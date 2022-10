Un argentino asume el liderazgo de Yara Latinoamérica

Yara, empresa multinacional de producción y comercialización de fertilizantes para la agricultura sostenible, anunció a Pedro Parenti como el nuevo líder para Yara Latinoamérica, región a la cual Argentina pertenece en la organización comercial de Yara.

"Asumir este rol de liderar Yara Latinoamérica será una oportunidad para seguir trabajando por un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Nuestro propósito es potenciar el crecimiento y la rentabilidad de los productores a partir de la innovación, el impacto social y el desarrollo sostenible de toda la cadena de alimentos", afirmó el flamante líder regional mediante un comunicado enviado a este medio.

"Un avance concreto es la adopción de las soluciones basadas en nitratos que Yara tiene en el país, como CerealPlus y MasMaíz, que logran mejoras en la productividad y reducción del impacto ambiental. Con las soluciones CerealPlus y MasMaíz los productores pueden reducir hasta en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de grano producida. Otro ejemplo es el primer acuerdo marco junto a la empresa El Parque Papas para la comercialización de fertilizantes verdes en Argentina", agregó.

En la Argentina, Yara cuenta con una terminal de recepción, mezclado, envasado y despacho de fertilizantes en San Nicolás, y una amplia red de distribuidores en todo el país, los cuales tienen un perfil técnico y cuentan con ingenieros agrónomos altamente capacitados para brindarle al productor no sólo los productos, sino también los conocimientos y servicios necesarios para una óptima nutrición de sus cultivos.

Bio de líder

Con 19 años en Yara, Parenti (en foto principal) fue Director Comercial para Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. Posteriormente Country Manager para México y Centroamérica, y más adelante Head of Marketing para Yara Europa, desde Bruselas. Su más reciente cargo fue Global Vicepresident of Nitrogen Trade and Sourcing, basado en Ginebra, Suiza, y ahora pasa a estar al frente del negocio de Yara en Latinoamérica.

Parenti es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con una especialización en estrategia competitiva de la Universidad de Harvard, y un MBA del IAE Business School.

Yara y la sosteniilidad colaborativa

Desde Yara, se cree firmemente que el proceso de descarbonización de la cadena es colaborativo. Es por ello que la empresa participa de las distintas mesas sectoriales de los cultivos, para compartir su experiencia e intercambiar información con quienes componen los eslabones de la cadena, y es así como tuvo un rol activo en el lanzamiento de la calculadora de huella de carbono para el cultivo de trigo y maíz en el marco del PACN (Programa Argentino de Carbono Neutro).

Durante este año, Yara y El Parque Papas (compañía especializada en el cultivo de papa), firmaron el primer acuerdo en su tipo en Argentina, para suministrar Green Fertilizers, y de esta manera, disminuir las emisiones de la producción del cultivo, mediante el uso de fertilizantes que tienen una huella de carbono un 90% menor a los fertilizantes tradicionales.

En línea con ello, Parenti comentó: "Yara es una empresa líder y para continuar siéndolo, es necesario ser pioneros en innovación. Actualmente disponemos del portfolio de herramientas digitales más avanzado del mercado, como Atfarm, una herramienta digital que está teniendo una adopción masiva, y ya es utilizada en más de 2 millones de hectáreas en Argentina, para generar mapas de prescripción variable."

"Eso permite fertilizar en función de los requerimientos del cultivo, variando la dosis dentro del mismo lote, lo cual genera ahorro de fertilizantes, incremento de rindes, y un menor impacto ambiental. Se logra mayor rendimiento sin aumentar la dosis, y en muchos casos disminuyéndola, y se evita lixiviación de nutrientes ya que sólo se aplica lo que el cultivo va a absorber", prosiguió.

El ejecutivo considera que estas tecnologías, en combinación con el uso de productos en base a nitratos, contribuyen a la descarbonización de la cadena agroalimentaria. "Voy a contribuir desde mi nuevo cargo para continuar en ese camino", aseguró.