Estrategias para liderar en un entorno BANI y tiempos de volatilidad extrema

Vivimos en un mundo que nos desafía cada día, en el que la velocidad de los cambios nos obliga a definir un nuevo modelo de liderazgo. En tiempos de volatilidad extrema y máxima incertidumbre, ya no podemos pensar en líderes verticales, que dan órdenes desde la soledad de sus oficinas.

De algún modo, se impone un regreso a las fuentes, a la verdadera esencia: líderes más humanos, que se apoyan en sus pares y aprenden de sus errores.

Hoy día el liderazgo nos da la oportunidad de crecer en conjunto, de colaborar y de generar ideas disruptivas.

Pero, para comprender los desafíos que se presentan en esta nueva forma de liderar, es muy útil entender el concepto de BANI (las siglas en inglés de "Frágil, Ansioso, No Lineal e Incomprensible").

Hasta hace poco, hablábamos de un contexto VUCA -Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo-, pero la realidad se ha vuelto aún más desafiante. La aceleración a ritmo exponencial del cambio nos llevó a un nuevo marco: BANI, un concepto que aporta Jamais Cascio, antropólogo e investigador del Instituto para el Futuro, un prestigioso think tank sin fines de lucro radicado en Palo Alto, California.

Según Cascio, el entorno BANI exige un liderazgo mucho más ágil, capaz de navegar la incertidumbre con inteligencia y sensibilidad.

Pongamos un ejemplo para comprender cómo se han achicado los tiempos de respuesta de los nuevos líderes en un contexto tan poco previsible; recientemente tuve una conversación con el CEO de una importante compañía tecnológica, en la que surgió una inquietud clave: ¿qué significa hoy el corto, mediano y largo plazo?

En su organización, la respuesta fue clara: "corto plazo, tres días; mediano, tres semanas; largo, tres meses". En un mundo en constante transformación, la temporalidad se redefine y los líderes deben adaptarse a este nuevo paradigma.

Claves para un liderazgo efectivo en la era BANI

Ante la incertidumbre extrema, la clave no es reducirla -no depende de nosotros-, sino aprender a gestionarla. Para ello, se pueden aplicar seis estrategias fundamentales, tal como lo destacan los referentes Rebecca Zucker y Darin Rowell en su propuesta publicada en Harvard Business Review:

1. Aceptar la incomodidad de no saber

El líder ya no es quien tiene todas las respuestas, sino quien sabe formular las preguntas adecuadas. El cambio de paradigma implica pasar de un modelo basado en el "saberlo todo" a uno centrado en el "aprenderlo todo".

La capacidad de adaptación y aprendizaje continuo se convierte en un diferenciador clave.

2. Distinguir entre lo complicado y lo complejo

No es lo mismo un problema complicado que uno complejo. Lo complicado se puede resolver con análisis y conocimiento experto. Lo complejo, en cambio, involucra múltiples variables interdependientes, donde una pequeña acción puede generar efectos imprevisibles. La mejor manera de abordar estos escenarios es mediante prueba y error, con flexibilidad y apertura al aprendizaje.

3. Superar el perfeccionismo

Buscar la perfección puede ser paralizante. En su lugar, es preferible enfocarse en la excelencia y en la ejecución ágil. Un proyecto entregado con un 90 % de calidad, pero a tiempo, es más valioso que uno impecable que nunca llega a implementarse. En un mundo en "modo beta" permanente, la capacidad de mejorar sobre la marcha es esencial.

4. Evitar simplificaciones excesivas y decisiones apresuradas

Si bien la agilidad es fundamental, no debe confundirse con precipitación. En un contexto de alta incertidumbre, es crucial equilibrar rapidez con disciplina.

Reflexionar antes de actuar permite evitar sesgos cognitivos y reducir la posibilidad de errores costosos. La simplicidad es deseable, pero no así la sobre-simplificación.

5. No avanzar en solitario

El liderazgo ya no es una tarea individual. Enfrentar desafíos sin un equipo de apoyo puede llevar a decisiones erróneas. Es fundamental construir redes de confianza, fomentar la diversidad de perspectivas y apoyarse en la inteligencia colectiva para tomar mejores decisiones en escenarios inciertos.

6. Tomar distancia y ampliar la perspectiva

Subirse al "balcón" para observar la situación desde una perspectiva más amplia permite identificar patrones y tomar mejores decisiones. Este ejercicio ayuda a evitar reacciones impulsivas y a evaluar problemas desde un enfoque sistémico.

Ágiles y veloces, pero no apresurados

Suena muy inquietante, pero una de las pocas certezas que tenemos en el mundo en el que vivimos es la incertidumbre creciente. Los líderes que desarrollen la capacidad de gestionar el cambio, que adopten un enfoque de aprendizaje continuo, que confíen en sus equipos y que comprendan la diferencia entre rapidez y apresuramiento, estarán mejor preparados para navegar este contexto desafiante.

Alejandro Melamed, consultor disruptivo, autor y conferencista internacional

Como señalan los expertos de la consultora McKinsey, Patrick Finn, Mihir Mysore y Ophelia Usher es muy diferente el tipo de respuesta que se requiere de los líderes cuando nada es normal.

Siguiendo la propuesta de Zucker y Rowell, podemos afirmar que se necesitan "líderes que abracen la incomodidad de no saber, que sepan distinguir lo complicado de lo complejo, que trabajen con excelencia en lugar del perfeccionismo, que sean simples pero no simplistas, que sean ágiles y veloces pero no apresurados, que reconozcan y eviten sus sesgos, que trabajen en red dejándose ayudar y que puedan alejarse a la distancia óptima".

Como conclusión podemos aventurar que, más allá de los resultados inmediatos, el verdadero éxito radica en la convicción de saber que debemos transitar los cambios con integridad y responsabilidad. La resiliencia y la adaptabilidad serán, sin dudas, nuestros mejores aliados. Por la noche, podremos apoyar la cabeza en la almohada sin culpa ni remordimientos y, algún día, recordar con orgullo cómo enfrentamos este momento BANI histórico, de extrema volatilidad.

*Alejandro Melamed es Doctor en Ciencias Económicas, speaker internacional y consultor disruptivo. Es autor de nueve libros, entre ellos Liderazgo + humano - Historias de (mi) vida para inspirarnos (2025), El futuro del trabajo ya llegó (2022), Tiempos para valientes (2020), Diseña tu cambio (2019) y El futuro del trabajo y el trabajo del futuro (2017).