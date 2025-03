El mito de que tener trabajadores de modo informal es más barato que contratarlos en blanco no se sostiene cuando se considera el impacto a largo plazo. Aunque al principio pueda parecer que el ahorro en cargas sociales es una ventaja, el empleo no registrado implica no solo la evasión de estas cargas, sino también la falta de un salario y sueldo digno, lo que afecta la estabilidad laboral y la seguridad de los trabajadores.

Además, no regularizar el empleo puede generar problemas legales que pondrán en riesgo tanto el negocio como los derechos del trabajador, convirtiendo lo que parecía un ahorro en un gasto mucho mayor.

Las consecuencias legales por no cumplir con las normativas laborales pueden ser muy costosas, incluyendo multas, sanciones y demandas que afecten tanto a tu reputación como a tus finanzas.

Mito develado: ¿conviene tener empleados informales?

Al tener empleados en blanco, aunque las cargas sociales sean mayores, hay beneficios que equilibran ese costo adicional, convirtiéndolo en una inversión más que en un gasto. Según explica el economista Ezequiel Domínguez en un video en su cuenta de Instagram, esto implica "un 53% más del sueldo" debido a las cargas sociales.

Pero ¿sigue siendo más caro?, se pregunta el experto. Y él mismo responde con claridad: "Si los tenés en blanco, podés descontar ese 35% de ganancias y recuperar una parte significativa". Esto significa que el costo real de tener empleados en blanco es solo un 13% más alto que tenerlos de modo informal, lo que reduce significativamente la diferencia.

Así que, aunque al principio el costo pueda parecer alto, a largo plazo, los beneficios fiscales y la tranquilidad de tener todo en regla hacen que la diferencia sea mínima. Además, al regularizar el empleo, también ganás en credibilidad, compromiso laboral y un clima más estable, lo que a la larga se traduce en un negocio más sólido y escalable.

Otras ventajas de contratar empleados en blanco

También, al regularizar la situación laboral de tus empleados, mejorás el clima laboral, generás confianza en tu equipo y fortalecés la imagen de tu empresa. Un negocio que cumple con las normativas laborales transmite seriedad, lo que atrae tanto a clientes como a socios comerciales.

Por si fuera poco, tener empleados en blanco te abre puertas en el sistema financiero, permitiéndote acceder a créditos con tasas preferenciales para seguir creciendo. Y todo esto, al final, no es un gasto, sino una inversión que fortalece tu negocio, lo hace más escalable y lo prepara para el futuro.

Pagar a tus empleados de forma informal o no declarada puede parecer una forma de ahorrar, pero "las consecuencias a largo plazo son mucho más costosas. Tener empleados en blanco es una decisión estratégica que te permite crecer de manera sólida, evitar riesgos legales y aprovechar beneficios fiscales", sintetiza. ¡No te dejes engañar por el mito!