Tras el fin de la moratoria previsional, los jubilados que perciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no podrán cobrar a la vez la pensión por viudez, algo que los jubilados que accedieron al beneficio previsional de manera tradicional -completando sus 30 años de aportes y cumpliendo la edad jubilatoria- si pueden hacer.

La PUAM es la alternativa que queda a los adultos mayores cuando ya no pueden trabajar ni cumplen los requisitos para jubilarse debidamente -ahora que ya no es posible compensar los años de aportes faltantes para llegar a los 30 que requiere el beneficio- y necesitan seguir teniendo ingresos mensuales, una cobertura de salud, entre otros beneficios de la seguridad social.

Cómo solicitarla, quiénes la seguirán cobrando y de cuánto es el pago de la PUAM en julio de 2025.

¿Qué es la PUAM y cuánto se cobra?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un ingreso mensual que perciben los mayores de 65 años que no cuentan con los requisitos para jubilarse debidamente. De esta manera el Estado garantiza un ingreso mínimo a las personas mayores en el territorio nacional.

Lo paga todos los meses la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y es un ingreso que representa el 80% del haber jubilatorio mínimo.

Es decir, las personas que tienen más de 65 años de edad pueden cobrar este ingreso mensual siempre que no cuenten con una jubilación, ya que es una pensión no contributiva para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Es menor a la jubilación mínima y a diferencia de ese beneficio, tanto hombres como mujeres acceden a la PUAM a la misma edad, con 65 años o más.

Desde el fin de la última moratoria previsional en marzo 2025, ya que quienes no cuentan con 30 años de aportes al sistema de seguridad social no acceden más a una jubilación compensando los aportes que les faltan, la PUAM se convirtió en la opción para que muchas personas no se queden sin ingresos mensuales ni cobertura de salud.

Los beneficiarios de esta pensión para adultos mayores también accede al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual)

Cuál es el grupo que no cobrará la PUAM

Vale la pena destacar que la PUAM no incluye derechos como la pensión por viudez, como si lo tiene la jubilación tradicional.

Por eso, las personas que accedan a la PUAM no podrán cobrar una pensión por viudez en caso de que su pareja con haberes vigentes haya fallecido, algo a lo que los jubilados por el sistema general sí pueden acceder. Tendrán que elegir entre un beneficio y el otro.

Como la PUAM es solo el 80% de una jubilación mínima, es probable que en caso de tener que elegir, el adulto mayor prefiera cobrar la pensión por viudez.

Los jubilados por el sistema tradicional pueden sumar a su haber la pensión por viudez.

Aumento de la PUAM en julio 2025

En julio de 2025, aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un ajuste en sus haberes en línea con la Ley de Movilidad.

El monto básico aumentará de $243.779,14 a $247.438,53. La actualización corresponde al 1,5% que refleja la inflación de abril, en línea con el mecanismo vigente de movilidad.

Quiénes pueden pedir la PUAM

Los adultos mayores en situación de vulnerabilidad pueden pedir la pensión que les corresponde, siempre que no estén percibiendo ningún otro ingreso previsional, como una jubilación.

Los requisitos para solicitar la PUAM son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

En caso de cumplir esos requisitos, el adulto mayor debe tener sus datos ingresados y actualizados en el sistema de Anses con su clave correspondiente, y desde la plataforma del organismo pedir el turno para asistir presencialmente a la oficina más cercana a su domicilio, donde iniciará el trámite para solicitar la pensión.

Las personas que cobran esta pensión para adultos mayores, cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).

Pero si quieren seguir cobrando la PUAM, no pueden residir en el exterior ni estar cobrando ningún tipo de jubilación ni pensión de parte de Anses. Por eso, la PUAM es un último recurso para adultos mayores de 65 años que puedan demostrar su situación de vulnerabilidad, accediendo así al ingreso mensual y a la cobertura de salud que otorga este beneficio.