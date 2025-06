Grupo Supervielle anunció el nombramiento de su nueva Chief People Officer

Grupo Supervielle anunció el nombramiento de Cecilia López y López como su nueva Chief People Officer (CPO).

"Lo que más me motiva es liderar procesos que generen impacto real en el negocio, siempre poniendo a las personas en el centro. Me entusiasma trabajar en una organización que busca ser disruptiva, con objetivos de crecimiento, donde pueda aportar mi experiencia para impulsar una cultura que contribuya al logro de esas metas, por eso me ilusiona esta nueva etapa en Grupo Supervielle. Mi compromiso es pensar la gestión de personas de manera estratégica, acompañando la evolución del negocio desde una mirada humana y transformadora", expresó López y López (en foto principal).

Bio de líder

Con más de 25 años de experiencia, Cecilia ha desarrollado un profundo conocimiento transversal en todas las áreas clave de la gestión de personas, incluyendo el desarrollo del talento, el liderazgo organizacional, la transformación cultural, la implementación de estrategias de cambio y la alineación de equipos de liderazgo con la visión de negocio.upo Supervielle

Especialista en desarrollo organizacional y gestión de talento, López y López llega a Grupo Supervielle tras desempeñarse como Gerente Corporativo de Recursos Humanos en Insud, donde lideró una profunda transformación del área. En ese rol, reorganizó el departamento en torno a los "momentos que importan", impulsó el cambio cultural, rediseñó el sistema de gestión del desempeño y promovió una nueva filosofía de compensaciones.

Previamente, desarrolló una sólida carrera de 25 años en Cargill, donde ocupó el rol de Líder Regional de Soluciones de Recursos Humanos para América Latina. Desde esa posición, fue responsable de 16 países, liderando un equipo de 560 profesionales y brindando servicios a más de 35.000 empleados. Durante ese período integró el Comité Regional de Crisis, el Foro de Liderazgo de América Latina y el Consejo Regional de Diversidad.

La flamante ejecutiva es Licenciada en Relaciones Internacionales y diplomada de Honor por la Universidad del Salvador (USAL). Realizó el programa de Liderazgo Estratégico en Recursos Humanos en la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell (EE. UU.) y el programa ejecutivo Catalizador en la Escuela de negocios INSEAD (Francia), donde obtuvo una mención distinguida. Además, profundizó su formación con cursos especializados como Consultoría en Recursos Humanos y Transición al Liderazgo en Cargill Inc. (EE. UU.).

En Grupo Supervielle, Cecilia continuará profundizando el proceso de transformación cultural que la organización viene impulsando desde el área de Personas, acompañando la estrategia del negocio con una mirada humana, innovadora y orientada a resultados.

Sustentabilidad en Supervielle

Por otra parte, el banco comunicó que por séptimo año consecutivo, Grupo Supervielle integra el Índice de Sustentabilidad de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), elaborado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este índice destaca a las 20 organizaciones líderes en el mercado argentino por sus prácticas en materia de sustentabilidad, visibilizando su gestión a nivel regional e internacional y promoviendo estándares elevados en gobierno corporativo y responsabilidad social y ambiental.

"Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con una banca sostenible y cercana, capaz de generar valor económico, social y ambiental en el largo plazo. Seguimos impulsando una transformación con propósito, guiados por una mirada integral que combina innovación, inclusión y responsabilidad", destacó Verónica de los Heros, Gerente de Sustentabilidad de Grupo Supervielle.

Sin fines comerciales, el índice evalúa el desempeño de las empresas listadas en BYMA en los cuatro pilares ESG-D: Medio Ambiente, Social, Gobierno Corporativo y Desarrollo (contribución a los ODS). Supervielle demuestra su adhesión a estos ejes a través de su Reporte Integrado, que detalla los resultados más relevantes de su gestión 2024, bajo los Estándares GRI 2021 de Global Reporting Initiative.