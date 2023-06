¿Cuál es la Universidad privada más cara y más barata de Argentina en 2023 y cuánto cuestan?

Si te planteás ir a una universidad privada en la Argentina en 2023, estarás interesado en conocer los precios de las matrículas y las cuotas mensuales que deberás pagar para acceder a la cursada, y eventualmente, al título.

Ir a la universidad en Argentina no es costoso, ya que las personas pueden acceder a las más prestigiosas universidades públicas, que cumplen en ofrecer una variada oferta de carreras. En esos casos, no se paga matrícula ni cuota, aunque sí el costo de los materiales de estudio, del transporte, etc. se ve impactado por la inflación en la Argentina y se vuelve cada vez más difícil terminar una carrera.

Antes de decantarse por una universidad privada barata o económica, conviene que la persona mire la oferta educativa de las casas de estudios Nacionales, y también las opciones de becas y asistencia financiera que ofrecen las universidades privadas más caras. La Universidad Di Tella, la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), todas tienen programas de becas al menos parciales.

Y otro dato para no olvidar es que incluso en las universidades privadas las distintas carreras suelen tener costos diferentes. Algunas carreras son más caras que otras en la misma casa de estudios.

¿Cuánto cuesta una universidad privada en Argentina 2023?

El valor de la matrícula y las cuotas que se pagan en una universidad privada en la Argentina varían de acuerdo a distintos factores. Algunos de ellos:

la carrera elegida

la cantidad de materias a cursar en un cuatrimestre/año

la inflación

Cuánto sale cursar en una universidad privada en la Argentina en 2023

Los costos de estudiar en una universidad privada en la Argentina en 2023 aumentaron entre 50% y 200% en comparación al año lectivo 2022.

Aún así, hay universidades en las que se puede pagar por materia, en otras se paga de acuerdo al año a cursar. En ambos casos, los aumentos en la cuota son cada vez más frecuentes, ya que se ven impactados por la inflación, al igual que el resto de los precios en la Argentina. Por eso, si se tiene en cuenta que una carrera universitaria requiere de al menos 4 años de estudio, no se debe dejar de considerar si se podrá seguir pagando la cuota en los años venideros.

También hay universidades que cobran los exámenes si los alumnos deben repetirlos tras haber desaprobado. Todo esto incide en el costo final de asistir a una universidad privada en la Argentina.

Por eso, la respuesta a cuánto cuesta una universidad privada en la Argentina 2023 dependerá de todos los factores antes mencionados, que los alumnos deberán tener en cuenta a la hora de decidir dónde inscribirse para cursar la carrera que desean hacer.

¿Cuál es la universidad privada más barata en Argentina?

Como dijimos, no existe una universidad privada más barata del país. El costo que se deberá pagar en la institución elegida dependerá de la carrera que se cursa, la cantidad de materias, etc.

Algunos portales especializados en educación superior indican entre las universidades privadas más baratas del país a la Universidad de Morón, a la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Universidad Kennedy y la Universidad Siglo 21 (que si bien tiene su base en Córdoba, tiene centros en todo el país y permite hacer la cursada 100% online, reduciendo costos)

Cuáles son las universidades privadas más baratas donde estudiar una carrera en la Argentina

Estudiar carreras en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) este año tiene un costo de entre 80.000 y 92.000 pesos al mes, aunque hay algunas carreras que se abonan en torno a los 35.000 pesos.

En la Universidad de Palermo los precios varían de acuerdo a la carrera, la cantidad de materias -que se pueden comprar en paquetes de 5 para que sean más baratas- etc. y también varían entre unos 35.000 pesos en adelante.

En otra de las universidades privadas más conocidas de Buenos Aires, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), las cuotas de acuerdo a la carrera están en torno a los 50.000 y 60.000 pesos mensuales.

¿Cuál es la universidad privada más cara de Argentina?

Nuevamente, se vuelve necesario tener en cuenta que no hay una universidad privada más cara del país, sino que cada carrera tiene un costo diferente y se abona el mismo de manera diferente. Es decir, una universidad privada puede ser la más cara del país para cursar una especialidad pero no ser la más cara en otras; un alumno puede estar pagando una mensualidad mayor por una carrera a la que abona un compañero que cursa menos materias, etc.

Algunas de las que suelen tener los precios más caros para algunos de sus programas son la Universidad Austral, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

En 2022, una licenciatura en la UTDT podía costar unos 165.000 pesos mensuales y la carrera de Ingeniería en el ITBA, más de 110.000 pesos mensuales.

Entre las más caras están algunas de las universidades privadas más prestigiosas y con más trayectoria del país

En la Universidad de San Andrés (UdeSa) la carrera de Negocios Digitales tiene una cuota en torno a 184.000 pesos en 2023.

Por eso es que, antes de seleccionar una carrera universitaria se deben explorar todas las opciones de la oferta educativa en la Argentina. Hay cada vez más carreras cortas en centros educativos que no son universidades y permiten acceder a una salida laboral más rápida. Asimismo, hay cada vez más propuestas para cursar carreras online, que si bien suelen ser privadas, son de menor costo que las presenciales de la misma categoría.

Y como dijimos, siempre es importante comparar la oferta pública y privada de las universidades en el área de estudio elegida conociendo las oportunidades de financiamiento y becas de cada caso, ya que pueden hacer toda la diferencia en la elección.