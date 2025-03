Tras permanecer al alza en 2024, la desocupación cerró el año a la baja y se ubicó en 6,4% de la población económicamente activa (PEA) según el análisis del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el último trimestre.

Esto significa que el desempleo bajó 0,5% desde el trimestre inmediatamente aterior, aunque aún siga por encima del 5,7% del último tramo de 2023.

En consecuencia, los analistas destacan que se ha generado empleo para reincorporar a algunas de las personas que habían quedado desocupadas meses atrás, y sin recuperar aún la pérdida de puestos de trabajo del último año. Más aún, alertan porque si bien el mercado laboral muestra señales de recuperación, los que se generan son empleos de menor calidad, mientras sigue en caída sostenida el número de asalariados en relación de dependencia.

A la vez, la tasa de actividad y la de empleo muestran la evolución de las personas que salen a demandar más horas de trabajo para obtener ingresos extra que complementen los que ya tienen.

Datos oficiales, último trimestre de 2024

La PEA de los 31 principales aglomerados urbanos del país serían unas 14,5 millones de personas, de las cuales 13,6 millones están ocupados y 0,9 millones no tienen ocupación y están en condiciones de trabajar.

Además, la tasa de actividad de los varones fue de 70,8%, mientras que para las mujeres dicha tasa se ubicó en 53,1%. Pero la tasa de desocupación fue de 6,9% para las mujeres y de 6,1% para los varones, siempre mayores de 14 años.

Principales indicadores de desocupación al cuarto trimestre de 2024

De los que están ocupados, solo 9,8 millones (72,3%) son asalariados; es decir que al menos tienen una ocupación con una hora de trabajo. Pero de ellos, solo 6,3 millones de empleados (63,9%) están inscriptos dentro del sistema de seguridad social y se les realizan descuentos jubilatorios. El restante 36,1% -unas 3,6 millones de personas- serían ocupados informales, y están fuera de todas las protecciones de las leyes laborales y del sistema de seguridad social para los trabajadores.

De los 3,8 millones de personas que son ocupados no asalariados, solo 12,8% son autónomos. La gran mayoría (86%) son cuentapropistas o trabajadores independientes, "freelance". Luego hay un 1,2% de esta categoría que trabaja en un empleo familiar sin remuneración.

Luego hay un tercio de los ocupados totales que está sobreocupado, o trabaja más de 45 horas semanales. El 56,7% son ocupados plenos y el 12,1% son subocupados, por lo que demandan más horas de trabajo.

"La tasa de subocupación resultó del 11,3 % de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,6% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 29,4% de la PEA", puntualizó el INDEC en su análisis.

Además, aclaró que las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (49,9%),Pampeana (49,1%) y Cuyo (47,6%). Por otra parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (44,0%). Y las que mostraron la mayor tasa de desocupación fueron Gran Buenos Aires y Pampeana, con 7,1% y 6,9%,respectivamente.

Evolución de la Tasa de Desocupación según los datos del INDEC

¿Se generó empleo en Argentina?

En su análsis de los datos dados a conocer por el INDEC el jueves, la consultora Labour Capital & Growth (LCG) destacó como dato sobresaliente que en el último trimestre del año pasado tuvo lugar "la creación de empleo, que permitió no solo incorporar el aumento de los activos sino reducir la cantidad de trabajadores buscando empleo." Según datos de la EPH extrapolados a la población total, se crearon 329 mil nuevos puestos de trabajo en el trimestre, 94 mil cubiertos por trabajadores desocupados y 235 mil por nuevos trabajadores, estimaron.

"Así, con una tasa de actividad que supera los máximos previos (48,8% en el 4T24), posiblemente traccionada por la sostenida necesidad de complementar ingresos dentro de los hogares, la tasa de desempleo se redujo 0,5 pp en el trimestre (de 6,9% a 6,4%). No obstante, contra un año atrás todavía resulta superior (+0,7 pp) porque la destrucción de empleo en el 1T24 no terminó de ser compensada", apuntaron.

Por su parte, en el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reconocieron que se cortó en el último trimestre de 2024 la racha descendente que el empleo mostró todo el año pasado, pero a la vez remarcaron que se generó descupación en términos absolutos interanuales: "Este proceso se dio como resultado de un crecimiento mayor de la PEA respecto alempleo. Por un lado, en relación al cuarto trimestre de 2023, se crearon 78 mil puestosde trabajo; mientras que, con relación al mismo período, la PEA incorporó a 193 mil nuevas personas, dando lugar así a un aumento en la cantidad de desocupados absolutos en términos interanuales de 182 mil casos."

A la vez, otro detalle que notaron en LCG es el leve descenso de la cantidad de ocupados informales -de 36,7% a 36,1% trimestralmente-, "no obstante, hay que tener presente que se trata de un nivel que viene siendo relativamente constante desde la salida de la pandemia," y que los niveles de formalidad "aplican sobre una porción de trabajadores cada vez menor, por la caída sostenida de los empleos en relación de dependencia (apenas 72,3% del total, el nivel más bajo desde 2003, excluyendo la pandemia)."

En CEPA también analizaron cómo son cada vez menos los empleados formales en relación de dependencia: "En relación al cuarto trimestre del 2023, se verifica una reducción enla cantidad de personas ocupadas con descuento jubilatorio (-1,9% i.a.), así como también una reducción de la cantidad de personas ocupadas sin descuento jubilatorio (-0,8% i.a.)."

En LCG esperan que el nivel de desempleo haya dejado ya atrás su techo, y alertan que esa recuperación de puestos de trabajo se estaría dando en empleos de menor calidad: "Hay que tener presente que el mercado de trabajo no parece haber ajustado tanto por cantidades como por calidad de empleo y precio (salario) pagado. Aun cuando esperamos que el desempleo siga moviéndose a la baja proyectamos registros de informalidad en torno a los niveles actuales, difíciles de perforar."

Empleo 2025

El INDEC aún no analizó los datos estadísticos para los primeros meses de este año. Pero las proyecciones no son optimistas: "En la semana se conocieron los datos del SIPA sobre la evolución del trabajo registrado. En diciembre no hubo creación de empleo en la medición desestacionalizada y el 4T cerró con una caída del 0,1% promedio contra los tres meses anteriores. En relación con un año atrás, la baja es de 1,2%. Aun cuando los datos no sean estrictamente comparables con los que surgen de la EPH, cabe pensar que el empleo creado, que permitió la caída del desempleo en el 4T, es de baja calidad", apuntó LCG

Por su parte, Matías Ghidini, CEO de la consultora de empleo y búsquedas ejecutivas, GhidiniRodil, proyectó que el primer trimestre de 2025 mostró un mercado laboral con leves señales de recuperación, impulsado principalmente por el empleo registrado en el sector privado. Este segmento, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles previos, reflejó una tendencia positiva en los últimos 5 meses (julio 2024 a noviembre 2024).

Sin embargo, explica que ea recuperación moderada "está concentrada sólo en ciertos sectores industriales y geográficos, sin que todavía pueda reflejarse en el empleo informal ni en elempleo público."

"En el primer año de gestión el presidente Javier Milei logró reducir la desocupación casi 1 punto y medio, teniendo en cuenta que logró corregir paulatinamente lo que generó al poco tiempo de asumir. Esta recuperación se apoya en el empleo registrado privado, que tuvo una caída en el primer semestre 2024, peroque a partir de julio empezó a recuperarse, eso explica la caída de la desocupación", calculó por su parte el CEO.

"Es importante mencionar que esta 'foto' es parcial, ya que no incluye el trabajo en negro, que sigue estando complicado. Desde lo formal y el trabajo registrado, el año termina de manera positiva, a futuro todavía hay una nebulosa y hay que seguir trabajando", concluyó Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil.