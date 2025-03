Si un comercio agrega una franquicia de Pago Fácil en sus instalaciones, no solo sumará ingresos extra sino nuevos clientes para su negocio original

Para quienes se preguntan por qué hay tantos locales de Pago Fácil en toda la Argentina, la respuesta es simple: es una franquicia bien organizada que se puede poner a funcionar rápidamente y sin una inversión inicial demasiado cuantiosa en relación a lo que requieren otras franquicias.

A la vez, Pago Fácil tiene un sistema que provee al socio comercial de mucho apoyo y capacitación, por lo que se vuelve más sencillo invertir junto a esa empresa y tener un negocio propio.

El otro punto a favor de la franquicia de Pago Fácil es que se puede montar dentro de un local que ya esté funcionando para otro rubro, siempre que respete las características y condiciones que establece la compañía.

En ese marco, son muchos los interesados en abrir una franquicia de Pago Fácil. ¿Cuál es la inversión que se requiere?

¿Cuánto sale abrir una franquicia de Pago Fácil?

El año pasado iProfesional informó que no se necesita inversión inicial para abrir una franquicia de Pago Fácil. Guillermo Libertini, director Comercial de Western Union, le dijo entonces a este medio que quienes quieran sumarse a la red de sucursales de Pago Fácil por medio de una franquicia no tienen que invertir dinero, solo deben tener un negocio a la calle, de cualquier rubro, pero debe estar habilitado.

El ejecutivo también mencionó que es recomendable que el local donde se instalará la franquicia tenga en cuenta la adecuada seguridad para operar: "Cabe mencionar, en este punto, que el local debe tener una seguridad básica y que el titular debe tener antecedentes crediticios positivos (NOSIS) y debe poder comprometerse firmando un pagaré con algún tipo de respaldo en propiedades o garante. Para facilitar el ingreso y acelerar los tiempos de inicio, ofrecemos también la posibilidad de iniciar con un seguro de caución como garantía por los fondos que va recibiendo producto de las cobranzas", aclaró.

¿Cómo gana plata una franquicia de Pago Fácil?

En los locales de la red Pago Fácil y Western Union, los agentes pueden cobrar facturas de servicios o tarjetas de crédito, hacer recargas de celulares, de tarjetas de transportes y brindar servicio de envío y recepción de dinero dentro del país. Por cada una de esas operaciones cobran una comisión.

A la vez, quienes abren una sucursal de Pago Fácil con una franquicia dentro de un local de otro rubro -como puede ser una agencia de lotería, una librería, un kiosco, etc.- tienden a ganar nuevos clientes que compran también en ese local cuando asisten a pagar sus facturas o retirar efectivo.

Se trata de una situación de win-win (ganar-ganar, en inglés) donde los clientes se benefician con mayor comodidad para pagar sus facturas y a la vez el negocio percibe ingresos que probablemente de otra manera no conseguiría.

¿Por qué abrir una franquicia de Pago Fácil?

Para sumarse a la red de Pago Fácil, no se necesita una inversión inicial significativa y el proceso es sencillo, contactando a un ejecutivo comercial para obtener asesoramiento y capacitación.

Pago Fácil ofrece apoyo, capacitación y desarrollo a sus agentes. A la vez, agregar Pago Fácil a un negocio ya existente le permite al agente obtener un ingreso extra, a la vez que atraer nuevos clientes y ofrecer un servicio adicional a sus clientes.

Beneficios de una inversión en franquicias

Las franquicias suelen ser una manera más fácil y rápida de tener un negocio propio sin tener que arrancarlo solo y desde cero. Si se elige correctamente la franquicia y ésta está bien gestionada, son la vía más rápida a cumplir el sueño de ser el propio jefe.

En el mundo empresarial, iniciar un negocio propio puede ser un desafío emocionante pero también lleno de incertidumbres. Una de las estrategias más efectivas para minimizar riesgos y maximizar oportunidades es invertir en una franquicia.

Las franquicias ofrecen una fórmula ya probada para el éxito, una marca ya conocida y probada por el consumidor, brindando a los emprendedores la oportunidad de aprovechar un modelo de negocio establecido y reconocido.

Los beneficios de una inversión en franquicias son varios, a saber:

1. Modelo de negocio probado, con los errores típicos de los comienzos ya identificados y resueltos.

2. Reconocimiento de marca. Las franquicias suelen tener una presencia establecida en el mercado, lo que facilita la atracción de clientes desde el primer día. Esto es especialmente valioso en un entorno competitivo, donde la confianza en una marca reconocida puede ser un factor decisivo para los consumidores.

3. Las franquicias ofrecen apoyo continuo a sus socios, lo que incluye capacitación inicial y asistencia técnica a largo plazo. Esto es crucial para asegurar que los nuevos propietarios estén bien preparados para manejar su negocio de manera efectiva.

4. Ser un franquiciado también brinda acceso a recursos compartidos y a una red de otros franquiciados, que puede proporcionar valiosas oportunidades de networking y aprendizaje.

5. Las franquicias suelen tener acuerdos con proveedores que permiten a los franquiciados acceder a materiales y servicios a precios más bajos. Esto puede ayudar a reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad del negocio. Además, el uso de sistemas de gestión centralizados puede simplificar las operaciones diarias y mejorar la eficiencia.

6. Invertir en una franquicia puede facilitar el acceso a financiamiento. Muchas franquicias tienen relaciones establecidas con instituciones financieras, lo que puede simplificar el proceso de obtener préstamos o créditos. Además, la estabilidad y el potencial de crecimiento de una franquicia pueden ser más atractivos para los inversores y prestamistas.

En resumen, las franquicias son la via a tener un negocio propio y no una manera de rendirse y no perseguir las ambiciones personales y de crecimiento que suelen estar asociadas a abrir una empresa o emprendimiento desde cero. Los emprendedores pueden expandir su negocio a nuevas ubicaciones o explorar mercados adicionales, siempre dentro del marco de la franquicia.

Invertir en una franquicia es una decisión estratégica que puede catapultar a los emprendedores hacia el éxito empresarial. Con un modelo de negocio probado, reconocimiento de marca, apoyo continuo y acceso a recursos compartidos, las franquicias ofrecen una plataforma sólida para construir un negocio próspero. La franquicia de Pago Fácil cumple con todos esos requisitos. Además, la flexibilidad y las oportunidades de crecimiento permiten a los propietarios desarrollar su visión empresarial mientras se benefician de la estabilidad que proporciona una marca establecida.