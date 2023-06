¿Cómo puedo ver mi recibo de jubilación?

El recibo de los haberes jubilatorios es de suma importancia para realizar algunos trámites, especialmente los financieros como solicitar un crédito o justificar el origen de fondos ante una entidad financiera. Por este motivo, si cobrás una jubilación, te contamos el paso a paso para que puedas descargarlo.

¿Cómo ver mi recibo de sueldo de jubilación?

Es importante aclarar que, en el caso de las jubilaciones, si bien informalmente se le suele decir "recibo de sueldo", en realidad se tratan de haberes, ya que como tal se está cobrando un beneficio, a diferencia de un sueldo en el que hay una relación laboral.

Teniendo esto en cuenta, para poder ver tus haberes jubilatorios deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación Mi ANSES

Ingresar tu número de CUIL y tu clave de seguridad social

Dirigirte a la opción "Jubilados y Pensionados"

Hacer clic en la sección "Consulta de recibos"

Una vez realizado estos pasos podrás visualizar tus haberes.

¿Cómo descargar el recibo de sueldo de un jubilado?

Para descargar tu "recibo de sueldo" o haberes jubilatorios deberás seguir los pasos previamente mencionados. Al llegar al último paso, es decir, una vez que visualices tus haberes, deberás hacer clic en la opción "descargar". Cabe recordar que, en el caso de que lo consideres necesario, podrás imprimirlo.

¿Cómo sacar recibo de sueldo de jubilados por cajero automático link o Banelco?

En el caso de que desees conseguir el comprobante de pago de un cajero automático, deberás seguir los siguientes pasos:

Dirigirte a tu banco con tu tarjeta de débito

con tu Seleccionar un cajero automático habilitado e ingresar la tarjeta de débito

Ingresar tu número PIN (clave de 4 dígitos) y presionar en "continuar" (en algunos cajeros la opción aparece en la pantalla, mientras que en otros es un botón de color verde)

Dirigirte a la sección "Consultas y solicitudes", aunque en algunos cajeros aparece simplemente como "Consultas" o "Solicitudes"

Seleccionar la opción "Impresión de comprobantes"

Hacer clic en la opción "Comprobante previsional"

Siguiendo una serie de sencillos pasos, podrás obtener el recibo de tus haberes jubilatorios a través de un cajero automático

Al realizar estos pasos, el cajero automático otorgará un tique en el que se detallará el cobro de tu jubilación. En el caso de necesitar realizar otra operación seleccionarás continuar, mientras que, en el caso de que esta sea la única operación que deseas a ver deberás elegir no y retirar tu tarjeta de débito.

¿Cuántos dólares puede comprar un jubilado?

En la actualidad, la capacidad de un jubilado para comprar dólares depende de varios factores, como el monto de sus haberes jubilatorios y otros ingresos adicionales, como alquileres u otros activos financieros.

Al momento de analizar la posibilidad de adquirir dólares, es importante considerar tanto el límite mínimo establecido por los bancos para la compra de dólar ahorro como los requisitos específicos de la entidad financiera en la que percibís tu jubilación.

Por ejemplo, en el caso del dólar ahorro, cada banco puede tener diferentes requisitos mínimos. Sin embargo, como referencia general, suele requerirse un equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Es importante destacar que los bancos donde los jubilados cobran sus haberes suelen tener requisitos menos exigentes. Por ejemplo, en el Banco Santander, se solicita documentación que justifique ingresos netos de al menos $78,000.

De esta manera, aquellos jubilados que solo perciben el monto mínimo de jubilación y no tienen otros ingresos declarados no podrán acceder a la compra de dólar ahorro. Por otro lado, en el caso del dólar MEP, la única limitación en cuanto a la cantidad de dólares que un jubilado puede adquirir es la capacidad de justificar el origen de los fondos.

La única limitación del dólar MEP, en cuanto a cantidad, son los ingresos declarados

Esto significa que podrás comprar la cantidad de dólares que desee siempre y cuando pueda demostrar el origen de los fondos utilizados para dicha operación. Por ejemplo, un jubilado que percibe el monto mínimo de jubilación y no cuenta con ningún otro ingreso declarado no podrá comprar 900 dólares al mes, ya que no podrá justificar el origen de los fondos.

Es importante tener en cuenta que si no se puede demostrar el origen de los fondos, las entidades financieras o los corredores de bolsa pueden cerrarte la cuenta, además de generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROI) y enviarlo a la Unidad de Información Financiera (UIF).