Con el inicio de cada año aquellos argentinos que tienen vocación de formación continua buscan oportunidades para estudiar lo que les gusta.

El inicio de un ciclo lectivo trae oportunidades de becas y cursos gratuitos que muchas veces no se vuelven a abrir hasta el año próximo, por lo que es muy importante estar preparado para inscribirse ahora.

Las siguientes son oportunidades de estudiar para cumplir las metas personales y objetivos profesionales en 2025.

Curso gratis para encontrar trabajo

Estar preparado para el mercado laboral es fundamental para evitar perder tiempo y mantener un enfoque claro durante la búsqueda de trabajo. En ese marco la plataforma de educación online Coderhouse inicia su tercera edición de CoderCamp, su programa de cursos gratuitos diseñado para brindar todas las herramientas necesarias para conseguir empleo.

"CoderCamp es una iniciativa que busca ofrecer apoyo integral a quienes desean mejorar sus oportunidades en la búsqueda laboral digital", resaltó Nahuel Lema, cofundador de Coderhouse. "Un CV bien diseñado y un perfil profesional actualizado en plataformas como LinkedIn pueden marcar la diferencia", comentó

El programa consta de 6 clases totalmente gratuitas, desarrolladas en 3 semanas. No solo enseña habilidades técnicas, sino que también mejora competencias blandas esenciales en el mercado laboral actual. Los estudiantes recibirán herramientas para mejorar su CV y perfil de LinkedIn, construir marca personal, expandir red de contactos, preparación para entrevistas, conocimiento sobre tendencias laborales y adaptación de búsquedas a las necesidades empresariales.

Como novedad en esta edición se incluyen clases sobre emprendimiento freelance y preparación para entrevistas en inglés, utilizando herramientas de inteligencia artificial. Así mismo se suman casos de éxito de la mano de profesionales de distintas industrias y empresas como Globant, Accenture, Workana, Santander, con el objetivo de otorgarle al curso un marco inspirador y creativo.

Las clases comienzan el 18 de febrero y se dictan los martes y jueves de 19hs. a 20hs. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de febrero en el link correspondiente

10.000 becas Santander y Coursera

Banco Santander y la plataforma global de aprendizaje en línea Coursera, acordaron ofrecer 10.000 plazas para acceder a todos los contenidos formativos de la plataforma, desde 13 países distintos, incluido Argentina, durante un año y de forma gratuita.

Los interesados podrán solicitar una de estas plazas en cursos relacionados con marketing y comunicación, habilidades blandas o soft skills, criterios de sostenibilidad ASG -ambientales, sociales y de gobernanza- (ESG por sus siglas en inglés), ciencia de datos o ciberseguridad, además de certificaciones profesionales de IBM, Microsoft, Google o AWS, entre otros.

Los beneficiarios tendrán a su disposición más de 13.000 cursos y proyectos guiados, incluyendo Certificados Profesionales de socios como IBM, Meta y Microsoft. Cerca de 5.000 de estos cursos están disponibles en 24 idiomas populares, incluidos español, portugués brasileño, alemán y polaco, garantizando una amplia accesibilidad para estudiantes de todo el mundo.

Los participantes pueden obtener certificaciones oficiales al completar los cursos y el programa está abierto a todos, sin importar si son clientes de Banco Santander o tienen un título universitario.

Para Victoria Zuasti, directora de Santander Open Academy, "la formación a lo largo de la vida y el reskilling son pilares fundamentales para afrontar los retos del mercado laboral. En el Santander llevamos décadas trabajando para fomentar la empleabilidad y este acuerdo con Coursera es un gran ejemplo de este esfuerzo."

El plazo para inscribirse a las becas es hasta el 19 de marzo en la web Santander Open Academy.

Becas para máster de IE University y JLL

IE University de España, y la desarrolladora JLL, presentan un programa de becas para promover el mejor talento internacional en diseño, que está abierto a recibir postulaciones de argentinos.

El "IE y JLL Design Wonder Award" concederá becas a nueve estudiantes de posgrado para cursar el Máster en Diseño de Interiores en IE School of Architecture and Design.

JLL se ha comprometido a financiar este programa durante tres años y ya están abiertas las inscripciones para optar a las becas ofrecidas en el curso académico 2025-2026. Al finalizar el curso, los graduados tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido trabajando en equipo en un estudio de diseño de JLL Design Solutions o Tétris Design and Build, de JLL.

Las becas permitirán a los estudiantes formarse en todos los aspectos del diseño interior, desde espacios pequeños e individuales hasta grandes áreas comunes. Al finalizar este programa presencial de 10 meses, los estudiantes habrán adquirido una comprensión profunda de las interacciones entre las personas y su entorno construido, y contarán con las habilidades necesarias para convertirse en líderes en el sector del diseño de interiores.

IE University es reconocida como una de las universidades más innovadoras del mundo, con estudiantes de grado y posgrado provenientes de 160 países en sus campus de Madrid y Segovia. La institución se encuentra posicionada entre las 25 mejores universidades a nivel mundial según los rankings internacionales. "La IE School of Architecture and Design de IE University es capaz de atraer a nivel global a la gente más cualificada en cuanto a diseño se refiere. Esta beca representa una oportunidad estupenda para fomentar la innovación, creatividad y excelencia en nuestro sector", afirmó Nicasio Gutiérrez, CEO de Tétris y director Global de Diseño de P&DS.

Adrian Davidson, responsable de Diseño de JLL EMEA, consideró que "generar un impacto positivo en la educación de los diseñadores de interiores garantiza que la próxima generación de diseñadores no solo dominará las prácticas sostenibles y aprovechará las tecnologías ya existentes como la IA, sino también conocerá la dinámica empresarial y la gestión de las relaciones con los clientes, integrando las soluciones diseño en los objetivos corporativos."

Oracle beca talentos en datos e IA

Oracle anunció la octava edición de su programa educativo ONE (Oracle Next Education) para la formación de talentos en tecnología e inteligencia artificial. Diseñado para satisfacer la demanda de programadores y especialistas en la región, ONE tiene como objetivo formar a 40.000 profesionales en 2025.

En colaboración con Alura y la Facultad de Informática y Administración Paulista (FIAP) el programa de Oracle ya convocó a más de 511.000 estudiantes en 14 países de América Latina. 91.800 se graduaron y 12.700 consiguieron empleo, generando un impacto económico anual estimado en 108 millones de dólares en salarios en la región.

En esta edición, ONE evoluciona con la inclusión de contenidos enfocados en inteligencia artificial y especializaciones en ciencia de datos y back-end, alineándose con las demandas del mercado global. Con una duración de 7 a 12 meses, el programa 100 % online ofrece más de 700 horas de contenido, permitiendo a los estudiantes compaginar los estudios con otras actividades.

"Preparamos a nuestros talentos para liderar en áreas clave como Ciencia de Datos, Back-End e Infraestructura en la Nube. La integración de IA y certificaciones OCI fortalece la capacidad de los estudiantes para innovar y competir a nivel global", afirmó Amanda Gelumbauskas, líder del programa ONE en América Latina.

El programa está estructurado en dos etapas:

ONE Tech Foundation

Duración: 7 meses.

Contenido: Introducción a la programación, entrenamiento en ingeniería de prompts aplicados y dos especializaciones: Ciencia de Datos con Python e IA o Back-End con Spring.Ambas rutas incluyen IA generativa aplicada y desarrollan habilidades interpersonales esenciales como liderazgo, emprendimiento y agilidad profesional, fundamentales en el sector tecnológico.

ONE Tech Advanced

Duración: 3 meses.

Contenido: Formación avanzada en tecnología, incluyendo bases de datos con MySQL, IA generativa para análisis y automatización, e Infraestructura de Oracle Cloud (OCI), con preparación para la certificación de OCI Foundation. Herramientas exclusivas como Luri, la IA educativa de Alura, y acceso a comunidades de soporte y networking en Discord enriquecen la experiencia de aprendizaje.

Los estudiantes destacados que completan todas las etapas educativas de Tech Advanced pueden ingresar a la comunidad AlumniONE y disfrutar de diversos beneficios como acceso a EmpregaONE, una plataforma que permite acceder a oportunidades de empleo, networking y orientación para el desarrollo de carrera.

Los graduados también tienen acceso a CareerUP de FIAP, un programa de 2 meses enfocado en el desarrollo de habilidades interpersonales, marketing personal y temas importantes como diversidad e inclusión, alineados con los estándares ESG (Medioambiente, sociedad y gobernanza, por sus siglas en inglés).

Los interesados en participar en Oracle Next Education, pueden inscribirse y obtener más información sobre los requisitos de participación en el sitio web oficial.