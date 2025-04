Si es tu sueño tener tu propia panadería, podés considerar invertir en una franquicia para no tener que empezar de cero y adquirir rápidamente el know how necesario para convertir el negocio en un éxito.

Una de las opciones de franquicias en este rubro es Panaderías Don Armando, una cadena con experiencia en el rubro y trayectoria desde 2001. Hoy en día, según figura en su página web, la cadena tiene casi una treintena de locales en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Las últimas franquicias se inauguraron en abril, en Puente Lanoria y Pilar.

En 2015 Panaderías Don Armando comenzó a trabajar con un sistema de franquicias con varios beneficios para quienes realizan la inversión, como la capacitación del personal en su panadería escuela y la primera carga de mercadería bonificada.

Cuál es la inversión inicial y los detalles para adquirir una franquicia de Panaderías Don Armando.

Franquicia de Panaderia

Panaderías Don Armando tiene como premisa principal los bajos precios en productos de calidad profesional y recién horneados. En sus más de 30 locales y franquicias, entrenan ellos mismos al personal en sus locales escuela para mantener el mismo estándar de servicio.

Para los interesados en realizar la inversión de una franquicia, el equipo de Panaderías Don Armando colabora con la búsqueda y elección de un local adecuado, y se comprometen a que esté equipado y funcionando en 50 días. Todos los días -de lunes a sábados- los franquiciados reciben los productos recién hechos para hornearlos al tiempo justo comercializar.

Asimismo, uno de los desarrolladores del equipo acompañará al franquiciado durante los primeros 3 días de apertura, refrescando conceptos y guiando el proceso en los primeros pasos.

Cada local tiene entre 2 y 3 empleados, dependiendo de la temporada. Y la estrategia de marca, inversión en marketing y publicidad, corre por cuenta de la empresa.

En 2024, a pesar de un mercado desafiante, la marca incrementó su volumen de ventas un 20% respecto al año anterior. Esta mejora se reflejó principalmente en la producción, que también creció en la misma proporción, según relevó la Guía Argentina de Fraquicias.

En ese medio especializado, se constata que la meta de Panaderías Don Armando es llegar a 35 franquicias para mediados de 2025 y alcanzar las 40 a fin de año. A largo plazo, la marca proyecta alcanzar entre 80 y 90 franquicias en los próximos 5 a 6 años.

El foco de Panaderías Don Armando sigue centrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Zonas como Pompeya y Gregorio de Laferrere, donde la marca ya tuvo un crecimiento importante, son ahora un objetivo de retorno. También se planea una expansión en el norte del conurbano, particularmente en Martinez.

Beneficios de la franquicia de Panaderías Don Armando

La franquicia de Panaderías Don Armando tiene varios beneficios a los que acceden los franquiciados:

No se cobra canon por publicidad

se cobra No se cobran regalías

se cobran Se entrega la mercadería de lunes a sábados lista para terminar

Estrategia de diseño y marketing a cargo del equipo de Panaderías Don Armando

La descarga inicial de mercadería para la apertura del local es gratuita para el franquiciado.

Inversión inicial

La inversión inicial que hoy figura en la página web de Panaderías Don Armando es de 24.000 dólares para tener el local "llave en mano". Esto incluye el stock inicial de mercadería bonificado.

El contrato de franquicia es de 5 años, renovable tras ese período. El franquiciante estima que el recupero de la inversión ocurre en entre 12 y 18 meses.

Cada local tiene una facturación anual promedio de 201.600.000 pesos, lo que se traduce en una facturación mensual de 16.800.000 pesos, se lee en la Guía Argentina de Franquicias.

Beneficios de las franquicias gastronómicas

Invertir en una franquicia gastronómica se ha convertido en una de las opciones más atractivas para emprendedores que desean incursionar en el mundo de la gastronomía. Este modelo de negocio ofrece múltiples ventajas que facilitan el camino hacia el éxito empresarial, minimizando riesgos y optimizando recursos.

Las franquicias suelen tener procesos estandarizados, recetas definidas y estrategias de marketing consolidadas. Esto reduce significativamente la curva de aprendizaje y aumenta las probabilidades de éxito, ya que el franquiciado se apoya en la experiencia y el know-how del franquiciante.

Al elegir una franquicia reconocida, el emprendedor se beneficia del prestigio y la confianza que la marca ya ha construido en el mercado. Esto facilita la captación de clientes desde el primer día, ya que los consumidores suelen preferir establecimientos con reputación consolidada.

Las franquicias gastronómicas ofrecen soporte integral a sus franquiciados, incluyendo capacitación inicial y continua, asesoría en la gestión del negocio, y apoyo en áreas clave como marketing, compras y recursos humanos. Este acompañamiento es fundamental para resolver dudas, superar desafíos y mantener la calidad del servicio.

Otro punto a favor es que las franquicias suelen invertir en innovación y desarrollo de nuevos productos, adaptándose a las tendencias del mercado y asegurando la vigencia del negocio, algo que los pequeños negocios individuales no siempre pueden hacer.

Las franquicias gastronómicas son una excelente idea para iniciar un negocio propio pero sin tener que empezar de cero, con un modelo de negocio comprobado, una marca ya reconocida y el know how y asesoramiento de una gran empresa.