La compañía de soluciones y aplicaciones empresariales, SAP, abrió una nueva convocatoria laboral en la Argentina. Según pudo saber iProfesional, en esta etapa incorporará 40 personas en el país, en las áreas de ventas, finanzas, servicios en la nube y otras posiciones con muy buenos salarios.

SAP, que en Argentina cuenta con más de 1.200 colaboradores y ayuda a las organizaciones de todos los tamaños e industrias a gestionar sus negocios de manera rentable y a crecer de manera sostenible.

"Nuestro propósito es ayudar a que el mundo funcione mejor, así como mejorar la vida de las personas. En SAP tenemos una posición única para ayudar a que nuestros los clientes tengan operaciones más sostenibles: en el mundo, más del 70% de todas las transacciones utilizan un sistema SAP", señaló Constanza Quiñones, Directora de Recursos Humanos de SAP para Región Sur.

Oportunidades laborales en SAP

Las siguientes son las posiciones abiertas en SAP en este momento.

Commercial Business Partner SDH LAC : Un puesto clave para gestionar relaciones comerciales y apoyar las operaciones financieras en la región.

: Un puesto clave para gestionar relaciones comerciales y apoyar las operaciones financieras en la región. Digital Sales Development Associate: Orientado a profesionales con habilidades en ventas digitales y desarrollo de negocios.

Orientado a profesionales con habilidades en ventas digitales y desarrollo de negocios. Finance Specialist Cash Collections : Enfocado en la gestión y optimización de cobranzas financieras.

: Enfocado en la gestión y optimización de cobranzas financieras. Technology Consultant : Un rol esencial para la implementación y soporte de soluciones tecnológicas avanzadas.

: Un rol esencial para la implementación y soporte de soluciones tecnológicas avanzadas. Senior Technical Service Manager - Enterprise Cloud Services: Un puesto para gestionar servicios técnicos en la nube empresarial, crucial para el soporte de clientes de alto nivel.

Para postularse a cualquiera de estas posiciones, los interesados pueden visitar el portal de empleos de SAP. Allí, los candidatos pueden buscar las vacantes disponibles por palabra clave y ubicación, y registrarse en la comunidad de talentos de SAP para recibir actualizaciones sobre oportunidades que coincidan con sus intereses.

Salario y Beneficios

SAP incorporará 40 personas en la Argentina

Las posiciones en tecnología como las que propone SAP pertenecen a un sector y una actividad que está entre los de mejores remuneraciones en todo el mundo.

Solo para tomar como parámetro, el Monitor IT de la Ciudad de Buenos Aires indicó que el sector tecnológico emplea a casi 100.000 personas y ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. Representa casi el 70% del empleo IT a nivel nacional y tiene una participación del 65% en cantidad de empresas del sector IT en el país, con más de 3.500 compañías.

El reporte del Gobierno de la Ciudad indica que el sector crece en alrededor de 300 nuevos puestos de trabajo mensuales, un ritmo que supera ampliamente el ritmo de la economía y cuadriplica el ritmo de crecimiento de la población.

En el segundo semestre del 2023, el informe arrojó que el salario promedio del sector IT fue de $896.076 por mes, un 47,6% más alto que el promedio de salarios de la Ciudad. Ya en enero de 2024, el salario bruto promedio más alto registrado en la encuesta correspondía al perfil de Desarrollo ($1.619.000) y al nivel de seniority más alto (Experto), con un salario 7,8 veces superior al resto.

Si bien SAP no confirmó los sueldos que ofrecerá a quienes resulten seleccionados, si comentó a iProfesional los beneficios que reciben sus empleados.

Política de flexibilidad: Programa de trabajo híbrido.

Subsidio por teletrabajo.

Subsidio de Guardería.

Licencias Extendidas por maternidad / paternidad.

SAP Days = Días adicionales a la política de vacaciones, para utilizar según conveniencia del empleado.

Prepaga para el empleado y grupo familiar primario.

Programa de asistencia financiera, psicológica o tributaria a los empleados.

Pioneros en inclusión

SAP se distingue también como uno de los mejores lugares para trabajar de Argentina, siendo una de las pocas empresas en el país que lleva más de 20 años entre las organizaciones que lideran el ranking Great Place to Work (desde 2005).

"Nuestro compromiso es ser la empresa más inclusiva del mundo. Por eso, la diversidad, la equidad y la inclusión son ejes fundamentales de nuestro plan de negocio. Uno de nuestros valores institucionales es abrazar las diferencias porque sabemos que la diversidad los hace mejores", agregó al respecto Quiñones.

De hecho, en 2024 SAP celebra 10 años de su política de inclusión pionera del autismo en el trabajo. Actualmente en SAP Argentina trabajan 11 personas dentro del espectro autista y a la fecha más de 20 personas han formado parte del programa, y la iniciativa fue reconocida como un "Programa de Interés Social" por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación.

Desde su inicio en 2013, el programa "Autismo en el Trabajo" comenzó como un movimiento de base en la India y evolucionando hasta apoyar a más de 244 personas con condición del espectro autista (CEA) en la compañía en todo el mundo, incluyendo 50 en la región. A lo largo de estos diez años, el programa ha inspirado a más de 100 organizaciones a unirse a esta iniciativa, firmando el Compromiso de Inclusión del Autismo de SAP y adoptando las mejores prácticas necesarias para llevarlo adelante.

"Creemos firmemente que la inclusión del autismo es un tema que debe ser adoptado por todo el sector empresarial. Para fomentar esta adopción, compartimos abiertamente nuestras mejores prácticas a través del "Compromiso de Inclusión del Autismo de SAP". Este compromiso no solo proporciona un marco para las organizaciones que desean avanzar en su propio viaje de inclusión, sino que también celebra e inspira a aquellas que ya están en el camino", dijo Ezequiel Massa, Líder de Diversidad e Inclusión para América Latina y el Caribe de SAP.