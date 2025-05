Luego de consagrarse entre las 10 marcas de retail más valiosas del mundo en enero pasado, a la par de Walmart o Home Depot, por estos días Mercado Libre está celebrando un nuevo éxito al posicionarse entre las 50 firmas más valiosas del ranking general que año tras año elabora la consultora especializada en investigación de mercado, KANTAR.

"Mercado Libre entre las 50 marcas más valiosas del mundo, superando a marcas como Nike y Disney. Lo mejor de todo, es que lo mejor esta llegando", celebró a través de su cuenta de X Marcos Galperin, fundador del gigante de comercio electrónico latinoamericano, la única marca de la región en esta clasificación.

Es la edición número 20 del ranking BrandZ Global, que se basa considerando tanto las percepciones de los consumidores sobre las marcas, como su desempeño financiero en el mercado.

"Las marcas se construyen sobre la base de exposición y experiencias permanentes" -agrega Martín Guerrieria, líder de KANTAR BrandZ. "Las más exitosas son coherentes en su mensaje y reconocen el valor intangible de las marcas en la mente de los consumidores. Las empresas más inteligentes diferencian sus marcas al punto que los consumidores están dispuestos a pagar un extra, así pueden mantener o sobrevivir a aumentos de precios sin erosionar la demanda. Esto es clave para proteger los márgenes ante presiones externas".

Cuánto vale Mercado Libre y cómo genera valor

En efecto, la celebración de Marcos Galperin es correcta: mientras Mercado Libre subió 7 posiciones desde el ranking BrandZ 2024 y se ubicó en el puesto 50, Nike está en el 51 y Disney en el 52. Solo para dar una idea, ChatGPT debutó en el ranking en el escalón 60; Zara, que también es un retailer mundial de moda y decoración, está en el 65; marcas de la misma era de la tecnología de MeLi como Intel, Paypal o Dell, más atrás aún.

Marcos Galperin celebró en X la mejora de Mercado Libre en el ranking BrandZ 2025

De acuerdo al registro de KANTAR, la marca Mercado Libre vale 49.846 millones de dólares, y creció un 52% desde el año pasado. Esto sería el resultado de varios factores que la afectaron positivamente en el último año, tanto en su valor de mercado como en la valoración de los usuarios.

Desde el punto de vista del mercado, el éxito de Mercdo Libre se apalanca también del impulso que tuvo en el último año todo el segmento de venta minorista en el ranking BrandZ: "El Retail continuó su auge pospandémico, con un crecimiento general del valor de marca del 48%, gracias a que el eCommerce y las marcas blancas generan valor para los consumidores en tiempos de inflación", indica el reporte de KANTAR.

"En contraste, el valor de marca en categorías de consumo como Indumentaria (0%), alimentos y bebidas (-1%) y cuidado personal (-5%) se mantuvo estable o disminuyó, aunque marcas como Uniqlo, Coca-Cola y Dove superan a sus competidores", añade.

Por otra parte, si bien este es un hecho reciente que no se incorporó en el mencionado reporte, Mercado Libre presentó al mercado resultados financieros más positivos de lo esperado, lo que generó un push en el valor de sus acciones, que cotizan en Estados Unidos y en Argentina puede comprarse su CEDEAR. Fue a mediados de mayo que MeLi reportó resultados significativamente sólidos para el primer trimestre de 2025, superando las expectativas de mercado en ingresos, los beneficios antes de considerar Intereses e impuestos (Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)), y crecimiento del Valor Bruto de la Mercancía (GMV).

El primer trimestre para la multilatina estuvo marcado por un crecimiento "robusto" en fintech, la consolidación del segmento personal y una expansión logística estratégica en Brasil y México. También se destacó en su balance trimestral la recuperación de 126% que mostraron las ventas en la Argentina.

Su solidez como el principal retailer online en Latinoamérica se consolida además mediante inversiones y generación de puestos de trabajo. En abril del corriente, la empresa anunció un plan para invertir 13.200 millones de dólares en sus mercados de la región y generar 28.000 nuevos puestos de trabajo, 2.300 de ellos en la Argentina.

La experiencia de usuario en Mercado Libre

Mercado Libre entre las 50 marcas más valiosas del mundo en el ranking 2025

En la categoría de marcas de Retail 2025, Mercado Libre se ubicó en el puesto 7 a nivel mundial, subiendo 3 lugares desde 2024, con un crecimiento de valor de marca del 66% en la categoría, equivalente a 24.600 millones de dólares estadounidenses.

La otra pata del análisis que realiza KANTAR para medir el valor de su marca es la percepción de los usuarios. En ese marco, los analistas de la consultora consideraron que "Mercado Libre ha evolucionado de ser una plataforma de eCommerce a ofrecer un ecosistema integral que atrae y retiene a los usuarios con su propuesta de valor, amplía oportunidades e impulsa el progreso en América Latina. En 2025, Mercado Libre experimenta un notable crecimiento en su valor de marca en Latinoamérica, impulsado por estrategias de cercanía comunicacional y una experiencia de usuario superior."

"Con una inversión significativa en la expansión de su infraestructura logística y tecnológica, Mercado Libre consolida su posición como líder en comercio electrónico y servicios financieros digitales. La empresa ha priorizado la innovación para mejorar la experiencia del usuario y optimizar procesos operativos, con el objetivo de reducir tiempos y costos de envío, aspectos esenciales para mantener la competitividad en el mercado" -observa Manuela Urrutia, Head de Brand & Creative, Kantar Insights.

Por su parte, resaltaron que Mercado Pago -el ecosistema de soluciones financieras de Mercado Libre- subió 3 posiciones hasta posicionarse con el número 17 en el ranking Kantar BrandZ Global 2025 de Servicios Financieros respecto de 2024. Hoy su valor de marca asciende a 25.300 millones de dólares estadounidenses, lo que significa un 40% más de valor que el año pasado.

"Mercado Pago continúa expandiéndose y consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo económico en la región," afirmó Ludmila Pennisi, Brand & Consumer Insights de Kantar Insights-. "Lo hace a través de productos y servicios innovadores, diseñados para que cada usuario gestione su dinero de forma transparente, simple y segura, logrando simplificar lo que antes era complejo para millones de personas".

Por último, en KANTAR opinan que en términos de comunicación, Mercado Libre ha transformado la publicidad en una experiencia valiosa y relevante para los usuarios. A través de eventos en vivo donde la marca interactúa directamente con su audiencia, alianzas con marcas reconocidas mediante tiendas oficiales, y el patrocinio de eventos deportivos y musicales, la compañía busca generar una conexión emocional profunda.

"Construir una marca relevante no es solo invertir en visibilidad, es generar valor real en cada punto de contacto. En Mercado Libre trabajamos para que nuestra propuesta conecte con lo que les importa a las personas: tecnología que simplifica, servicios que empoderan y experiencias que emocionan. Nuestra marca es poderosa porque el impacto de nuestro negocio es real y concreto, transformando la vida de millones de usuarios y miles de pymes nos eligen y confían en nuestra plataforma para seguir creciendo. Ser parte del ranking BrandZ y seguir ganando lugares dentro de él es una validación más de ese camino", expresó al respecto Sean Summers, EVP y CMO de Mercado Libre.

Ranking 2025: marcas más valiosas del mundo

El Top 10 de marcas más valiosas del mundo según Kantar BrandZ Global 2025 fue el siguiente:

1. Apple (USD 1.299.655 millones)

2. Google (USD 944.137 millones)

3. Microsoft (USD 884.816 millones)

4. Amazon (USD 866.118 millones)

5. NVIDIA (USD 509.442 millones)

6. Facebook (USD 300.662 millones)

7. Instagram (USD 228.947 millones)

8. McDonald’s (USD 221.079 millones)

9. Oracle (USD 215.354 millones)

10. Visa (USD 213.348 millones)

De esta manera, el valor total de las 100 marcas que componen el Kantar BrandZ Global 2025 Top 100 due de USD 10.700 billones, lo que significa un aumento total de 29% respecto de 2024. La consultora remarcó que esta alza fue impulsado por las marcas disruptivas basadas en tecnología, que generaron la mayor parte del aumento de valor en los últimos 20 años de forma transversal, en todos los sectores.

Las estadounidenses representan ahora el 82% del valor total de las 100 principales marcas mundiales, en comparación con el 63% en 2006. Sin embargo, el auge de las marcas chinas -que duplicaron su valor en 20 años y son hoy el 6% del ranking- y la volatilidad causada por la escalada arancelaria, podrían poner en peligro este orden.

Por su parte, las marcas europeas pasaron a representar solo el 7% de las 100 principales marcas mundiales, cuando daban cuenta del 26% en 2006.

Martín Guerrieria expresó que "Incluso durante las crisis económicas, durante 20 años las marcas más valiosas del mundo han superado permanentemente el rendimiento del S&P 500 y el MSCI World Index. Esto constituye una prueba irrefutable del valor del marketing. Una marca es el activo más valioso de una empresa, y lo último que las empresas deberían hacer ante las crisis del mercado es recortar la inversión en marketing".

Los analistas de KANTA mencionan que las marcas que revolucionaron su categoría o se reinventaron, representaron casi tres cuartas partes (71%) de los 9,3 billones de dólares adicionales de valor creado en el Top 100 Global desde 2006. En 2025 esto incluye a Stripe y Chipotle, que entraron en el ranking por primera vez (puestos 85 y 86, respectivamente) y Aldi, que estuvo en el Top 100 Global durante 15 de los últimos 20 años y actualmente ocupa el puesto 94.

Guerrieria explicó que "las marcas que vienen transformando fundamentalmente el Top 100 Global en las últimas dos décadas son las innovadoras, las que están al tanto de las necesidades del consumidor o las redefinen por completo -por ejemplo: Uber, Booking.com y ahora ChatGPT-. Por otro lado, las más exitosas, como Apple, Amazon, Google y Microsoft, hace tiempo se han alejado de lo que fue su base de productos original".