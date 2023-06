Qué es el éxito para Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, debió recorrer un largo camino de miedos, frustraciones y aprendizajes a lo largo de su carrera; un recorrido que hoy es un ejemplo para los demás emprendedores argentinos.

Uno de los primeros nombres que más resuenan a la hora de hablar de éxito en el mundo emprendedor es el de Marcos Galperin. Fundador y CEO de Mercado Libre, el empresario construyó una compañía modelo que llega a cada vez más lugares y nada tiene que envidiarle a los gigantes del hemisferio norte.

"Si vas a emprender, vas a trabajar mucho más que 8 horas por día. Trabajamos las 24 horas", aclaró Galperin durante Experiencia Endeavor Sub20.

Los inicios de Mercado Libre

Aunque "es difícil decidir a los 17 años qué vas a hacer el resto de tu vida", Galperin decidió lanzarse a la aventura. Abandonó sus sueños de rugbier y se fue a estudiar a Estados Unidos, país al que ansiaba ir desde chico, según consta en el perfil del empresario que publicó la organización de emprendedores Endeavor.

Galperin escuchó las historias de grandes emprendedores como Steve Jobs o Phil Knight y se preguntó: "Si toda esta gente puede hacer algo, lo pudieron armar, ¿por qué no puedo hacer algo yo también?".

Su experiencia en el exterior lo hizo conocer el mundo del comercio electrónico, algo que en América Latina, en ese momento, era inconcebible. También aprendió que "la gente es similar en todos lados", y se adapta al sistema o al no-sistema. Así que volvió a su país con la idea de lanzar Mercado Libre.

Marcos Galperin recordó los inicios de Mercado Libre

"Todo el mundo decía: ‘Nunca nadie en América Latina le va a comprar algo que no vio y no tocó a alguien que no conoce, porque va a ser un fraude. Es obvio que no va a funcionar’. Para mí era obvio que sí iba a funcionar", recordó durante el mencionado evento.

"Detrás de los emprendimientos más exitosos que yo conozco, hay una idea de alguien que quiere solucionar un problema o quiere demostrar que todo el mundo piensa algo, y ellos lo piensan de una manera distinta y tienen razón. Cuando tenés esa convicción, eso es muy poderoso", aconsejó.

Marcos Galperin y la frustración

Una vez que lanzó Mercado Libre, la empresa tardó muchos años en despegar. En tiempos de crisis, las cosas no fueron fáciles: "Todas las mañanas nos decían que nos íbamos a quedar sin dinero y toda esa gente se iba a quedar sin trabajo por mi culpa. Fue muy difícil esa época", rememoró.

Pero también entonces encontró mucho apoyo por parte de su gente: "Cuando las cosas están mal, hay momentos donde sacas cosas muy valiosas".

Todo fue aprendizaje. El CEO de Mercado Libre confesó que se frustra cada tanto, porque ansía ver un progreso que no suele ser inmediato: "Muchas veces las cosas toman tiempo, cambiar los hábitos de las personas es complejo".

Por eso, aclaró que aprendió a disfrutar del camino sin que importe tanto el destino final. Eso sí: "No me ha quedado otra que aprender a desarrollar la paciencia y a lidiar con esa frustración todo el tiempo", reconoció.

Mercado Libre está hoy entre las empresas más grandes de Latinoamérica

"En esos momentos ves la gente que realmente está apasionada por la idea y por agregar valor a la sociedad, y los que decían que estaban apasionados por la idea, pero en realidad lo que querían era hacerse ricos rápido", agregó.

Qué es el éxito y cómo alcanzarlo

Galperin insistió en que emprender es muy complejo, y hacerlo solo lo hace mucho más complejo. Un socio aporta diversidad de miradas, pero también pasión. Sin pasión, será mucho más difícil sobreponerse a los inconvenientes que surgen en el camino, porque de ella sale la resiliencia, analizó el empresario.

Ahora que Mercado Libre es una de las compañías más valiosas de América Latina, el emprendedor no considera que haya sido solo por suerte. "Mercado Libre es un éxito, pero está atado al esfuerzo y al tiempo que le he puesto al camino todos los años", expresó.

Y eso, para él, es el éxito: no está atado a lo monetario, a la satisfacción o al tamaño de una empresa; es el esfuerzo que hay detrás. "Cuando todo ese tiempo y todo ese esfuerzo finalmente dan sus frutos, eso es el éxito y por eso se disfruta tanto: porque hay mucho esfuerzo atrás", subrayó.

A los jóvenes que lo escuchaban les pidió que no pensaran en "no quiero tener un jefe", "no quiero ir a la oficina" o "quiero hacerme rico", sino en "yo creo que hay una nueva manera de hacer algo que está mejor".

"Lo que hay que buscar es cómo hacer para agregarle valor a la sociedad", resumió. Y aunque Mercado Libre ya cambió muchísimas cosas, Galperin sabe que todavía hay mucho esfuerzo y más valor por generar.

"¿Le queda mucho por crecer a tu empresa?", le preguntaron. Con una sonrisa y mucha convicción, respondió: "Más que nunca. Recién estamos empezando".