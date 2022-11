Marca Personal: 6 herramientas que necesitas para monitorear tu presencia en Internet

Todos tenemos un pasado. Y el mío fue dedicándome durante más de 30 años a la consultoría en relaciones públicas y comunicaciones. Por si no lo pensaste, uno de los aspectos claves en esa actividad es el monitoreo de las menciones de una marca, nombre, producto o servicios.

Más allá de todo lo que publicas en las redes o compartes en un evento o en los espacios de difusión que tienes, quizás te sorprendas cuando veas que aquella infografía pequeña que hiciste tiene muchas vistas en otra red social que no utilizas, o que un párrafo de un artículo que escribiste ha sido volcado como material para una tesis en una universidad extranjera.

Todo lo que aquí te cuento es la realidad de lo que me sucede a lo largo de los años, cuando tu marca se convierte en tu sello, y empiezas a impactar con más fuerza en el nicho al que te diriges.

Entonces, con relación a tu Marca Personal, ¿estás haciendo un seguimiento pormenorizado de dónde apareces en Internet?

5 beneficios de hacer un monitoreo

Hoy el contenido queda prácticamente en forma perpetua a disposición de la humanidad: en Internet permanece el rastro que vamos creando.

Por esto es fundamental hacer un seguimiento, no sólo para saber dónde figura tu Marca Personal, sino también porque es un termómetro adicional a las reacciones, estadísticas y métricas de tu trabajo.

Cómo monitorear tu Marca Personal en Internet

Cuando lo hagas (no te impacientes, porque más abajo te comentaré detalladamente sobre trucos para lograrlo desde hoy sin gastar un centavo) vas a tener una mayor noción del alcance de tu ecosistema de Marca Personal con, al menos, estos cinco beneficios:

1. Detectarás apariciones que ni soñabas que tendrías; y además seguirás a tus competidores, ya que puedes configurar el monitoreo con sus marcas para saber de qué están dando que hablar por ahí. Le llamo "inteligencia de marca" y la puedes convertir en una enorme ventaja competitiva.

2. Tomarás consciencia de qué tipos de nichos, medios y secciones está tu mención, por lo que observarás si estás dirigiendo bien o no tus esfuerzos.

3. Conectarás rápidamente con periodistas, blogueros, influencers, YouTubers, empresas y todo tipo de creadores de contenido que pueden estar basándose en algo de tu material. Puedes rastrearles y tomar contacto, ya que posiblemente te conozcan o les suenes.

4. Conocerás dónde está tu sello personal en todo tipo de menciones, tengan o no tu nombre cuando han tomado un contenido tuyo: en este caso, guarda la compostura y no te enojes a la primera; piensa bien antes de reclamar si usan tu material sin citarte y menos aún, consultarte. Nos pasa a todos, todos los días. Calma, por favor, que cuando te haces más reconocido y tienes una buena reputación, las personas ponen casi siempre tu mención, y lograrlo, lleva tiempo.

5. Visualizarás con más claridad hacia dónde va tu mercado, porque junto con esas menciones que estarás monitoreando, seguro que aparecerán noticias relacionadas, otros colegas de nichos parecidos, y podrás utilizar este material como fuente de inspiración para seguir aprendiendo y ajustando tu estrategia.

Mejores opciones para hacer monitoreo de tu Marca Personal

Cómo usar las alertas de Google para monitorear tu marca personal gratis

No te voy a explicar aquí que llevar adelante tu Marca Personal es algo que demanda trabajo y dedicación diaria de tu parte. Aunque sí quiero que sepas que el hacer el monitoreo te llevará menos de 5 minutos diarios, porque está automatizado.

Para hacer este seguimiento esencial de tu estrategia hay varias opciones, desde gratuitas hasta funciones pagas con más prestaciones. Te aseguro que, para empezar, utilizar los recursos sin costo será más que suficiente para que empieces a familiarizarte con esta herramienta fundamental.

Sí, soy un fan del seguimiento y de medir los resultados, porque, como nos enseñan los grandes referentes del marketing y de los negocios, "Lo que no se mide no se dimensiona; y si no se puede dimensionar, no existe.".

Aquí tienes mis 6 herramientas favoritas con las que hago el seguimiento de mi Marca Personal de lunes a lunes, las 24 horas del día. Ten en cuenta que esta información es de abril 2022; puede haber cambios en cualquier momento.

1. Google Alertas

Precio: gratis

Google tiene un completo servicio de Alertas al que accedes en este link. La propuesta es muy sencilla y amigable: ingresarás un parámetro que quieres que detecten la frase clave, por ejemplo, "Aquí va tu nombre de la marca", y puedes crear la cantidad de alertas que desees. Recomiendo que la coloques entre comillas, así aumenta la precisión de resultados -este aspecto es igual a cómo funciona el buscador más utilizado del mundo-.

Luego, la frecuencia: te dan varias opciones, porque la idea es que te llegue un correo electrónico con un extracto de lo detectado, que puede ser cuando se produzca (es decir, cuando Google lo detecta), máximo una vez al día, o una vez a la semana. Lo eliges tu según tu conveniencia para que no te invadan los correos de menciones. Aunque si son muchas y de tono positivo, eso puede ser excelente para tu Marca.

Revisar tu Marca Personal en Internet es un trabajo diario que puede realizarse sin invertir mucho dinero o escalarse

Ingresas tu correo electrónico y te da opciones de idiomas para el seguimiento, qué tipo de fuentes donde apareces quieres que te avisen (por ejemplo, apariciones en webs, noticias, blogs, libros, hasta 9 opciones de rastreo). Sugiero que lo pongas en automático.

Si deseas un alerta de cierta región, lo configuras, y si no, le das "Todos", lo mismo que el tipo de resultados: los mejores, o todos. Siempre sugiero que pongas "Todos" así no excluyen cosas que quizás sean útiles. Puedes agregar OR, AND, " ", ( ), –, entre otros símbolos usuales en Google para afinar las búsquedas.

Esto se aplica también en las otras webs de monitoreo. Se le llama "búsqueda booleana": sencillamente, es agregar AND, OR o NOT (Y, O, No), o símbolos donde corresponda en tu frase clave. ¿Para qué te sirve? Para afinar más las búsquedas. Por ejemplo, en mi caso el alerta "Daniel Colombo" arrojaba muchísimos resultados e incluso noticias de un obispo. Le agregué un "Not" o un signo "-" seguido de mi nombre, y ¡Santo remedio!.

A partir de configurarlo en un minuto, recibirás estos resúmenes y con un simple vistazo (a mi me toma unos 40 segundos mirar dónde sale mi marca cada día), podrás abrir el link para mirar en detalle dicha aparición. Recuerda que cuánto más precisa sea tu frase de búsqueda, mejores resultados vas a lograr.

Como contra, no detecta tantas menciones en redes sociales; es decir que Google Alertas no es una herramienta específica para monitoreo de social media, sino más bien de todo el contenido general de Internet en sus categorías más tradicionales. Aun así, para mi sigue siendo confiable y por eso utilizo combinando más de un sistema de seguimiento.

2. Talkwalker Alerts

Precio: Gratis, y membresías de pago

Cómo llevar un seguimiento de los sitios web en los que aparecés

Talkwalker Alerts es una alternativa a Google Alerts, en mi percepción en ciertos aspectos mucho mejor, y que puedes ir escalando.

Este servicio supervisa muy bien todas tus menciones en la web a nivel mundial, incluidos foros, blogs y ofrece múltiples idiomas para monitoreo de Internet.

El sistema es muy simple: eliges la palabra a dar seguimiento, incluso puede ser, por ejemplo, una oración de un comunicado de prensa que has divulgado, o cualquier tema que quieras relevar. Recibirás en tu e-mail una lista de las menciones que consideran destacadas según un criterio de más tráfico, cantidad de seguidores o participación de esas fuentes.

Podrás programar que te envíe los alertas por correo todos los días o una vez a la semana.

3. Awario

Precio: no tiene prueba gratis, ofrece distintos planes

Awario es uno de los sistemas para hacer escucha social más recientes, aparecida en 2015. Monitorea todas las principales redes sociales, sitios de noticias, webs en diferentes idiomas, blogs, foros y todas las categorías que se basan en Internet.

Podrás detectar tus menciones, responder desde la misma aplicación y alternar en distintas cuentas de redes sociales. Tiene un panel de control con estadísticas, como cantidad de menciones, y allí también verás los temas más asociados con tu marca, así como el "sentimiento" (sentiment) que es el tono de las menciones (positivo, negativo, neutral, etc.).

Dispone de un buscador con funciones avanzadas, y otra para la venta social (social selling), que consiste en utilizar los medios sociales para encontrar y conectar prospectos para ventas.

4. Mention

Con estas herramientas podés controlar tu marca personal online

Precio: prueba gratis y membresías

Mention es las herramientas más antiguas junto con Google Alerts. Ofrece un monitoreo de las redes sociales más conocidas, además de noticias, la web en general, blogs y foros. Tiene la opción de búsqueda booleana (explicado más arriba).

Trae algunas prestaciones para analizar los contenidos y puedes contratar planes de equipos de trabajo para que las personas colaboren usándola, aunque tengan funciones distintas. La cantidad de miembros depende del plan que contrates.

Esta prestación se integra bien con Slack, Buffer y Zapier, lo que facilita el trabajo de marketing de redes sociales.

También puedes monitorear cualquier tema en tiempo real, por ejemplo, una noticia del momento o un estreno de una serie, y conocerás al instante de qué se está hablando en Internet. Como otras, accedes también en cualquier dispositivo, y, si deseas, recibirás extractos vía e-mail. Algo más que interesante es que tiene una función llamada "Pulse" que te avisará rápidamente si hay un incremento fuera de lo habitual en tus menciones.

5. Brandwatch

Precio: planes previa reunión donde te presentan el producto

Brandwatch es una caja de herramientas de uso empresarial, que monitorea prácticamente todas las redes sociales existentes, incluso las de nichos muy específicos. También mira las revisiones, comentarios de productos, artículos y cualquier cosa que aparezca en la web.

Tiene una cobertura sumamente detallada, y puedes pedir que agreguen ciertos sitios web que te interesan si es que no los han ingresado.

Un diferencial importante es que reconoce imágenes, cosa que las otras mencionadas no hacen por el momento. Por ejemplo, detecta fotos donde esté el logotipo de una marca.

El objetivo de este sistema es analizar datos y por eso crea una variedad de informes estadísticos para observar tendencias, anticipar situaciones de crisis y realizar investigaciones de mercado.

6. Brand24

Precio: prueba gratuita y planes

En este caso, Brand24 podrá monitorear para ti las redes sociales, noticias, blogs y la web en general. Tiene múltiples variables de análisis, como crecimiento, sentimiento, gente influyente sobre ciertos temas y alcance.

Ofrece la posibilidad de que trabajen hasta 99 personas con una misma cuenta. La actualización para el plan más económico se hace cada 12 horas; mientras que en otros, es cada hora o al instante. Se integra bien con Slack y tiene una app, además de que te envía un mail con tus menciones si lo configuras.

Este es un breve muestreo de algunas herramientas que he probado, e incluso figuran las que utilizo diariamente.

Hay muchas más opciones para hacer monitoreo de tu Marca Personal que, como te he comentado, es un aspecto estratégico que muchas veces se deja de lado. Llevo haciéndolo desde hace años, y te aseguro que he encontrado ideas, contactos y generado oportunidades prácticamente a diario, con tan solo dedicar pocos minutos a analizar los extractos que me llegan, y determinar qué es relevante para mi estrategia profesional.

*Daniel Colombo es facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 32 libros. LinkedIn Top Voice América Latina. Certificado por ICF; Coach certificado y Miembro de John Maxwell Team.