Bill Gates, cofundador de Microsoft, volvió a ubicarse en el centro del debate global al plantear que, en un futuro cercano, la inteligencia artificial (IA) podría reducir la semana laboral a apenas dos o tres días.

Según sus declaraciones, esta tecnología no solo promete aumentar la productividad, sino también transformar radicalmente la forma en que trabajamos y vivimos.

Bill Gates proyecta semanas laborales de tres días gracias al avance de la inteligencia artificial

En entrevistas recientes, el empresario explicó que la automatización de tareas repetitivas permitirá liberar tiempo para las personas sin que esto afecte la eficiencia de las economías.

En su paso por The Tonight Show con Jimmy Fallon, señaló que, en los próximos diez años, la inteligencia artificial revolucionará industrias como la logística, manufactura y la producción de alimentos.

"Habrá actividades que reservaremos para los humanos, pero en términos de fabricación y producción, esos se convertirán en problemas esencialmente resueltos", explicó Gates. Esta evolución, sostuvo, abriría las puertas a esquemas laborales más flexibles, con menos días de trabajo y más tiempo libre.

En el podcast What Now? con Trevor Noah, comparó la magnitud del impacto de la IA con la irrupción de la computadora personal: "No será tan dramático como la Revolución Industrial, pero será tan grande como la llegada del PC. Los procesadores de texto cambiaron el trabajo de oficina para siempre, y la IA hará lo mismo".

Trabajar menos sin perder productividad: la apuesta de Gates con la inteligencia artificial

Gates también puso el foco en la calidad de vida, al remarcar que trabajar menos no implica producir menos si se cuenta con herramientas avanzadas. "El propósito de la vida no es solo trabajar", había afirmado en 2023, al plantear la posibilidad de semanas laborales de tres días, impulsadas por la capacidad de las máquinas para asumir tareas rutinarias.

La idea de una jornada reducida gana terreno en distintos países. Islandia y Japón ya han hecho pruebas exitosas, mientras que en México se discute pasar de 48 a 40 horas por semana.

No obstante, el magnate reconoce que se trata de un proceso progresivo. La adopción de la IA requiere tiempo e inversiones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que todavía no se han digitalizado.

Docentes, vendedores y programadores: los trabajos que cambiará (o no) la IA

El avance de la inteligencia artificial también reconfigurará profesiones. Gates anticipa cambios en la docencia, la atención al cliente y las ventas, donde los trabajadores podrían pasar a supervisar sistemas automatizados. No obstante, destaca que áreas como la programación seguirán demandando intervención humana por su componente creativo.

Pese a su mirada optimista, el empresario advierte sobre los riesgos del uso indebido de la IA y la necesidad de marcos regulatorios. Otro punto de debate es el salario: una reducción de horas laborales no debería traducirse en ingresos más bajos si se busca mantener el consumo y la estabilidad económica.

Sobre este aspecto, voces como la del empresario Carlos Slim plantean un enfoque distinto, al priorizar una mayor remuneración por sobre la disminución de la carga horaria.

Así, la proyección de Gates no solo pone de relieve el impacto potencial de la inteligencia artificial, sino que también invita a repensar cómo se organizará el trabajo en los próximos años. Mientras se ensayan modelos más flexibles, el desafío estará en equilibrar innovación, bienestar y equidad.

Informe revela los trabajos que pueden desaparecer con la IA antes de 2050

La inteligencia artificial se encuentra transformando el trabajo a una velocidad alarmante y es posible con reconfigurar el mercado laboral antes de 2050. En este sentido, Informes de PwC, McKinsey y el Foro Económico Mundial advierten que hasta el 60% de los trabajos actuales deberán adaptarse significativamente por la irrupción tecnológica.

Goldman Sachs cree que el 25% del mercado laboral global será automatizado, y que unos 300 millones de empleos podrían desaparecer. A su vez, McKinsey proyecta que para 2030 un 30% de los trabajos en Estados Unidos podrían ser automatizados. Ray Dalio, fundador de Bridgewater, advierte sobre una posible "gran desapalancamiento", en el que la productividad aumente, pero los empleos se destruyan más rápido de lo que se crean, según enumeró Jack Kelly.

Plataformas como chatbots y herramientas de automatización ya cambian funciones de entrada de datos, programación de reuniones y soporte al cliente. BlackRock, por ejemplo, eliminó funciones administrativas con sistemas de IA que mejoran la eficiencia.

En el sector financiero, Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, alertó que "el 20% de los roles analíticos podrían desaparecer para 2030", y resaltó que su banco ya automatiza tareas rutinarias. Bloomberg, con su terminal potenciada por IA, cuenta con análisis en tiempo real más rápido que los humanos. La contabilidad y el modelado financiero siguen el mismo camino.

Asimismo, los trabajos legales también se encuentran en riesgo. Un estudio de Stanford de 2025 asegura que herramientas como Harvey y CoCounsel ya redactan documentos con un 90% de precisión. Las tareas de investigación jurídica, redacción de contratos y apoyo paralegal podrían verse afectadas. Las funciones estratégicas, sin embargo, resisten por su necesidad de criterio humano.

Con respecto al periodismo, el diseño y la publicidad, los algoritmos también fueron avanzando. De hecho, según el Pew Research Center, un 30% de los empleos en medios podrían automatizarse para 2035. Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square, afirmó en redes que "el contenido generado por IA dominará la publicidad pronto", aunque diferenció la creatividad artística, que aún demanda intervención humana.

Al mismo tiempo, la IA acelera procesos en programación y ciencia de datos, pero también reemplaza rutinas. De hecho, el Foro Económico Mundial estima que para 2040 el 40% del trabajo en programación será automatizable. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, enfatizó que "los trabajos vinculados a la ciberseguridad o roles adyacentes a la IA podrían crecer", mientras los trabajos estandarizados en STEM pierden terreno.