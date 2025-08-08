La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios dio a conocer la nueva escala salarial que regirá durante el segundo semestre de 2025

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) difundió la nueva escala salarial que regirá durante el segundo semestre de 2025. El acuerdo paritario, firmado el 26 de junio por el sindicato liderado por Armando Cavalieri y las cámaras empresarias del sector —la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA)— prevé una recomposición del 6% escalonada, más una suma fija remunerativa mensual de $40.000.

Aunque el convenio todavía no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, las partes ya avanzaron con su implementación y publicación.

Cómo se aplicará el aumento salarial para empleados de comercio hasta fin de año

La suba del 6% se otorgará en cuotas no acumulativas del 1% mensual, calculadas sobre el salario básico vigente en junio de 2025. Además, desde julio y hasta diciembre se pagará una suma fija remunerativa de $40.000 por mes.

Esta suma fija impactará en el cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extra e indemnizaciones. También será proporcional en caso de jornadas reducidas y se incorporará al salario básico en enero de 2026.

El esquema queda conformado de la siguiente manera:

Julio: 1% sobre el salario básico de junio + $40.000.

1% sobre el salario básico de junio + $40.000. Agosto: 1% sobre el básico de julio + $40.000.

1% sobre el básico de julio + $40.000. Septiembre: 1% sobre el básico de agosto + $40.000.

1% sobre el básico de agosto + $40.000. Octubre: 1% sobre el básico de septiembre + $40.000.

1% sobre el básico de septiembre + $40.000. Noviembre: 1% sobre el básico de octubre + $40.000.

1% sobre el básico de octubre + $40.000. Diciembre: 1% sobre el básico de noviembre + $40.000.

Este acuerdo complementa la paritaria de abril

El nuevo esquema se suma al acuerdo alcanzado en abril de 2025, que estableció un incremento no remunerativo del 5,4% sobre los salarios de marzo, distribuido en tres tramos:

1,9% en abril

1,8% en mayo

1,7% en junio

Además, en esa oportunidad se pactó el pago de sumas fijas no remunerativas, también de carácter mensual:

Abril : $35.000

: $35.000 Mayo : $40.000

: $40.000 Junio : $40.000

: $40.000 Julio: $40.000

Estas sumas fueron reguladas conforme al artículo 6 de la Ley 24.241.

Escalas salariales de julio 2025: cuánto cobra cada categoría

En línea con el nuevo acuerdo, FAECYS publicó las escalas salariales vigentes para julio 2025. Los valores reflejan un aumento del 1% sobre el salario básico de junio más la suma fija remunerativa de $40.000.

A continuación, los montos por categoría:

Maestranza A: $1.005.994 + $40.000

$1.005.994 + $40.000 Maestranza B: $1.008.906 + $40.000

$1.008.906 + $40.000 Maestranza C: $1.019.109 + $40.000

$1.019.109 + $40.000 Administrativo A : $1.016.925 + $40.000

: $1.016.925 + $40.000 Administrativo B: $1.021.301 + $40.000

$1.021.301 + $40.000 Administrativo C: $1.025.672 + $40.000

$1.025.672 + $40.000 Administrativo D: $1.038.792 + $40.000

$1.038.792 + $40.000 Administrativo E: $1.049.724 + $40.000

$1.049.724 + $40.000 Administrativo F : $1.065.759 + $40.000

: $1.065.759 + $40.000 Cajeros A: $1.020.568 + $40.000

$1.020.568 + $40.000 Cajeros B: $1.025.672 + $40.000

$1.025.672 + $40.000 Cajeros C: $1.032.232 + $40.000

$1.032.232 + $40.000 Personal Auxiliar A: $1.020.568 + $40.000

$1.020.568 + $40.000 Personal Auxiliar B: $1.027.856 + $40.000

$1.027.856 + $40.000 Personal Auxiliar C: $1.051.910 + $40.000

$1.051.910 + $40.000 Auxiliar especializado A: $1.029.317 + $40.000

$1.029.317 + $40.000 Auxiliar especializado B : $1.020.568 + $40.000

: $1.020.568 + $40.000 Vendedores A: $1.049.724 + $40.000

$1.049.724 + $40.000 Vendedores B : $1.065.759 + $40.000

: $1.065.759 + $40.000 Vendedores C : $1.042.435 + $40.000

: $1.042.435 + $40.000 Vendedores D: $1.042.438 + $40.000

Los montos publicados corresponden a la escala básica más la suma fija. No incluyen adicionales como presentismo, antigüedad o zona, que deben sumarse según lo establecido en cada convenio colectivo.

Qué falta para su implementación

El acuerdo firmado en junio se encuentra a la espera de homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, paso necesario para su plena validez legal. No obstante, las empresas del sector ya pueden comenzar a aplicar los incrementos, respetando los criterios de proporcionalidad en jornadas parciales y la incorporación de las sumas fijas al básico a partir de enero 2026.