Cuánto se gana con Uber en Argentina

Cada vez son más las personas que deciden registrarse en plataformas como Uber y obtener ganancias, ya sea en sus tiempos libres o como trabajo a tiempo completo. Desde iProfesional, te contamos cuánto podés ganar con estas plataformas.

¿Cuánto se gana en Uber por mes?

Uber es una de las plataformas de transporte más conocidas del mundo. La misma permite a los conductores independientes conectarse con pasajeros que necesitan un transporte. Para las personas que deciden trabajar con esta aplicación, una de las ventajas más conocidas es la flexibilidad de horarios, lo que permite que los conductores decidan cuántas horas quieren trabajar.

Para aquellas personas que solo desean trabajar un poco, con 10 horas semanales se pueden generar un ingreso de $17.445 aproximadamente por semana, lo que daría un total de $69.780. Esta opción suele ser muy escogida para aquellas personas que desean complementar sus ingresos sin comprometer demasiado tiempo de su semana laboral.

En cuanto a las personas que desean aumentar su ingreso semanal, trabajar 15 horas semanales eleva las ganancias a $27.318 semanales y $109.272. Esta opción suele ser para personas que necesitan ingresos adicionales, pero manteniendo su trabajo principal.

De esta forma, a medida que se incrementan la cantidad de horas trabajadas, también lo harán los ingresos.

Por ejemplo, trabajar 20 horas semanales en Uber puede generar un ingreso de $37.483, es decir, $149.932, por lo que, por lo general, las personas que realizan esta actividad obtienen un ingreso a tiempo parcial.

Finalmente, trabajar 30 horas semanales puede generar un ingreso de $57.747 por semana, lo que se traduce en $230.988 por mes. Esta opción es para aquellas personas que deciden dedicarse a esta actividad a tiempo completo.

¿Cuánto gana un DiDi en Argentina 2023?

La ganancia de un DiDi en Argentina puede variar según las horas trabajadas y la demanda de vehículos. Sin embargo, esta suele ser similar a las obtenidas en Uber, con un viaje mínimo promedio en $550, aunque puede variar según la demanda.

Por otra parte, para ser conductor, según los requisitos establecidos por Didi, se requiere ser mayor de edad y tener el registro para manejar vigente. Además, se necesita tener un vehículo modelo 2004 en adelante, con aire acondicionado y airbags. Por otra parte, este debe contar con un mínimo 4 puertas y una patente de "vehículo particular". Asimismo, el conductor debe ser mayor de 20 años.

En paralelo, para poder registrarte como conductor en la aplicación, deberás presentar ciertos documentos, tales como una licencia de conducción argentina vigente y activa, con la clase D. También tendrás que proporcionar los datos de la cédula del auto (tanto del lado de la patente como del domicilio), el color del vehículo, un certificado de cobertura y una foto selfie en la que te muestres sosteniendo el registro de conducir al lado de tu cara.

Cabe recordar que los documentos deben tener al menos 1 mes de validación restante. Es importante que tengas en cuenta estos requisitos y documentos para que puedas comenzar a trabajar como conductor de Didi. De esta manera, la aplicación te garantiza la seguridad y confiabilidad tanto para vos como para los usuarios de la aplicación.

¿Cuál es la ganancia de un Uber?

Como mencionamos a lo largo de la nota, el dinero que puede obtener un Uber varía según la cantidad de viajes que realiza. Además, la ganancia también varía según el auto que se utilice y el combustible que requiere. Por ejemplo, el costo del combustible de un auto a GNC es tan solo una fracción con respecto al que utiliza nafta premium.

Por este motivo, es difícil establecer una "ganancia" general para todos los conductores de Uber. Sin embargo, existen algunos parámetros (gastos que tendrás) que podes tomar en cuenta antes de comenzar a trabajar en este rubro:

Gasto de patente

Gasto de seguro automotor con cobertura para pasajeros

VTV

Carga de matafuego cada 1 año

Combustible (nafta, gasoil o GNC). Lo ideal es calcular la cantidad de kilómetros que se pueden hacer con un tanque lleno

Cambio de aceite cada 10.000 kilómetros

Cambio de distribución cada 50.000 kilómetros (en el caso de corresponder)

Lavadero (1 vez por semana, en el caso de que no tengas tiempo para hacerlo por tu cuenta)

Monotributo

Ingresos Brutos

En el caso de utilizar el vehículo para uso particular, algunos gastos como la patente, VTV y matafuego no haría falta que los incluyas, ya que, en el caso de no utilizar Uber, deberás afrontarlo sí o sí.

Por otra parte, existen otros posibles gastos que son muy difíciles de establecer como el desgaste en general del auto (frenos, alguna rotura, amortiguadores, entre otros), por lo que una posible contemplación de estos gastos es ahorrar el 10% de lo que se genera mensualmente destinado a un fondo para estos fines.

¿Cuánto gana un Conductor de Cabify en Argentina?

Las ganancias, al igual que en el caso de Uber, varían, pero, según su página web, un conductor puede llegar a ganar hasta $100.000 semanales, lo que se traduce en $400.000 mensuales. Además, podés ganar hasta $20.000 extra en tu primera semana trabajando en la aplicación.