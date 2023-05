Cuánto cuesta la Universidad de Palermo en 2023: cuota mensual y matrícula

A varios alumnos de universidades privadas en la Argentina se les está haciendo cada vez más difícil, con la pérdida de poder adquisitivo a manos de la inflación, pagar las cuotas mensuales y otros aranceles para terminar sus carreras. Muchos se preguntan ¿Cuánto cuesta la Universidad de Palermo?¿Cuánto cuesta la UADE?

No es extraño en estos tiempos que un estudiante deba suspender su cursada por no poder pagar la cuota, anotarse en menos materias por cuatrimestre, cambiarse a una carrera más corta -tecnicatura, diplomatura, etc- para finalizar antes de lo pensado, e incluso cambiar de universidad por otra más barata.

Claro que las Universidades Nacionales (públicas) supondrán un costo menor para el alumno que la universidad privada, pero aún así, ese tipo de cursada no es para todo el mundo.

Entonces se vuelve necesario saber cuánto cuesta la Universidad de Palermo y qué facilidades de pago hay.

¿Cuánto cuesta una carrera en la UP?

Para responder cuánto cuesta la Universidad de Palermo, hay que tener en cuenta que los aranceles varían según la carrera y el turno de cursada.

Se deben pagar en el primer año los Aranceles de Ingreso, que comprenden una Matrícula anual y otros costos, más las 12 cuotas mensuales por año.

Luego, por ejemplo, para cursar la carrera de Arquitectura en 2023 los alumnos de segundo año están pagando una matrícula anual de 96.400 pesos (pero se obtienen descuentos al reservar la vacante, al adherir el pago al débito automático, etc.) además de una cuota mensual (12 meses) de 96.400 pesos en el turno mañana.

Asimismo, la Licenciatura en Publicidad de la UP tiene un Arancel de Ingreso (que incluye la matrícula anual) de 46.800 pesos mensuales en este momento, además de las 12 cuotas del año que tienen un costo de 96.300 pesos por mes en el turno mañana.

La cuota de la carrera de Producción Musical era de 68.000 pesos por mes, y la de Marketing de Moda de 36.000 pesos por mes. Son valores de referencia sobre cuánto cuesta la Universidad de Palermo.

Cada carrera tendrá un costo diferente, incluso puede variar de acuerdo al horario de cursada que se seleccione. Hay que tener en cuenta también la sede que se elija para cursar. La UP tiene sedes en Palermo, Puerto Madero y Barrio Norte. Y cada carrera tiene su sede.

Vale la pena mencionar también que la UP tiene carreras que son 100% a distancia, que reducen también los gastos en los que debe incurrir el alumno y permiten a personas de cualquier rincón del país acceder a la formación de nivel que brinda esta universidad porteña sin tener que irse de su casa. Este es un punto imposible de dejar de mencionar al evaluar cuánto cuesta la Universidad de Palermo.

¿Cómo conseguir una beca en la UP?

Cuando se evalúa cuánto cuesta la Universidad de Palermo, quienes aspiran a estudiar allí deben saber que la universidad cuenta con diferentes programas de becas para sus estudiantes de grado.

Por un lado, se pueden conseguir becas al mérito académico que reducen el monto a pagar de cuánto cuesta la Universidad de Palermo por mes. De hecho, a partir de 3er año, la UP otorga becas de estudio a los estudiantes que alcanzaron los mejores promedios en cada Facultad.

Por otra parte, para quienes se preguntan cuánto sale la Universidad de Palermo será importante conocer que esa casa de estudios cuenta con un muy activo Departamento de Desarrollo Profesional, que sirve como nexo entre las empresas y los estudiantes y egresados, a quienes acompaña en el proceso de desarrollo profesional.

Ese departamento facilita el acceso a pedidos concretos de empleo de empresas líderes, y anualmente organiza la Feria de Empresas, en la que participan compañías nacionales y multinacionales para contactar a los alumnos en forma directa.

De esta manera, los alumnos ven allanado su camino al ingreso al mundo profesional, de manera que podrán pagar cuánto cuesta la Universidad de Palermo mientras están estudiando.

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Profesional brinda workshops y seminarios en los que profesionales del mundo de los recursos humanos, emprendedores y profesionales exitosos exponen sobre habilidades y ofrecen diversas herramientas de capacitación. También los alumnos pueden participar de entrevistas simuladas, en las que fortalecen su perfil de inserción en el mercado profesional.

Por último, al hablar de cuánto cuesta la Universidad de Palermo, no solo es necesario mencionar las becas sino los diversos medios de pago digitales que ofrece la universidad, de manera de facilitar el abono a quienes no residen en la Ciudad de Buenos Aires (alumnos a distancia, familiares y tutores de alumnos presenciales, etc.).

Débito automático

Tarjeta de crédito

Efectivo o cheque

Tarjeta de débito

Sitios web habilitados

Billetera virtual (De manera presencial en las sedes Ecuador 932, Jean Jaures 932, Larrea 1079, Madero 942, Mario Bravo 1050, Mario Bravo 1259, Mario Bravo 1302, Capital Federal)

Esta información es importante porque a veces se obtiene descuentos en cuánto sale la Universidad de Palermo en total, cuando se adhiere el pago a débito automático.

¿Cuánto cuesta la Universidad de Palermo por mes?

Como dijimos, no hay un costo unificado de cuánto cuesta la Universidad de Palermo por mes. Cada carrera tiene un valor de cuota puntual que incluso varía de acuerdo al horario de cursada.

Los costos de la carrera de preferencia se pueden solicitar personalmente en las sedes de la UP o mediante un formulario en su página web. Así el usuario podrá saber exáctamente el costo de la cuota mensual de su carrera en el momento en que está pensando en cursarla.

Al llenar el formulario online el interesado o interesada recibirá inmediatamente en su correo electrónico las características y beneficios de la carrera que seleccionó. Para conocer cuánto sale la Universidad de Palermo en ese caso particular, deberá hacer click en el botón de "Aranceles" que figura al pie de ese correo, para ser redirigdo a la página web en la que se explican en detalle los costos.