Cuál es el sueldo promedio de un empleado en Google

Google suele ser desde hace años la líder de todos los rankings de marca empleadora, la preferida de talentos de todo el mundo como empresa en donde trabajar. Pero, ¿qué sueldo paga esta compañía en la Argentina?

Si bien trabajar en el campus de Google en Mountain View, California (EE. UU.) es el sueño de muchos, no es necesario emigrar para ser empleado del gran buscador de Internet. Google tiene una sede en la Argentina.

De hecho, recientemente anunció una inversión para expandir su centro de computación en la nube, junto con búsquedas de personal en toda la región para esa área.

Por lo tanto, el sueldo de trabajar para Google es posible en Argentina. Cuáles son las vacantes, cómo postularse y qué sueldo paga esta empresa de Alphabet.

¿Qué sueldo paga Google en Argentina?

Oficialmente Google no da a conocer datos sobre los sueldos que paga en la Argentina. Si tomamos como parámetro los sueldos informados por usuarios de la plataforma de reviews de empleadores, Glassdoor, el promedio que surge entre todas las posiciones informadas -sean talentos IT o no- es de 255 mil mesos mensuales.

Oficinas de Google en su sede de Buenos Aires, Argentina

Los siguientes son otros parámetros que entrega Glassdoor para sueldos de posiciones más específicas en Google Argentina:

Account Strategist , entre 375.000 y 3 millones de pesos al mes,

, entre 375.000 y 3 millones de pesos al mes, Programador, entre 1 y 2 millones de pesos al mes,

entre 1 y 2 millones de pesos al mes, Account Manager, de 861.000 a 3 millones de pesos al mes

de 861.000 a 3 millones de pesos al mes Software Developer: de 465.000 a 3 millones de pesos

de 465.000 a 3 millones de pesos Analista: entre 480.000 y 1 millón de pesos al mes.

entre 480.000 y 1 millón de pesos al mes. Empleado Administrativo : entre 240.000 y 1 millón de pesos al mes.

: entre 240.000 y 1 millón de pesos al mes. Ingeniero en Sistemas, de 2 a 4 millones de pesos por mes.

La gran dispersión que existe entre esos rangos es que Glassdoor toma para elaborar sus estimaciones los sueldos declarados por usuarios durante períodos de tiempo que son demasiado extensos para lo que suele ocurrir con las actualizaciones salariales en la Argentina.

Otro parámetro que podemos tomar es un informe de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) de julio de 2023: entonces, la mediana salarial de las personas que se dedican al rubro IT fue de 525.000 pesos mensuales.

Cuál es el sueldo de un programador en Google Argentina

Como Google es uno de los mejores empleadores de ese sector, podemos asumir que los sueldos de las posiciones IT en esa compañía estarán por encima de la mediana salarial.

¿Cómo entrar a trabajar a Google Argentina?

Al anunciar la apertura de su apertura de su centro de servicios e ingeniería en la nube en el país en 2021, Google confirmó la contratación de 285 personas de manera directa en las oficinas que Google tiene desde hace 15 años en Buenos Aires.

Fue entonces que se explicó cómo se puede encontrar las vacantes de búsqueda de personal de Google y postularse. Los interesados deberán ingresar en el área de carreras del sitio web oficial de Google (www.google.com/about/careers) y filtrar la búsqueda por "locación". Luego seleccionar "Buenos Aires, Argentina" si esa es la ubicación en la que desean desempeñarse, y el sistema desplegará la lista completa de posiciones disponibles a las cuales se puede aplicar.

Lo mismo vale para los avisos de búsqueda de personal que Google publica en la red social para profesionales, LinkedIn. En su perfil se pueden encontrar todos los avisos publicados por Google a nivel mundial y utilizar los filtros de la plataforma para, por ejemplo, ver exclusivamente los de una ciudad o una profesión particular.

Otra manera de entrar a trabajar a Google Argentina y cobrar un buen sueldo es de hecho participar de uno de sus programas de pasantías de negocios. En ese caso se buscan jóvenes graduados o próximos a graduarse, que deseen insertarse en las áreas de ventas, servicio y soporte, estrategia comercial, ingeniería y tecnología, y marketing y comunicaciones de Google en el país.

Para encontrar un trabajo con buen sueldo en Google, conviene crear una alerta en LinkedIn

¿Qué puestos está buscando Google en Argentina?

Al cierre de este artículo, tanto en el área de carreras de su sitio web como en el perfil de LinkedIn de Google, solo hay dos vacantes laborales publicadas en la Argentina. Éstas son para las siguientes posiciones:

Service Delivery Manager, Vendor Operations, Google Cloud (English)

Cloud AI Engineer, Global Services Delivery, Google Cloud

Vale la pena aclarar que en el primer caso, se trata de una posición que puede realizarse de manera híbrida, en tanto que la oferta para un ingeniero de Inteligencia Artificial en la nube es solo bajo el esquema presencial.

En ambas posiciones será necesario el manejo del idioma inglés, solo que en el caso del puesto de Service Deliver Manager el propio empleo se realiza en ese idioma y se requiere fluidez en su utilización.

Google tiene un centro de servicios e ingeniería en la nube en Argentina, y suele buscar profesionales de esa área en el país

Para el puesto de ingeniería, ese requisito no se menciona, pero si se pude título de grado en Ciencias de la Computación, Matemáticas, o campo técnico equivalente; tres años de experiencia en la construcción de soluciones de Machine Learning, experiencia en desarrollo de código en más de un lenguaje (Python, Scala, Java, Go, o similar), estructuras de datos, algoritmos y diseño de software para clientes técnicos.

En ambos casos, los candidatos deben enviar su currículum y carta de presentación en inglés. Para avanzar en una carrera en Google, contar con un nivel B2 o C1 de inglés permitiría saltar varios obstáculos. Los trabajadores de Argentina siempre están en contacto con sus pares de otras regiones del mundo y el idioma es una herramienta clave para lograr esta comunicación.

Para entrar a trabajar en Google y cobrar un buen sueldo, es conveniente crear un alerta en LinkedIn para recibir un mensaje cada vez que Google publica una búsqueda laboral en la Argentina, o chequear regularmente los avisos subidos al área de carreras global de la compañía de Internet.