La OIT reveló los 13 empleos en mayor riesgo de impacto por la IA Generativa

Un nuevo estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), dado a conocer esta semana, concluyó que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la inteligencia artificial generativa (IA generativa), aunque la transformación, y no la sustitución, es el resultado más probable.

Para el análisis, se analizaron 30.000 tareas ocupacionales reales. "Fuimos más allá de la teoría para construir una herramienta basada en empleos reales. Al combinar la perspectiva humana, la revisión experta y modelos de IA generativa, hemos creado un método replicable que ayuda a los países a evaluar riesgos y responder con precisión", afirmó Paweł Gmyrek, investigador principal de la OIT y autor principal del estudio.

¿La IA generativa reemplazará trabajadores?

El informe de la OIT, publicado el 20 de mayo bajo el título "Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure" (La IA generativa y los empleos: un índice global refinado de exposición ocupacional), presenta la evaluación global más detallada hasta la fecha sobre cómo la IA generativa puede remodelar el mundo del trabajo. El índice ofrece una visión única y matizada de cómo la IA podría transformar las ocupaciones y el empleo en distintos países, combinando cerca de 30.000 tareas ocupacionales con validación de expertos, puntuación asistida por IA y microdatos armonizados de la OIT.

Se evaluaron nuevos "gradientes de exposición", que agrupan las ocupaciones según su nivel de exposición a la IA generativa, permiten a los responsables políticos distinguir entre los empleos con alto riesgo de automatización total y aquellos que probablemente evolucionen mediante la transformación de tareas.

Paradojicamente, las posiciones de alto nivel intelectual en países más desarrollados están entre las más expuestas: El 25% del empleo mundial se encuentra en ocupaciones potencialmente expuestas a la IA generativa, con porcentajes más altos en los países de altos ingresos (34%), concluyó la OIT.

Claro que en los países de más bajos ingresos, la exposición general de los empleos a la IA son es difrente: 11% del total de empleos está expuesto

A esto se suma que el 3,3% del empleo mundial se encuentra en la categoría de mayor exposición, si bien con diferencias significativas entre el empleo femenino (4,7 %) y el masculino (2,4 %).

La exposición entre las mujeres sigue siendo significativamente mayor. En los países de altos ingresos, los empleos con mayor riesgo de automatización representan el 9,6% del empleo femenino, en contraste con el 3,5% de esos empleos entre los hombres.

Para las Américas en particular, la OIT relevó que el 29% de los empleos estarán expuestos en mayor o menor nivel a la IA Generativa, pero será el 24% del empleo de los hombres y 35% del de las mujeres. En total 141 millones de puestos de trabajo en el continente.

Sin embargo, los autores del informe insisten en hablar de un impacto que no necesariamente significará reemplazar trabajo humano por automatización o IA Generativa, ya que muchas variables afectarán ese resultado: "Es importante destacar que estas nuevas estimaciones reflejan la "exposición" a la GenAI y no el impacto real en el empleo", aseguran, y remarcan que estas estimaciones "representan el umbral máximo del porcentaje de empleo que podría verse afectado si la tecnología GenAI se implementara por completo. Las limitaciones de infraestructura (electricidad, banda ancha), la falta de competencias digitales, el coste de la tecnología y las dificultades operativas inherentes a la tecnología son solo algunas de las barreras para su plena adopción."

Respecto de los factores que impactarán en esa adopción, además de las cuestiones técnicas mencionadas y la falta o abundancia de competencias digitales, "un aspecto importante también se refiere a la aceptación institucional y social de la automatización de tareas y ocupaciones, incluso cuando sea técnicamente viable." Por ejemplo, pocos consumidores podrían inclinarse a ver las noticias presentadas por avatares, mientras que las instituciones financieras podrían dudar en delegar por completo decisiones como la aprobación de hipotecas o la evaluación de planes de negocio a sistemas de IA, prefiriendo mantener el criterio, la supervisión y la rendición de cuentas humanos.

Qué empleos están más expuestos a ser reemplazados por IA

Una buena noticia es que este informe de la OIT aclara que pocos empleos hoy consisten en tareas totalmente automatizables con la tecnología GenAI actual. Casi todas las ocupaciones incluyen tareas que requieren intervención humana.

"El conjunto de tareas que constituyen las ocupaciones actúa como un amortiguador contra la automatización total, aunque esto no significa que la demanda de estas ocupaciones se mantendrá estable, ya que la eficiencia obtenida con la introducción de tecnología podría implicar la necesidad de menos trabajadores", advierte el informe.

En ese marco, el estudio comprueba que los trabajos administrativos son los más expuestos, debido a la capacidad teórica de la IA generativa para automatizar muchas de sus tareas. Sin embargo, las crecientes capacidades de la IA generativa también aumentan la exposición de ciertos trabajos cognitivos altamente digitalizados en sectores como los medios de comunicación, el software y las finanzas.

Entre las profesiones marcadas con mayor impacto de tareas de automatización con Inteligencia Artificial Generativa, la OIT marcó las siguientes:

Auxiliares de Entrada de Datos

Mecanógrafos y Operadores de Procesamiento de Textos

Empleados de Contabilidad y Tenencia de Libros

Empleados de Estadística, Finanzas y Seguros

Corredores y Agentes de Valores y Finanzas

Empleados de Apoyo Administrativo (no clasificados en otros puestos)

Analistas Financieros

Empleados de nómina

Vendedores de centros de contacto

Desarrolladores web y multimedia

Oficiales de crédito y préstamos

Oficinistas generalistas

Empleados de personal

Para estos casos, se advierte: "Si no se realizan esfuerzos para que estos empleos evolucionen con GenAI e integren nuevas tareas, incluso la automatización parcial de las tareas existentes podría provocar una disminución de la demanda laboral general en las ocupaciones que se encuentran en gradientes de exposición más altos. Además, en algunos casos, el conjunto restante de tareas no automatizadas puede resultar en empleos que ya no son sostenibles ni deseables para las personas, lo que limita la viabilidad de adoptar soluciones tecnológicas desequilibradas."

Además, el estudio de la OIT destaca posibles trayectorias divergentes entre ocupaciones acostumbradas a transformaciones digitales rápidas —como los desarrolladores de software— y aquellas donde la escasa formación digital podría tener efectos más negativos.

Políticas de transformación digital serían la solución para el empleo

Además, consigna que las políticas que guíen las transiciones digitales serán un factor determinante para saber hasta qué punto los trabajadores podrán permanecer en ocupaciones que se están transformando debido a la IA, y cómo esta transformación afectará a la calidad del empleo. Ya se puede ver que las limitaciones tecnológicas, las carencias en infraestructuras y la falta de competencias implican que la aplicación variará ampliamente entre países y sectores.

Los autores destacan que es más probable que la IA generativa transforme los trabajos en lugar de eliminarlos. Por eso, instan a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a participar en un diálogo social y a diseñar estrategias proactivas e inclusivas que mejoren la productividad y la calidad del empleo, especialmente en los sectores más expuestos.

"Es fácil perderse en el bombo mediático sobre la IA. Lo que necesitamos es claridad y contexto. Esta herramienta ayuda a los países a evaluar la exposición potencial y a preparar sus mercados laborales para un futuro digital más justo", explicó Janine Berg, economista de la OIT.

Por otra parte, la buena noticia es que no es necesario sentarse a esperar el impacto de la IA Generativa en el propio empleo o posición. Existen numerosas oportunidades gratuitas de capacitación que permiten a las personas trabajar en su empleabilidad para el futuro del trabajo. Invirtiendo tiempo y esfuerzo en sus habilidades digitales, los trabajadores pueden disminuir el riesgo a que su puesto de trabajo sea reemplazado por una automatización.