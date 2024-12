Habrá dos tipos de examen de ingreso obligatorio para puestos del empleo público nacional: uno para profesionales y otro para los no profesionales

El Gobierno oficializó la implementación del examen de ingreso obligatorio para aspirantes a cargos en el empleo público nacional.

La Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público. Es organizada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

"Este instrumento tiene como objetivo garantizar la transparencia y equidad en el acceso al sector público, promoviendo la selección basada en mérito y competencias demostradas", indica la medida.

Cómo es el examen de ingreso al Estado

De acuerdo con el reglamento, esta evaluación es un proceso obligatorio para aquellos interesados en ingresar al régimen de empleo público regulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto N° 1421/02. Según el Artículo 2° del reglamento, "la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público".

Esta medida tiene como finalidad verificar los conocimientos y habilidades esenciales de los postulantes, asegurando que cumplen con los estándares necesarios para desempeñar sus funciones dentro del ámbito público.

Según reportó Noticias Argentinas, los aspirantes se dividen en dos categorías: profesionales (24 preguntas) y no profesionales (20 preguntas).

1. Profesionales: Aquellos que aspiren a cargos que requieran un título universitario de al menos cuatro años o un título terciario oficial de al menos tres años.

2. No profesionales: Postulantes para tareas relacionadas con oficios, servicios generales, mantenimiento o tareas administrativas que no demanden títulos universitarios.

Los postulantes deben superar la evaluación con un puntaje mínimo de 60 sobre 100 para aprobar.

El proceso de evaluación es presencial, anónimo y digital, con un máximo de tres intentos por año. Las pruebas se realizarán en jurisdicciones de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y varios partidos de la provincia de Buenos Aires.

Los resultados se informan de inmediato y, si se aprueba, se puede descargar un certificado digital en tres días. Los aspirantes que no cumplan con los requisitos serán descalificados y no podrán acceder a los cargos que exigen esta evaluación.

¿Quiénes están a cargo de esta evaluación?

El diseño, organización y coordinación de la evaluación recaen sobre la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Asimismo, se establece que toda la información vinculada a la evaluación estará disponible en el portal oficial Argentina.gob.ar, promoviendo los principios de "publicidad y transparencia durante el proceso" (Artículo 4°).

¿Cómo se desarrolla la evaluación?

El proceso es presencial, anónimo y digital. Cada postulante deberá registrarse a través del portal oficial, proporcionando datos personales y solicitando un turno para rendir la evaluación.

Una vez asignado el turno, se les enviarán credenciales personales e intransferibles que garantizan el anonimato del proceso. La evaluación tiene una duración máxima de una hora, consta de preguntas de opción múltiple y permite hasta tres intentos por año calendario.

El Artículo 10 especifica que "en caso de no presentarse en el turno asignado o concurrir sin la documentación especificada, la persona será considerada como ausente y no estará habilitada para rendir la evaluación".

¿Dónde se realizan las pruebas?

En una primera etapa la realización de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias tomarán lugar en jurisdicciones, organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional, comprendidas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los lugares estarán en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate.

¿Qué sucede después de la evaluación?

Los resultados son informados de manera inmediata. Si el aspirante aprueba, podrá descargar un certificado digital en un plazo de tres días, el cual incluirá un código alfanumérico único para su validación.

Este documento será indispensable para proceder con los trámites de incorporación al empleo público. Según el Artículo 13, "en caso de resultar necesario, podrá descargarse también un 'Certificado de Asistencia' desde el mismo portal".

Los aspirantes que no se presenten, no cumplan con los requisitos o utilicen materiales no autorizados durante la evaluación serán descalificados. Además, el incumplimiento de este proceso impedirá acceder a los cargos que exigen esta evaluación como requisito.