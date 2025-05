El excéntrico magnate sudaricano, Elon Musk, anunció este miércoles su salida del Gobierno de Donald Trump, al expresar su "decepción" por el megaproyecto fiscal impulsado por la administración republicana, que —según dijo— "socava" sus esfuerzos dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

"Ahora que mi tiempo programado como Empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador", afirmó Musk en un breve mensaje en su cuenta de X, red social que también dirige. El organismo fundado y dirigido por el creador de Tesla y SpaceX tenía por finalidad última recortar el gasto del Estado norteamericano, modernizar su estructura y burocracia y volverla más eficiente.

El empresario apuntó que la misión del DOGE, iniciativa diseñada para reducir burocracia y gasto público, "se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierte en un modo de vida en todo el Gobierno".

La renuncia de Elon Musk

Musk ya había adelantado su salida días atrás, cuando en una entrevista con CBS Sunday Morning, grabada durante el noveno lanzamiento de prueba de SpaceX, expresó: "Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE".

El empresario, fundador de Tesla y SpaceX, agregó también en sus redes que pretende "dejar de lado la política" para enfocarse exclusivamente en sus empresas: "Estoy pasando todo mi tiempo trabajando y durmiendo en salas de conferencias, servidores y fábricas", escribió.

Renuncia de Elon Musk al DOGE del Gobierno de Donald Trump

El proyecto de ley, conocido como el "Gran y hermoso proyecto de ley" por Trump, fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes y ahora espera discusión en el Senado. Musk se aleja en un momento clave de su rol asesor, planteando dudas sobre el futuro del plan de eficiencia estatal.

Qué es el DOGE

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es una iniciativa creada por el gobierno de Donald Trump, anunciada en noviembre de 2024 para su segundo mandato, con el objetivo de reducir el gasto federal, eliminar regulaciones excesivas y reestructurar las agencias federales para hacerlas más eficientes.

El objetivo principal del DOGE es desmantelar la burocracia, aunque los críticos argumentan que algunas de las medidas podrían desproteger a ciudadanos vulnerables o afectar la estabilidad de las agencias federales.

A pesar de su nombre, "Departamento", el DOGE no es un departamento ejecutivo federal oficial en el sentido tradicional, ya que su creación no ha sido aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. En su lugar, funciona como un cuerpo asesor para la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y se enfoca en una misión específica de reducir el tamaño del aparato federal.

Por lo tanto, Elon Musk no era oficialmente un funcionario del gobierno norteamericano. Fue designado por Donald Trump para liderar esta comisión, lo que generó un considerable interés y controversia. Se le dio un papel clave en la supervisión de las operaciones del DOGE, aunque la Casa Blanca ha aclarado que la administradora oficial es Amy Gleason.

El rol de Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del gobierno de Donald Trump fue el de asesor principal y líder de los esfuerzos para reducir y reformar la burocracia federal. Aunque la Casa Blanca inicialmente lo describió como un "empleado gubernamental especial" con un rol temporal y asesor, y en un momento dado se intentó minimizar su rol oficial, una juez federal incluso dictaminó que su puesto era "continuo y permanente" y que ejercía "autoridad significativa".

Medidas más polémicas de Elon Musk en DOGE

Entre las acciones y polémicas asociadas al DOGE bajo el liderazgo de Elon Musk (o su influencia) se incluyen:

Recortes de gastos y despidos: El DOGE lideró a cabo medidas para reducir el gasto, como la cancelación de contratos, arrendamientos y la eliminación de tarjetas de crédito gubernamentales. También se reportaron despidos masivos en agencias federales .

Más allá de las polémicas, luego de las declaraciones de Musk a la prensa y en X estos últimos días, su administración como asesor oficial parece estar terminada.