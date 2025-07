Se confirmó el fin de semana pasado el interés del gobierno de Javier Milei en negociar con la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, el reingreso de la Argentina al listado de países del Visa Waiver Program, que permite a los ciudadanos de esos Estados entrar sin visa al país del Norte, para viajes cortos de turismo o negocios.

Noem es una de las mujeres fuertes que rodean desde hace tiempo al presidente Donald Trump. En 2018, con el apoyo del mandatario, Noem fue electa como la primera gobernadora del estado de Dakota del Sur. Hoy en día es la Secretaria de Seguridad a nivel nacional, y entre otras tareas, tiene a su cargo al área de agentes de inmigracion (ICE, por sus siglas en inglés)

Trascendió que en su visita a la Argentina, Noem se reuniría no solo con el presidente Milei sino también con su par local, la ministra Patricia Bullrich. En caso de que se considere la petición para el reingreso de la Argentina a ese listado de países que no requieren visa, el proceso demoraría varios meses.

Qué es el Visa Waiver para Estados Unidos

El Programa de Exención de Visado o Visa Waiver Program no reemplaza a las visas. Es una autorización electrónica de viaje que se obtiene de manera más rápida y más económica que la Visa, y con menos exigencias burocráticas.

La principal ventaja es la de costo: solo se abonan 21 dólares para pedir la Exención de visado, contra 435 dólares que hay que gastar en el trámite de una visa B1 o B2 para viajes cortos a Estados Unidos. El waiver, además, se obtiene en horas o incluso minutos, siempre que se trate de una aprobación, y no requiere entrevista presencial, algo que podría ser más que conveniente para quienes viven en ciudades argentinas sin embajada o consulado estadounidense.

Con ese permiso los ciudadanos de ciertos países pueden viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo o negocios, solo por un periodo inferior a 90 días.

Solo un grupo selecto de países con medidas de seguridad muy altas en cuanto al tránsito internacional tienen esta posibilidad. En América Latina, hasta ahora, solo Chile está incluído en la lista del Visa Waiver Program. La Argentina fue parte del mismo durante el Gobierno de Carlos Menem.

"Todos los ciudadanos de países con exención de visado que planeen viajar a Estados Unidos temporalmente por negocios o placer en el marco del Programa de Exención de Visado necesitarán recibir una autorización electrónica de viaje antes de embarcar en un avión o un barco de crucero con destino a Estados Unidos. ESTA determinará, de manera casi inmediata en muchos casos, si una persona cumple con los requisitos para ser parte del programa de exención de visado (VWP) y si dicho viaje presenta un problema para las autoridades o algún riesgo de seguridad", aclara la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.

Para qué sirve el programa Visa Waiver

El programa de excención de visado para Estados Unidos solo puede ser utilizado al realizar viajes por motivos de turismo o negocios, en el caso de ser ciudadano de alguno de los países hoy incluídos en la lista.

El mismo solo permite quedarse en el país del norte por menos de 90 días corridos desde el arribo. Con esta autorización electrónica, también conocida como ESTA,el viaje por menos de 90 días es válido por dos años o hasta que expire el pasaporte del beneficiario (lo que ocurra primero), y permite múltiples entradas durante ese período.

No hay una regla estricta sobre cuánto tiempo debe permanecer una persona que obtuvo un Visa Waiver fuera de EE. UU. antes de intentar reingresar después de una estancia de 90 días. La clave es que cada visita sea genuinamente temporal y que no se intenten eludir las leyes de inmigración para residir en el país sin la visa adecuada.

En este sentido, es importante remarcar que un Visa Waiver no autoriza a residir en el país y no reemplaza a las visas B1 y B2 que suelen pedir los argentinos al viajar a Estados Unidos. No se puede realizar con este permiso el tipo de actividades que requerirían residir allí.

El Visa Waiver no permite tampoco trabajar o estudiar legamente en Estados Unidos. En esos casos, por ejemplo al inscribirse en una entidad de estudios norteamericana, se requerirá una visa acorde.

Argentina en el Visa Waiver Program

Argentina formó parte del Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) de Estados Unidos entre 1996 y 2002. Fue incluida en el programa el 8 de julio de 1996, durante la presidencia de Carlos Menem en Argentina y Bill Clinton en Estados Unidos.

Fue retirada de la lista de países que pueden viajar a Estados Unidos sin visa en febrero de 2002, por la administración del entonces presidente George W. Bush, principalmente debido a la crisis económica que atravesaba el país en 2001, lo que se consideró que convertía a los argentinos en potenciales inmigrantes ilegales a Estados Unidos.

Si es cierto que muchos argentinos que cuentan con doble nacionalidad de países europeos si incluídos en el mencionado programa, pueden desde Argentina viajar como ciudadanos europeos con una ESTA o autorización electrónica, y sin visa, siempre por viajes cortos de turismo o negocios.

Con el reingreso de la Argentina al Visa Waiver Program se facilitarían los viajes de muchos argentinos que sueñan con conocer o volver a visitar Estados Unidos. Incluso los que viajarán a la próxima Copa del Mundo 2026. Dado el interés de los hinchas argentinos en presenciar lo que podría ser el último Mundial FIFA con Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina de Fútbol, y el equipo campeón del mundo 2022, la Embajada de Estados Unidos tiene una sección específica en su página web en la que alerta sobre el trámite con tiempo de la visa adecuada para realizar el viaje, ofrece un paso a paso sobre cómo obtener el visado e información importante de cada una de las ciudades que serán sede del torneo, como Atlanta, Dallas y Houston.