Tras mucha discusión, la paritaria de Empleados de Comercio cerró un aumento de sueldo de 5,4% para el trimestre entre abril y junio. En julio, los empleados afiliados a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cobrarán con el último tramo de ese acuerdo, una suba del 1,7% intermensual.

Los sueldos de junio son los últimos que estaban convenidos, si bien se demora la homologación del acuerdo cerrado en paritarias con su publicación en el Boletín Oficial. Es un mecanismo que utiliza el gobierno nacional para limitar la suba salarial y contener la inflación. Aplican esa metodología a todos los aumentos de sueldo negociados por los gremios que son superiores al 1% mensual.

En el caso de los Empleados de Comercio, si bien hubo algunos supermercados que se negaron a pagar el alza paritaria hasta que el acuerdo estuviera homologado, la mayoría de las compañías del sector se hicieron cargo de los aumentos de sueldo.

Resta ver como en los siguientes días los líderes de FAECyS y de las principales cámaras empresarias del sector terminan de negociar los salarios de julio en adelante.

Cuánto cobrará un empleado de comercio en julio 2025

En julio los empleados de comercio representados por el gremio más numeroso de la Argentina, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) percibirán los sueldos correspondientes a junio, con 1,7% de alza respecto de los de mayo.

El último aumento negociado en paritarias fue el siguiente:

1,9% por los sueldos de abril (que se pagaron en mayo)

por los sueldos de abril (que se pagaron en mayo) 1,8% por los sueldos de mayo

por los sueldos de mayo 1,7% por los sueldos de junio

La paritaria incluyó además el pago de una suma fija de $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio para los empleados de comercio inscriptos en el convenio colectivo (CCT 130/75).

Escala salarial de empleados de comercio en julio

En ese marco, la escala salarial vigente para empleados de comercio para los sueldos de junio que se cobran en julio, es la siguiente:

Administrativos

Categoría A: 1.046.856 pesos

Categoría B: 1.051.189 pesos

Categoría C: 1.055.517 pesos

Categoría D: 1.068.507 pesos

Categoría E: 1.079.330 pesos

Categoría F: 1.095.207 pesos

Maestranza

Categoría A: 1.036.033 pesos

Categoría B: 1.038.917 pesos

Categoría C: 1.049.019 pesos

Cajeros

Categoría A: 1.050.463 pesos

Categoría B: 1.055.517 pesos

Categoría C: 1.062.012 pesos

Vendedores

Categoría A: 1.050.463 pesos

Categoría B: 1.072.117 pesos

Categoría C: 1.079.330 pesos

Categoría D: 1.095.207 pesos

Auxiliares Generales

Categoría A: 1. 050.463 pesos

1. Categoría B: 1.057.679 pesos

Categoría C: 1.081.495 pesos

Auxiliares Especiales

Categoría A: 1.059.126 pesos

1.059.126 pesos Categoría B: 1.072.114 pesos

A estos salarios abonados en julio ya se les incorporó la suma fija de 40.000 pesos negociada por FAECyS en paritarias. En julio, además, las sumas pasan a incorporarse al salario básico.

Qué plus salariales corresponden a Empleados de Comercio

Los sueldos que figuran en la mencionada escala salarial de empleados de comercio en junio son los mínimos básicos que se establecen por ley para cada categoría, siempre que estén contratados bajo el convenio colectivo 130/75.

Las cadenas y compañías de retail luego pueden pagar mejores sueldos a los empleados de comercio y así atraer y conservar a los mejores talentos.

Y a esos valores mínimos de sueldo se le suman en el caso de los empleados de comercio los plus que correspondan. Los más comunes son los siguientes, que surgen del convenio colectivo de la actividad:

Presentismo: el adicional es del 8,33% (una doceava parte) del salario mensual) siempre y cuando el empleado no haya tenido más de una ausencia injustificada en el mes.

el adicional es del (una doceava parte) del salario mensual) siempre y cuando el empleado no haya tenido más de una ausencia injustificada en el mes. Antigüedad : esteplus se calcula sobre el salario básico y se paga un porcentaje que varía según la antigüedad del empleado.

: esteplus se calcula sobre el salario básico y se paga un porcentaje que varía según la antigüedad del empleado. Plus por Zona desfavorable : En provincias como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y otras, los empleados de comercio reciben un adicional del 20% sobre su salario, mientras que en Río Negro y Neuquén es del 5%, según Sueldos Net y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

: En provincias como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y otras, los empleados de comercio reciben un adicional del 20% sobre su salario, mientras que en Río Negro y Neuquén es del 5%, según Sueldos Net y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Adicional por falla de caja: En el caso de cajeros, hay un adicional por falla de caja que se paga trimestralmente, también definido en el CCT 130/75. Este adicional se calcula sobre el sueldo básico y se liquida trimestralmente, dividiendo el monto anual en cuatro cuotas.

Vale la pena aclarar que los salarios mínimos y los extras mencionados son valores para empleados de comercio contratados de manera registrada en relación de dependencia. Quienes se desempeñan de manera informal o registrados de forma particular como monotributistas, no tienen garantizados esos valores mínimos ni otros beneficios como obra social, prepaga, vacaciones pagas, etc.

Por lo tanto, esta será la escala salarial para los sueldos de junio, que llegarán a los bolsillos de empleados de comercio en julio. Resta ver qué nuevo incremento logra negociar el gremio que conduce Armando Cavalieri para los meses subsiguientes en paritarias.