La Argentina ya tiene 248 compañías certificadas como "empresa B", por su triple impacto positivo. A través de diferentes iniciativas, las compañías que miden y gestionan su impacto compartieron los beneficios de trabajar con altos estándares socioambientales y de transparencia.

En marzo las Empresas B de todo el mundo celebran el mes de esta certificación, que pone en foco el rol del sector privado en el bienestar de las personas, las comunidades y el medioambiente.

¿Qué son las Empresas B?

Las Empresas B son compañías con propósito, que se comprometen pública y legalmente a tomar decisiones midiendo y gestionando el impacto de sus operaciones en las personas, las comunidades y el medio ambiente.

La certificación, otorgada por B Lab, implica un hito en su camino de mejora continua y garantiza que la empresa rinde cuentas a todos sus grupos de interés y no solo a los accionistas. Hay 9.625 Empresas B en 102 países.

"La certificación de Empresa B es un proceso de transformación que invita a la compañía a hacerse preguntas que habitualmente no se hace y que colocan a su negocio en un lugar muy competitivo, porque incorpora la mirada ambiental y social", dijo Fernanda Mierez, Copresidenta de Sistema B Argentina.

"Impulsamos un nuevo paradigma económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Las Empresas B son la punta de iceberg porque demuestran que esto es posible, pero hay muchas más compañías de triple impacto, y muchas empresas tradicionales que están transicionando", agregó Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. "Estamos en un momento desafiante y hoy la Generación B demuestra convicción. Para el que tiene esta forma de hacer negocios, no es una tendencia o una moda".

"La evaluación permite entender todos los impactos de la empresa y medirlos, para que luego los pueda gestionar y ser cada día mejor", explicó Marina Arias. La herramienta es online, gratuita, confidencial, se adapta a cada tipo de empresa y está disponible en SistemaB.org.

Cuáles son las Empresas B en Argentina

En Argentina, hay 248 Empresas B, de 30 industrias y sectores diferentes. En total, tienen una facturación anual de US$1.821 millones y emplean de forma directa a más de 28.000 personas. El listado completo de compañías locales está disponible en el catálogo de Empresas B.

"Ser Empresa B es un gran orgullo y una forma diferente de trabajar. Fue un cambio de mentalidad de todos los que somos parte de la compañía, para generar un triple impacto económico, social y ambiental", detalló Juan Bruchou, Fundador y CEO de Brubank, el único banco certificado B en Argentina que, entre otras cosas, desarrolla iniciativas de educación e inclusión financiera.

"El 50% de los clientes de Brubank no habían tenido antes una cuenta bancaria ni una historia crediticia", explicó el CEO. El 30% de sus usuarios están en la base de la pirámide, es decir, se encuentran dentro del 40% del país con condiciones socioeconómicas más desfavorables.

Por otro lado, Agua Segura es una Empresa B que, a través de inversiones privadas, implementa en diversos países programas de seguridad hídrica vinculados al acceso, saneamiento, conservación y uso eficiente del agua, entre otros. "Ser Empresa B es decidir que todo te cueste un poquito más. No en dinero, sino entender que con cada decisión que tomamos, algo pasa, y considerar siempre el bienestar de las personas y del planeta. Es más fácil ir por lo transaccional, pero con esta mirada muchas veces rechazamos propuestas que no se alinean a nuestro propósito", dijo Manuel Saurí, fundador y Director Ejecutivo de Agua Segura.

"Todas las empresas tenemos estados de resultados y nosotros hace años medimos y monetizamos el capital social, natural y humano que generamos para aprender, ver qué podemos hacer distinto y mejorar", añadió Paola Nimo, Gerenta de Sustentabilidad de Natura Cosméticos en Argentina.

"Si no hay comunidades ni planeta próspero, no hay negocios en pie. La sustentabilidad es no dañar y conservar lo que tenemos, pero hay mucho que ya no tenemos. Y la regeneración da respuesta, es un compromiso de generar capacidades en lo ambiental y humano", añadió. La compañía concentra sus esfuerzos ambientales en la Amazonia, ya que es el bioma más rico e importante del mundo y su deforestación no afecta solo a Brasil, sino a toda Sudamérica.

El primer paso para transitar este camino es medir a la empresa con la Evaluación de Impacto B, una herramienta integral para conocer y gestionar el desempeño social y ambiental de las organizaciones. Está diseñada como una hoja de ruta para evolucionar a partir de indicadores concretos y compararse con otros negocios.

Hitos del mes de las Empresas B en Argentina

La Anónima Online lanzó su Góndola B , donde se pueden identificar fácilmente los productos de Empresas B, y durante marzo ofrece descuentos de hasta un 20% de descuento para quienes formen parte del programa de beneficios Plus.

, donde se pueden identificar fácilmente los productos de Empresas B, y durante marzo ofrece descuentos de hasta un 20% de descuento para quienes formen parte del programa de beneficios Plus. La Góndola B virtual de Mercado Libre es una opción para todos los consumidores interesados en elegir Empresas B desde Argentina, Brasil, Chile y México. Esta vidriera digital seguirá disponible durante todo el año.

es una opción para todos los consumidores interesados en elegir Empresas B desde Argentina, Brasil, Chile y México. Esta vidriera digital seguirá disponible durante todo el año. Aguas de Origen también ofrece este mes descuentos en sus productos en la Góndola B de su ecommerce La Barra.

Brubank se unió a otras Empresas B para ofrecer a sus clientes descuentos exclusivos en una gran variedad de productos y servicios: SuperBol, TICA, Pura Frutta, Piccadelly, Cocoliche, Fracking Design, Allkom y Hostería Las Balsas. Más detalles en la app de Brubank.

Tres Empresas B se unieron para ofrecer coctelería con impacto positivo en el restaurante marplatense Sarasanegro, con el gin de Kalmar, el jugo de Pura Frutta y los mejores ingredientes locales. El mismo está disponible durante todo marzo.

Durante marzo, el restaurante B CARNE ofrece en sus sedes de La Plata y shopping DOT una hamburguesa edición limitada en colaboración con otras dos Empresas B, que incluyó carne de ganadería regenerativa, pan artesanal con harina de Molino Campodónico, mostaza natural orgánica de Arytza, queso artesanal morbier y cebolla confitada.

El 28 de marzo de 14 a 17 horas, Grupo Limpiolux desarrolla "Con equidad, ganamos", una jornada en el Centro Comunitario del Barrio Mugica (Vicuña 855, CABA). La Empresa B ofrecerá una dinámica lúdica con preguntas y reflexiones sobre la igualdad de género y premios, así como charlas y capacitaciones. Otras Empresas B que colaboran: Trasa, Zafrán, Dar Sentido, Ecofactory, Papa, Pura Frutta, Grupo Mitre, Kompost, Amiplast y Funyi.

(Vicuña 855, CABA). La Empresa B ofrecerá una dinámica lúdica con preguntas y reflexiones sobre la igualdad de género y premios, así como charlas y capacitaciones. Otras Empresas B que colaboran: Trasa, Zafrán, Dar Sentido, Ecofactory, Papa, Pura Frutta, Grupo Mitre, Kompost, Amiplast y Funyi. Luleå Mindful, Kalmar Destilería, CEDEAC Laboratorios y Lucenza llevaron adelante una jornada de Empresas B en Hops Playa, Mar del Plata . Con la participación de 45 personas, realizaron una clase de yoga, un conversatorio sobre regeneración, la limpieza de la playa y un brunch veggie con coctelería, música en vivo y sorteos.

. Con la participación de 45 personas, realizaron una clase de yoga, un conversatorio sobre regeneración, la limpieza de la playa y un brunch veggie con coctelería, música en vivo y sorteos. Sunshine Lab y Limay Denim realizaron un desfile en Bafweek para presentar la colección otoño-invierno de la marca de indumentaria, inspirada en la Patagonia y elaborada con un enfoque consciente.

para presentar la colección otoño-invierno de la marca de indumentaria, inspirada en la Patagonia y elaborada con un enfoque consciente. La Anónima Fintech ofreció una charla virtual libre y gratuita de educación financiera, en la que expertas de la Empresa B compartieron herramientas y conocimientos financieros que permitan la inclusión en el sistema de cada vez más personas.

Sistema B Argentina y Natura Cosméticos lanzaron una conversación entre dos mujeres líderes del Movimiento B de Argentina: Verónica Marcelo, Gerente General para Argentina de la Empresa B, y Marina Arias, Directora Ejecutiva de la organización, que se puede ver completa en el canal de YouTube de la compañía.

Para quienes quieran saber más del Movimiento B, el 28 de marzo a las 11:00 horas Sistema B Argentina lleva adelante el taller online y gratuito #QuieroSerB.