Estudiar en la UBA: ¿cuál es la diferencia entre el CBC y UBA XXI?

Si estás pensando en estudiar en la UBA, es importante que sepas que deberás aprobar el Ciclo Básico Común (CBC) de la carrera que elijas. Podés adelantar parte de ese requisito aún estando en el secundario, mediante el programa UBA XXI.

¿Qué es el CBC?

El Ciclo Básico Común es una cursada que generalmente lleva alrededor de un año antes de iniciar una carrera en la UBA. En la mayoría de las carreras, el CBC se compone de 6 (seis) materias obligatorias que actúan con el objetivo de orientar al estudiante y a la vez de nivelar a las personas que ingresan a las carreras.

Las seis materias incluyen por lo general dos que son iguales para casi todas las carreras: Introducción al Pensamiento Científico y Sociedad y Estado. Esas dos materias son las que más frecuentemente los alumnos pueden adelantar por UBA XXI.

Otras 2 materias del CBC suelen corresponder a la orientación en la que está comprendida la carrera elegida ("Ciencias Sociales y Humanas", "Ciencias Biológicas y de la Salud" o "Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño")

Por último, las dos materias restantes para completar las seis del CBC si suelen tener que ver con la carrera elegida. Y en algunos casos, se suman materias extra, como es el de las carreras dependientes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que además de las seis materias mencionadas, tienen un taller anual de dibujo.

UBA XXI: podés adelantar materias del CBC de manera online

Asimismo, para las carreras cuya duración es menor a cuatro años, el CBC comprende entre 2 y 4 materias.

Recién una vez que tengas aprobado el CBC podés iniciar oficialmente la cursada de la carrera que elegiste. Si reprobás incluso una materia del CBC, no podés empezar a cursar la carrera hasta tenerla aprobada, lo cual puede dilatar el ingreso a la Facultad.

El plazo máximo para completar el CBC de forma regular es de tres años. Si una persona excede ese lapso, pierde la regularidad y deberá recuperarla con un trámite. No afectará que vuelva a cursar el CBC.

¿Cuál es la diferencia entre el CBC y UBA XXI?

Podés adelantar la cursada y exámenes del CBC mediante UBA XXI, que es el programa de educación a distancia de la UBA. Ofrece materias del Ciclo Básico Común, cuya cursada es a distancia a través del Campus Virtual, y son equivalentes -no iguales- a las que ven los alumnos presenciales dentro de la cursada tradicional del CBC.

Es decir, si estás terminando el colegio secundario, si estudiás un secundario para adultos, o si terminaste el secundario y querés adelantar materias del CBC, podés hacerlo mediante UBA XXI de manera online. De esta forma también, adelantarías el ingreso a la carrera.

No hay límite en las materias que se pueden cursar a través de UBA XXI. Solo se limitan las que se pueden hacer bajo modalidad intensiva.

Los exámenes de UBA XXI son presenciales

Los exámenes parciales y finales de UBA XXI son presenciales.

¿Cuándo se empieza a cursar UBA XXI?

Las personas se pueden inscribir en UBA XXI cuando son:

Ingresantes a la Universidad.

Estudiantes de los 2 últimos años de la escuela secundaria (4° y 5° o 5° y 6°).

Estudiantes que estén cursando el último ciclo de las modalidades de estudios secundarios para adultos y programas especiales.

Por otra parte, las materias de UBA XXI se cursan y rinden casi en el mismo lapso del ciclo lectivo de la Universidad.

Por caso, en 2022 el primer cuatrimestre arrancó el 22 de marzo y finalizó el 2 de julio. El segundo cuatrimestre arrancó el 16 de agosto y finalizará el 25 de noviembre.

UBA XXI ofrece además cursos intensivos de invierno y de verano durante las vacaciones, para quienes deseen adelantar más materias.

Podés adelantar materias del CBC para cualquier carrera de la UBA mediante el sistema UBA XXI

Pero la inscripción a materias en modalidad intensiva de UBA XXI está abierta a alumnos ya inscriptos en la UBA, y solo se puede cursar en formato intensivo una materia por vez.

¿Qué carreras hay en UBA XXI?

A través de UBA XXI se pueden cursar todas materias del CBC de cualquiera de las carreras que ofrece la universidad.

Sin embargo, en la web oficial de esta casa de estudios se aclarar que "todas las materias cursadas por UBA XXI son equivalentes a las materias del CBC, pero no idénticas, ya que se trata de cátedras exclusivas de UBA XXI, con su propio programa de estudio y bibliografía obligatoria."

Vale la pena aclarar también que por UBA XXI se pueden cursar materias del CBC pero no carreras enteras.

La UBA aún no ofrece carreras 100% a distancia. E incluso en los casos de las materias que se pueden cursar y aprobar por UBA XXI, los exámenes parciales y finales son presenciales, no online.

¿Cuáles son las materias más faciles del UBA XXI?

No hay materias más fáciles o más difíciles a secas, sino que depende de qué disciplinas o ciencias resulten más sencillas para cada estudiante.

Fuera de eso, es recomendable hacer por UBA XXI las dos materias que son tronco común al CBC de casi todas las carreras, Introducción al Pensamiento Científico y Sociedad y Estado.

Primero, porque son las dos materias con mayor trayectoria de enseñanza online a través de UBA XXI por lo que tienen ya un comprobado recorrido y reconocimiento dentro de la entidad.

Por otra parte, si arrancas UBA XXI con la idea de estudiar una carrera y luego te quieres cambiar a otra, esas dos materias probablemente te sirvan para el camino profesional que finalmente elijas, por ser comunes a casi todas las cursadas.

Carreras de la UBA sin CBC

Es por el CBC que muchas personas descartan ir a la UBA, ya que sienten que hace un año de nivelación para el ingreso es demasiado tiempo perdido, cuando otras universidades nacionales públicas -y las privadas también- les entregan el título a los cuatro o cinco años de cursada, sin requisito de ingreso o solo aprobando un examen inicial.

Se dice que el CBC es, además, un "filtro" difícil para ir reduciendo la cantidad de alumnos que finalmente ingresan a la UBA.

Pero incluso si no querés hacer el CBC tenés que saber que hay carreras de la UBA que no lo piden. Por ejemplo, en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, no se cursa un CBC sino que las primeras seis materias de la carrera en sí -conocidas como el primer tramo del Ciclo General Básico- son su equivalente.

En las tecnicaturas que se dictan en Agronomía y en la carrera de Edición (Filosofía y Letras), solo se cursan dos materias de CBC y no seis.