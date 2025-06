Cómo quedó la escala salarial de la empleada doméstica en julio 2025 y qué plus se deben abonar en cada caso. Guía para empleadores

Sin aumento de sueldo a la vista, las empleadas domésticas son uno de los rubros que más poder adquisitivo perdieron en 2025.

El último incremento salarial oficial se cobró en febrero, y desde entonces la escala sigue sin modificaciones. Por eso, los empleadores que aplican las mejores prácticas con sus empleadas domésticas les vienen ajustando por inflación el sueldo y en muchos casos abonando los viáticos para que puedan trasladarse desde su casa al hogar en el que prestan servicio.

Cómo continúa la escala salarial de las empleadas domésticas que, de no mediar un nuevo ajuste de sueldo, será nuevamente la escala vigente para pagar en julio los haberes de junio.

Sueldo de empleada doméstica en julio

En lo que va de 2025, las empleadas domésticas acumularon un ajuste salarial de solo 2,5%, repartido con los sueldos abonados en enero y febrero. Desde entonces, es legal que su empleador siga pagando los mismos sueldos, que según la escala salarial vigente en la Unión de Personal Auxiliar en Casas Particulares (UPACP), es la siguiente:

Supervisor/a

Con retiro : $3.454 por hora y $430.878 mensuales.

: $3.454 por hora y $430.878 mensuales. Sin retiro: $3.783 por hora y $479.950 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.270 por hora y $400.310 mensuales.

$3.270 por hora y $400.310 mensuales. Sin retiro: $3.585 por hora y $445.613 mensuales.

Caseros

Hora: $3.089 y $390.567 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro : $3.089 por hora y $390.567 mensuales.

: $3.089 por hora y $390.567 mensuales. Sin retiro: $3.454 por hora y $435.246 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro : $2.863 por hora y $351.233 mensuales

: $2.863 por hora y $351.233 mensuales Sin retiro: $3.089 por hora y $390.567 mensuales

Si no media una nueva resolución de la Comisión Nacional de Casas Particulares, los sueldos de junio que se pagan en julio, seguirán la misma escala salarial de los últimos meses.

Qué plus salarial cobra una empleada doméstica

Además de los sueldos básicos, las empleadas domésticas cobran distintos plus por el pago de antigüedad, por horas extras, etc.

Lo que corresponde por ley pagar a la empleada doméstica es el 1% adicional por antigüedad y el plus por zona desfavorable, si corresponde. El adicional por zona desfavorable consiste en un 30% del salario adicional para las empleadas domésticas que desempeñan sus tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Las horas extras o suplementarias -cuando la trabajadora presta servicios sobrepasando su jornada laboral regular- implican un recargo del 50% por cada hora en días comunes y del 100% en días sábados después de las 13 hs. y en días domingo y feriados nacionales.

Vale la pena recordar que estos valores mínimos de sueldo son para empledas debidamente registradas por sus empleadores en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el organismo de autoridad fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si las empleadas domésticas se desempeñan en la informalidad, no tienen garantizados estos valores de sueldos mínimos o los plus laborales, ni siquiera sus derechos básicos como licencia por enfermedad, licencia por embarazo, vacaciones pagas, etc.

Cuándo cobra por hora o por mes una empleada doméstica

La empleada doméstica puede se contratada por hora (jornalizda) o por mes (mensualizada), dependiendo de las horas que trabaje por semana. Si trabaja 24 horas o más semanales, se paga el salario mensual proporcional a las horas trabajadas. Si trabaja menos de 24 horas semanales, se paga por hora.

El pago por hora corresponde a empleadas domésticas registradas que trabajan menos de 24 horas semanales . Se calcula según el valor fijado en la escala salarial por hora. Bajo esta modalidad, el pago se debe concretar al finalizar cada jornada o cada semana, según lo convenido entre las partes.

. Se calcula según el valor fijado en la escala salarial por hora. Bajo esta modalidad, el pago se debe concretar al finalizar cada jornada o cada semana, según lo convenido entre las partes. El pago mensual corresponde a empleadas domésticas registradas que trabajan 24 horas o más semanales. Se calcula considerando el salario mensual y se aplica un proporcional según las horas trabajadas. El salario mensual se debe pagar dentro de los 4 primeros días hábiles del mes siguiente al que se trabajó.

¿Cuándo habrá un nuevo aumento para empledas domésticas?

Las paritarias de empleadas domésticas en Argentina se negocian en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), donde participan representantes del gobierno (Subsecretarías de Trabajo y Empleo), empleadores y sindicatos como la Unión de Personal Auxiliar en Casas Particulares (UPACP).

Por el momento, no hay novedades respecto de una nueva resolución que incremente los haberes de las empleadas domésticas. Por lo tanto, permanece vigente hasta ahora la última escala salarial.

Sin embargo, una noticia que da esperanza a las empleadas domésticas es la reciente aplicación de un nuevo salario mínimo por decreto. Generalmente, el aumento de sueldo a las empleadas domésticas se produce tras el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el menor sueldo legal que se puede pagar por un trabajo de tiempo completo en la Argentina.