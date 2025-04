Llega a La Rural una nueva edición de Expo Empleo BA, la feria de trabajo destinada a jóvenes que este año contará con más de 90 empresas en stands y 1.700 ofertas laborales.

Se trata de una jornada de intermediación laboral para todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, que se desarrollará el miércoles 9 de abril de 10 a 18h. en el Pabellón Azul del Predio ferial de la Rural.

Habrá 90 empresas en stand y más de 1700 ofertas laborales de todo tipo. En esta oportunidad se realizarán actividades especiales para el primer empleo orientada a estudiantes de escuelas secundarias y jóvenes en general.

"Que mejor forma de hacer crecer la ciudad que a través del empleo. En esta edición vamos a asegurar 1.700 puestos de trabajo no solo para los porteños, sino también para los jóvenes de la provincia y de todo el país que buscan un futuro en nuestra Ciudad, ya sea estudiando o trabajando. Celebramos la autonomía federalmente, promoviendo una Ciudad autónoma, pero también inclusiva, porque es la capital de todos los argentinos.", destacó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.

Por su parte, Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo, expresó: "El primer empleo es tan importante, que desde la Ciudad estamos acompañando a los estudiantes, a los jóvenes y a todos los vecinos a conseguir trabajo, entendiendo que es a través de éste que crecemos como personas y como Ciudad. Es un honor realizar esta jornada porque nos permite avanzar en mayor inclusión y más oportunidades".

¿Cómo será Expo Empleo BA?

En Expo Empleo BA habrá stands temáticos de empresas con búsquedas laborales activas y más de 1.700 ofertas concretas. Otras estarán haciendo demostraciones de sus productos y servicios.

En el auditorio del sector A se realizará la apertura de la actividad con palabras del jefe de Gobierno, Jorge Macri; la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; y el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

Expo Empleo BA en La Rural 2024

El salón se dividirá en 3 sectores individualizados por las letras A, B y C. En cada uno de ellos se armará un auditorio en los que se desarrollarán distintas actividades.

El público en general se convocará en dos turnos: Mañana y tarde, mientras que los colegios serán convocados en horarios puntuales para que puedan participar de los talleres.

En el auditorio del sector B se realizarán actividades de capacitación relacionadas a la Empleabilidad de los visitantes. Mientras que en el sector C se realizarán actividades de acercamiento al mundo del trabajo para los chicos de 5to año de los colegios que asistan.

¿Qué es Expo Empleo?

Expo Empleo BA es una iniciativa del Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, que desde el año 2017 realiza Expo Empleo Barrial en los diferentes barrios porteños con el objetivo de conectar a las empresas que cuentan con ofertas laborales activas con personas que están buscando trabajo, priorizando aquellas comunas que enfrentan mayor vulnerabilidad económica, laboral y social.

Por medio de diferentes herramientas, como capacitaciones, programas de inserción laboral, prácticas formativas en empresas, y servicios de intermediación laboral, el Gobierno porteño continúa fortaleciendo las políticas de empleo y generando más y mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad.

Dentro de las empresas que presentarán su ofertas laborales están: Agencia Palmero, AHRCC, Altatex (Cheeky - Awada- Cómo Quieres que te quiera), América Virtual, ARCH LATAM, Arcos Dorados, Argenpesos, Arredo, Axoft, Banco Ciudad, Brinks, Burger King, Cachafaz, Café Martínez, Casa Sur Hotel, Cat Technologies, Celsur, Chungo, Cinemark, Cleanmanagers, Clínica Santa Catalina, Coppel, Corporixhr, Cristóbal Colón, Degasa, Deheza, Desitec, DHL, Doing +, Dulce de Leche & CO, Educando, Faena, Farmacias del oeste, Fk tech, Food Service, Fundación Metropolitana, Gastronomía Palermo, Gen IT, Gestam, Globty, Grupo Alsea, Grupo Ceta, Grupo Codylsa, Grupo del Pilar (Bai Logística / Conurbano Distribuccion).

También Grupo Financiero, Grupo Jaka, Grupo L, Grupo Medihome, Hipódromo de Palermo, Hospital Alemán, Hotel Madero, Il Quotidiano, Importadora Sudamericana, Intec Software, Limpianor, Linser, Magoya, Manpower, Maria Cher, Martínez de Alzaga, Maxiseguridad, Mi Gusto, Ocasa, Pan American Energy, Parque de la Costa, Plaza Logística, Prestigio, Prosegur, Pullmen, PwC, Q Chef, Randstad, Recom, RES, Rex, Sancor Salud, Servicios de Empleo AMIA, Sheraton Buenos Aires Greenville, Sialar Seguridad, Sparkling, Starbucks, Steinhardt, Sturla Viajes, Suizo Argentina, Suministra, Terceriza Global, Tivit, Tomorrow Foods, Top Rentals, Unella, Universal Traslados, Vacunar, Workon, Wyndham y X-28

Quienes quieran participar de esta edición de Expo Empleo BA deberán completar un formulario de pre-inscripción. La pre-inscripción es gratuita. Hay tiempo hasta el martes 8/04.