Por el trabajo de julio, una empleada doméstica que presta servicios solo cuatro horas semanales en un hogar o establecimiento deberá cobrar entre 47.872 y 79.100 pesos solo de salario básico en agosto 2025. A eso se le debe sumar el bono de julio y los adicionales que correspondan.

Es el resultado del cálculo realizado con los nuevos salarios básicos para la actividad inscripta como personal auxiliar de casas particulares, que en julio recibió recién el segundo aumento de sueldo del año.

Desde febrero que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no ajustaba los haberes de las empleadas domésticas. Por eso los empleadores deberán estar atentos para liquidar el sueldo con el correspondiente recibo para la trabajadora este mes con los valores que corresponden.

Julio además, por las vacaciones de invierno de los niños en edad escolar, suele ser un mes en el que las empleadas domésticas pueden tener que cobrar más horas extra que de costumbre, sobre todo si se dedican a la categoría de cuidado de terceros. Cuáles son los nuevos sueldos para la empleada doméstica en Argentina en agosto 2025, y cómo impactan en los valores de las horas extras y los adicionales que les corresponden cobrar.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas en agosto

El sueldo de la empleada doméstica en julio -que se paga en agosto- recibirá un aumento del 1% respecto del de junio.

Con los aumentos de sueldo que aplican en julio, de acuerdo a lo convenido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los valores por hora de las empleadas domésticas pasaron a ser los siguientes, de acuerdo a su categoría y modalidad de contratación:

Supervisor/a

Con retiro: 3.611 pesos por hora

3.611 pesos por hora Sin retiro: 3.955 pesos por hora

Personal para tareas Específicas

Con retiro: 3.418 pesos por hora

3.418 pesos por hora Sin retiro: 3.748 pesos por hora

Caseros

3.229 pesos por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: 3.229 pesos por hora

3.229 pesos por hora Sin retiro: 3.610 pesos por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: 2.992 pesos por hora

2.992 pesos por hora Sin retiro: 3.229 pesos por hora

Julio 2025 tiene 31 días, y se extiende poco más allá de las cuatro semanas. Es por eso que las empleadas domésticas que prestan servicio solo cuatro horas semanales y lo hayan hecho los días martes o jueves de las semanas de julio, cobrarán por 5 semanas ese mes. Las que prestan servicios los otros días de la semana cobrarán por cuatro semanas de julio. Vale la pena recordar que el miércoles 9 de julio fue feriado nacional, y por eso las empleadas que cumplen sus cuatro horas semanales los días miércoles también deberían percibir haberes por cuatro semanas en julio y no por cinco, excepto que se les haya pedido trabajar el feriado, en cuyo caso esa jornada se cobra como jornada doble.

Por lo tanto, el salario básico garantizado para las empleadas domésticas registradas legalmente por cuatro horas semanales de trabajo, pasó en julio 2025 a ser el siguiente:

Supervisor/a

Con retiro: 57.776 pesos si trabajó cuatro semanas y 72.220 pesos si trabajó cinco

57.776 pesos si trabajó cuatro semanas y 72.220 pesos si trabajó cinco Sin retiro: 63.280 pesos si trabajó cuatro semanas y 79,100 pesos si trabajó cinco

Personal para tareas Específicas

Con retiro: 54.688 pesos si trabajó cuatro semanas y 68.360 pesos si trabajó cinco

54.688 pesos si trabajó cuatro semanas y 68.360 pesos si trabajó cinco Sin retiro: 59.968 pesos si trabajó cuatro semanas y 74.960 pesos si trabajó cinco

Caseros

Sin retiro: 51.664 pesos si trabajó cuatro semanas y 64.580 pesos si trabajó cinco

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: 51.664 pesos si trabajó cuatro semanas y 64.580 pesos si trabajó cinco

51.664 pesos si trabajó cuatro semanas y 64.580 pesos si trabajó cinco Sin retiro: 57.776 pesos si trabajó cuatro semanas y 72.220 pesos si trabajó cinco

Personal para tareas generales

Con retiro: 47.872 pesos si trabajó cuatro semanas y 59.840 pesos si trabajó cinco

47.872 pesos si trabajó cuatro semanas y 59.840 pesos si trabajó cinco Sin retiro: 51.664 pesos si trabajó cuatro semanas y 64.580 pesos si trabajó cinco

De cuánto es el bono para la empleada doméstica

Además del aumento de sueldo, la mencionada Comisión definió que las empleadas domésticas cobren un bono todos los meses entre julio y septiembre. Por lo tanto, al pagar en agosto el salario de la trabajadora por los servicios de junio, debe agregar al básico también el bono.

El monto a pagar por el bono a la empleada doméstica se relaciona con la cantidad de horas semanales por las que prestó servicios.

En el caso de las que trabajan cuatro horas por semana y hasta 12 horas por semana inclusive, el bono de julio que se paga en agosto será de 4.000 pesos.

Adicionales de la empleada doméstica

Como ya se mencionó, al igual que cualquier trabajador formalizado en la Argentina, a las empleadas domésticas se les deben pagar las horas extras, incluso si solo prestan servicios cuatro horas semanales.

Siempre que se les pida trabajar fuera de su jornada regular, las horas corren con el recargo correspondiente, a saber:

50% para las horas trabajadas de lunes a viernes y hasta las 13 horas del sábado

para las horas trabajadas de lunes a viernes y hasta las 13 horas del sábado 100% los sábados después de las 13 horas, domingos o feriados.

Además, a las empleadas domésticas les corresponde un plus por antigüedad -1% extra del salario mensual por cada año de haber prestado servicios para su empleador- y el de zona desfavorable, que es un 30% en el caso de las que trabajan en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Entonces, para abonar el sueldo de julio 2025 en agosto correctamente, el empleador deberá calcular y sumar:

cuántas semanas trabajó la empleada doméstica sus 4 horas semanales, para obtener el pago correcto del salario básico

sumarle el bono de 4.000 pesos

sumar el plus por antigüedad que corresponda

agregar el pago de horas extras en caso de que las hubiese trabajado

el plus por zona desfavorable, si procede.

Vale la pena recordar que estos son los salarios básicos garantizados para la actividad de empleada doméstica en la Argentina siempre que se trate de trabajadoras inscriptas legalmente con las autoridades de Seguridad Social e Impuestos (ARCA). Quienes se desempeñan en la informalidad y no están registradas, no tienen garantizados ni estos sueldos mínimos ni otros derechos laborales. A los empleadores no solo les conviene regularizar el vínculo laboral con la empleada doméstica, sino mantener las mejores prácticas a la hora de calcular los salarios y adicionales.