Cuáles son hoy los lenguajes y tecnologías más demandadas en el mercado IT argentino y qué carreras estudiaron los talentos mejor pagos

Las carreras IT son las más demandas y mejor remuneradas a nivel mundial hace años. Los últimos datos en la Argentina indican que la mediana salarial en el sector cerró 2024 en torno a 2,2 millones de pesos. Pero quienes quieren adentrarse en eta área muchas veces no saben por donde empezar.

A esto se suma que muchos de los mejores profesionales de este sector hoy son idóneos o autodidactas, sin título formal. ¿Es ese el mejor camino para desarrollarse en IT?

"Históricamente, en el sector IT argentino se ha valorado tanto a profesionales autodidactas como a aquellos con formación académica formal. Actualmente, muchas empresas siguen priorizando la experiencia práctica y las habilidades demostrables por encima de los títulos", confirmó Johanna Dzikowsky, IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina. En ese marco, mencionó que para desarrollo de software, administración de sistemas o infraestructura, la experiencia práctica y certificaciones suelen pesar más que los logros académicos.

Georgina Barrán, Directora de Recursos Humanos de Accenture Argentina, remarcó que "aunque sigue existiendo mucho talento autodidacta en el sector IT, hoy en día, los perfiles conformación académica se están volviendo cada vez más valorados. El mercado IT en Argentina se ha ido profesionalizando más, aunque sigue siendo muy flexible con la trayectoria académica, especialmente en roles más técnicos o creativos, donde la habilidad práctica y la experiencia real con proyectos concretos pueden ser igual o más valorados."

"Sin embargo, la formación universitaria sigue siendo un plus importante, sobre todo si se trata de una licenciatura o ingeniería en informática/sistemas. Cursar o haber completado una carrera es visto como un indicador de compromiso y base teórica sólida, algo valorado en empresas grandes o con procesos de selección más estrictos", aclaró la selectora IT de Adecco.

Asegura que en sectores como banca, consultoría IT y grandes empresas, tener un título puede ser un requisito formal por normativas internas de las grandes compañías. Por último, en investigación, desarrollo de algoritmos complejos y posiciones académicas, una maestría o doctorado puede marcar la diferencia.

Luego, los sueldos de los talentos IT y programadores son determinados no solo por su valor de mercado y el título que tienen, sino también por el seniority, las tecnologías que manejan, entre otros. Por la complejidad de este segmento es que los reclutadores que los contratan se especializan, y en muchos casos, provienen de áreas IT también o saben programar.

Aún así, los datos procesados por OpenQube de la última encuesta de Sysarmy, la comunidad online de los especialistas de sistemas y programación en la Argentina, arrojan algunos datos sobre qué tecnologías y áreas de estudio están mejor pagas en este momento.

Carreras IT mejor remuneradas hoy

El relevamiento se llevó a cabo entre diciembre de 2024 y enero de este año. La mayoría de las respuestas del estudio de Sysarmy provino de los grandes hubs tecnológicos del país, y un 34% de los participantes son developers o desarrolladores. Otras posiciones destacadas fueron SysAdmin, DevOps, Manager o Director, Líder Técnico, Analista de Business Intelligence, Data Analyst o experto QA y Tester, entre otras.

Pero solo el 46% completó la sección de educación -es un segmento donde muchos profesionales fueron autodidactas o no pasaron por la educación superior formal-, por lo que se elaboró el apartado con 2.390 respuestas. De ese grupo, 14,49% tiene completo el nivel universitario y otro casi 10% lo tiene en curso; 7% lo tiene incompleto. Un 5% completó las carreras terciarias, a los que se suma otro más de 3% que tiene ese nivel incompleto o en curso.

Las maestrías tienen poco más del 1% de los que cuentan con estudios, y solo 0,83% de los participantes están cursando una. De hecho, el análisis muestra que la mediana salarial para quienes cuentan con maestría está en 3 millones de pesos, y en 3,9 millones en el caso de quienes tienen sus sueldos dolarizados; en tanto que para los que tienen título universitario esa mediana está en 2 millones de pesos (tres millones en el caso de los que cobran a valor dólar) y en 1,7 millones para los que tienen título terciario (1,8 millones dolarizado)

"Aproximadamente el 30% de las personas encuestadas no ha finalizado estudios universitarios. La tendencia se mantiene respecto de la encuesta anterior", indica el reporte de OpenQube.

Lejos de desincentivar el estudio para ser un profesional IT, estos datos muestran que tener un título terciario o universitario, más aún una maestría, es un diferencial para posicionarse en el mercado de talento que se sigue poblando, sobre todo para quienes aspiren a posiciones de liderazgo y decisión.

"Las maestrías o posgrados, en general, tienen más peso a la hora de evaluar candidatos para roles más senior con gestión de equipos o especialización en áreas muy de nicho", mencionó Barrán. "Aunque en candidatos con igual experiencia/habilidad, haber realizado una maestría o posgrado suma, aunque no son excluyentes para el rol," confirmó.

Las ingenierías en Sistemas (15,65%) y en Informática (10,29%) fueron los caminos académicos más elegidos entre los participantes del relevamiento de Sysarmy, seguidos por Análisis de Sistemas (9,75%) y la Tecnicatura Superior en Programación (7%)

Licenciatura en Sistemas fue la carrera que eligió el 6,23%, Licenciatura en Ciencias de la Computación el 4,77%, Licenciatura en Informática el 4,52%, Ingeniería Electrónica el 4,23% y Licenciatura en Ciencia de Datos solo 2,72%. Hay otras carreras con porcentajes menores.

Luego, la Universidad Técnológica Nacional o UTN fue la casa de altos estudios más elegida, por el 25,9% de los participantes, seguida por la Universidad de Buenos Aires con más del 16%. Las otras universidades obtuvieron mucho menor representación en esta encuesta.

Ahora bien, ¿cuáles son las carreras mejor pagas en el mercado? Sysarmy encontró que con Licenciatura en Ciencias de la Computación, la mediana salarial reportada por la comunidad en este último estudio es de 4 millones de pesos; con Licenciatura en Informática, es de 3,68 millones de pesos; y con Ingeniería en Informática, es de 3,66 millones (siempre para sueldos sin dolarizar).

Les siguen las medianas para los ingenieros en Sistemas, en 3,65 millones, los ingenieros en Electrónica con 2,91 millones de pesos por mes, y los Ingenieros en Computación, con 2,88 millones. Siempre hablando de sueldos no dolarizados y con carrera completa.

Salarios por tecnología

Los lenguajes informáticos que manejan y las plataformas utilizadas también hacen una diferencia sustancial para determinar el salario de los profesionales IT, y también en el sector o industria en el cuál se podrán desarrollar.

Consultada al respecto por iProfesional, Dzikowsky mencionó que en esa multinacional de talento detectan que los lenguajes informáticos con mayor demanda en el mercado laboral argentino en este momento son Java, Python y Node.js.

"Java es muy utilizado en empresas grandes, especialmente en banca y fintech. Su estabilidad y robustez lo hacen clave para backend y aplicaciones empresariales. Python es versátil, y con alta demanda en IA, data science y automatización. En tanto que Node.js (JavaScript) es popular en desarrollo web y microservicios, especialmente en startups y empresas que buscan escalabilidad", detalló la experta.

La experta de Accenture coincidió en que los lenguajes que mejor se remuneran actualmente son Python, JavaScript (Node.js) y Java: "Son muy buscados en sectores que manejan grandes volúmenes de datos, desarrollo web o incluso IA."

También son los tres con mayor demanda en este momento. "Además, el uso de frameworks como React y Angular también sigue en auge, haciendo que estos lenguajes continúen siendo altamente demandados", seguró Barrán.

El informe de Sysarmy, en tanto, menciona que las 3 plataformas mejor pagas en este momento son Mainframe, Serverless y Kubernetes. En cuanto a lenguajes de programación, en ese relevamiento parece imponerse Go en este momento, con una mediana salarial es de 2 millones de pesos por mes para perfiles junior, de 2,6 millones para los semi-senior y de 3,8 millones para los senior.

Hubo perfiles senior con sueldos de 3 millones de pesos por manejo de R, con medianas de 2,45 millones para los semi-senior en el mismo lenguaje. Python es otro lenguaje muy solicitado: los especialistas junior percibían a fin de año 1,4 millones de pesos por mes, los más senior, 2,8 millones. Y entre los expertos en C, los junior cobraban 1,6 millones de pesos mensuales de mediana y los más senior 2,5 millones.

Dzikowsky mencionó que los consultores SAP están muy bien remunerados, "especialmente en módulos como FI, MM, SD. La especialización en S/4HANA es aún más valorada."

Los Arquitectos de software también, porque "definen estructuras tecnológicas y lideran decisiones estratégicas." Luego, DevOps & SRE (Site Reliability Engineers), que son claves para la automatización de procesos, infraestructura en la nube y optimización de despliegues; y los "perfiles orientados a la ingeniería en telecomunicaciones".

Otro punto que destacó la experta de Adecco es que el buen manejo del inglés es fundamental en esta área, sobre todo en multinacionales, y añadió: "En resumen, si bien la experiencia y habilidades prácticas son claves, la formación universitaria (sobre todo en carreras técnicas) sigue siendo altamente valorada y en algunos casos puede ser determinante para acceder a mejores oportunidades."

Más allá del título conseguido y la carrera elegida, y de las tecnologías que manejan, el sueldo que cobran los profesionales IT está dado también por el seniority, la experiencia, entre otros factores. La encuesta de Sysarmy muestra, además, diferencias de género: por cada peso que gana un hombre cis, una mujer cis gana aproximadamente 83 centavos.