del año, las intenciones de contratación se de empleadores en el continente americano incrementan en cinco de los once países encuestados. Brasil lidera esta tendencia (+56%), seguido por Costa Rica (+52%), Colombia (+46%) y Panamá (+45%).

Por el contrario, Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles de la región (+9%), seguido por Canadá (+30%) y Perú y Puerto Rico (+32%).

"En general la mayoría de los países que están con Expectativas de Empleo más altas son de nuestra región. Incluso Perú que solía ser un país que está bastante que está siempre estaba bastante parecido a nosotros, está en la mitad de la tabla. Y los otros países que están más cerca nuestro, en realidad también están atravesando por situaciones coyunturales muy específicas, como los europeos," analizó Guastini.

"Está bastante claro que frente a una situación de contexto económico de incertidumbre, hay una decisión de retroceder la contratación, no importa si es en Argentina o en otros países. Eso es lo que estaría evidenciando esta encuesta," sentenció el líder de ManpowerGroup.