Cualquier persona que haya atravesado alguna experiencia universitaria coincidirá en que se trata de una etapa formativa determinante, con mucho más valor de lo que demuestra un título de grado, y que va más allá de las oportunidades que habilite o no en el mercado laboral.

Hacer una carrera universitaria no es simplemente aquello que abre la puerta a conseguir un trabajo. Pero aún así, hoy se cuestiona la validez de conseguir el diploma, sobre todo en carreras en las que los cambios se dan tan aceleradamente que aquello que ofrece salida laboral son certificaciones reconocidas en el mercado y la formación continua.

Esa tendencia se comenzó a solidificar de la mano de grandes compañías como IBM, Cisco y Salesforce, que en el Foro de Davos 2018 anunciaron planes para capacitar a millones de personas gratuitamente en aquellas habilidades que requerirían los empleos del futuro.

Alejandro Melamed, director de Humanize Consulting y experto en el futuro del trabajo, mencionó a este medio que "cada vez más se está imponiendo, y las empresas de tecnología son las que lo iniciaron, el enfoque basado en habilidades. Más que el título, lo importante es que un candidato pueda demostrar que tiene las habilidades y competencias requeridas para un rol."

En ese marco, hay espacios en los que se pueden conseguir buenos empleos con habilidades técnicas, certificaciones y formación por experiencia. Andrea Ávila, CEO de la consultora de talento Randstad en Argentina, Chile y Uruguay, mencionó que "las áreas de tecnología siempre han sido espacios donde se ha incorporado talento que no tiene necesariamente un título universitario. Muchos de los profesionales IT se caracterizan por su formación autodidacta o por estar formados a través de cursos de profesionalización y certificaciones de corta y mediana duración."

"Algo similar sucede con las posiciones de project manager y algunos puestos de comercio exterior, donde el talento se forma a través de cursos, certificaciones y tecnicaturas en lugar del tradicional título de grado. Todo esto se da, especialmente, en áreas de desarrollo profesional que cambian de manera muy rápida", aclaró la experta.

Esos fenómenos contribuyen a la caída en descrédito de la carrera universitaria entre la opinión pública. Un estudio desarrollado por DatosClaros en enero pasado encontró que el 58% de los consultados considera que una carrera universitaria es la formación más valiosa, seguida por los cursos con salida laboral (19%), las tecnicaturas (8%) y la formación autodidacta (2%).

Sin embargo, el 13% -y el 24% del segmento entre 18 y 25 años- no cree que la formación de grado y posgrado sea determinante para desarrollarse profesionalmente. Y el 51% opina que tener un título universitario no le garantiza un mejor trabajo, algo que surgió con más fuerza en la franja entre 36 y 45 años.

"La mirada de los jóvenes sobre la educación universitaria no es necesariamente pesimista, pero sí irrelevante en términos laborales. La universidad tradicional no les está dando las respuestas que buscan para insertarse en el mercado", afirmó Natalia Gitelman, directora general de DatosClaros. En esta consultora entienden que los jóvenes priorizan opciones de formación más ágiles, como cursos con rápida salida laboral, mientras que en sectores altos el título universitario se percibe insuficiente sin especialización.

¿Un título no garantiza un mejor trabajo?

Si bien esto es ya una realidad, en el mercado laboral se sigue valorando el plus de calidad que adquiere un profesional con título mediante la experiencia de una carrera universitaria completa.

"En términos generales, en las búsquedas laborales se sigue pidiendo el título universitario, principalmente como validación de un set de habilidades que muchas veces son independientes de las competencias y conocimientos técnicos del rol. Pero la tendencia que empieza a verse indica que el título de grado ya no es suficiente como único requisito de formación para garantizar la empleabilidad de las personas ya que la vida útil de los conocimientos y las habilidades laborales es cada vez más corta", explicó Ávila.

Y continuó: "Hoy los procesos de reclutamiento ponen más foco en el potencial de aprendizaje del talento y la disposición a incorporar nuevos conocimientos que en los trayectos formativos que haya tenido en el pasado. Todo esto tiene una relación directa con el avance acelerado de la tecnología y con la velocidad con que se están dando los cambios en el mundo del trabajo, dando forma continuamente a nuevas profesiones, a nuevas formas de trabajar y a cada vez más interacción entre personas y tecnología en las tareas laborales."

Así es que, en Argentina y en todo el mundo, las opiniones sobre la necesidad de una carrera universitaria están divididas.

¿Es necesario el título universitario?

Un estudio realizado en 2024 por Randstad y la Universidad de San Andrés (UdeSA), a partir de una encuesta realizada a cerca de 700 personas, mostró que el 40% de los consultados considera que el título universitario será menos importante para garantizar la empleabilidad de las personas a futuro, en tanto que otro 29% considera que la titulación será aún más importante que hoy para acceder a los trabajos.

Completa el cuadro un 31% de los argentinos que considera que a en un futuro el título universitario tendrá la misma importancia que hoy para los trabajadores.

Mientras en la sociedad las opiniones sobre el título universitario están divididas, en el mercado no parece haber tanta discusión. De hecho, un informe de octubre del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano (UB) reveló el año pasado que el 53% de los empleos formales en Argentina requieren estudios universitarios o terciarios completos.

"Si consideramos que el número de graduados del nivel terciario que poseen empleo es casi 3 veces superior al de aquellos que no cuentan con empleo, el acceso a una educación de calidad debe ser accesible para todos", señaló Germán Pérez, Jefe de Ingresos de la Universidad de Belgrano.

Habilidades clave

¿Significa todo esto entonces que no hace falta tener un título? No, es que no será suficiente. "Estamos yendo hacia un mundo en el que el modelo de aprendizaje es constante y permanente. La concepción de que se estudia en un momento de la vida, luego trabaja y al final se disfruta, no va más. Vamos a tener que capacitarnos a lo largo de nuestra vida y aquello que estudiamos al principio muy posiblemente pase a la obsolescencia", comentó Melamed.

"Hay profesiones exceptuadas de esto, como un médico, un abogado, todo aquello que requiere una matrícula. Pero incluso en esos casos habrá que demostrar las habilidades. El título será la base, y luego habrá que desarrollarla comunicación, el liderazgo, la empatía, todo aquello que trasciende la tecnología que tenemos en este momento" añadió el también autor del libro Liderazgo+Humano (Paidós 2025).

Justamente en lo que no están tan divididas las opiniones es en las habilidades necesarias para el futuro: el 53% de las personas consultadas por Randstad y UdeSA coincide en que las de aprendizaje continuo y adaptabilidad serán cruciales para mantenerse empleables, en detrimento de las habilidades técnicas e interpersonales, que solo obtuvieron el 24% y el 21% adhesión, respectivamente.

"No resulta fácil imaginar escenarios y anticipar lo que nos depara el mundo del trabajo de aquí a 20 años, pero aún en medio de tanta incertidumbre lo que no está en discusión es la necesidad cada vez más imperativa de capacitarnos continuamente y durante toda nuestra vida, ya que hoy las habilidades laborales tienen una vida útil cada vez menor y la clave para mantenernos vigentes y ser un talento atractivo para las organizaciones es el compromiso con la formación", aseguró Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

"No hay trabajo o profesión o tarea laboral que no sufra, en mayor o menor medida, el impacto de la digitalización y la tecnología, y en especial de la Inteligencia Artificial (IA). Lo que estamos viendo hoy con la explosión de ChatGPT y otras iniciativas de IA generativa es que la frontera de lo posible se corre mucho más allá de los que se pensaba hasta hace muy poco. Pronto, muy pronto, veremos en los entornos laborales mayor interacción y cooperación entre máquinas, bots -y sobre todo los ‘trabajadores digitales’, basados en Inteligencia artificial-, con los trabajadores ‘humanos’", puntualizó.

Asimismo, las personas que trabajan en áreas operativas consideraron que serán necesarias las habilidades técnicas en un 31%, versus las áreas de soporte que respondieron 21%. Las habilidades de adaptabilidad para las áreas de operaciones parecen críticas para el 45% de los trabajadores versus el 57% en las áreas de soporte.

Por qué no descartar la carrera universitaria

En estos días en Argentina son muchos los chicos que terminaron el colegio secundario y se aprestan o no a iniciar su camino profesional en 2025. Algunos de ellos tendrán más margen para elegir lo que quieren hacer, y podrán priorizar sus gustos, su vocación o sus habilidades. Dedicarse a algo en lo que se es naturalmente bueno siempre es una buena idea.

Otros, tratarán en este contexto complejo desde lo económico e incierto desde lo tecnológico, elegir aquella carrera que les abra más puertas desde lo laboral, con vistas al ascenso social y al futuro financiero. Ninguna de esas opciones es mala.

"Cualquier persona que esté pensando qué carrera iniciar en 2025 debe analizar las diferentes opciones de salida laboral que le de esa titulación en particular, ya que hoy se da una mayor amplitud de ‘matchs’ posibles entre estudios, profesiones y trabajos. Pero más allá de hacer un análisis profundo y tomar decisiones informadas, hay que quitarle dramatismo a esa decisión, ya que hoy esa elección probablemente no sea ‘para toda la vida’, sino el comienzo de un proceso de formación que será para toda la vida", aconsejó Ávila.

Si bien hoy el diseño de las trayectorias escolares y las carreras no reflejan esa situación, para la CEO de Randstad "es un cambio radical que debe darse en el sistema educativo, pero es también un cambio que debemos hacer nosotros a nivel personal."

Estudiar sigue abriendo más puertas de las que cierra, sobre todo para quienes aspiran a la carrera corporativa -aunque sean cada vez menos- o académica, donde los posgrados y doctorados puedan ser lo que incline la balanza a su favor.

"Lo más importante es estudiar y no solo por el título, sino que en la carrera uno aprende a aprender. En la medida en que deberemos capacitarnos toda la vida, es crucial aprender a estudiar", remarcó Melamed, y recomendó seguir la carrera que apasiona, que da curiosidad y desafía, la carrera que genere compromiso y conexión, ya que hoy no estamos seguros de qué será valioso u obsoleto en el futuro.

"Es el momento de generar la rutina y la gimnasia de aprender, más allá de la carrera elegida. Y claro que hoy se ven muchas oportunidades en inteligencia artificial, la tecnología, el cuidado de las personas y del medioambiente, y áreas STEM", sentenció.