Emprendedores argentinos con conciencia medioambiental ya pueden inscribirse para la primera Aceleradora de Innovación Sostenible de L’Oréal Groupe. Se trata de una nueva iniciativa de la gigante de belleza, dotada con un financiamiento de 100 millones de euros para acelerar la salida al mercado de soluciones innovadoras que además beneficien al ecosistema, las sociedades y las personas, al tiempo que aporten a los objetivo medioambientales de la compañía de base francesa.

En esta meta, L’Oréal se asoció con el Institute for Sustainability Leadership (CISL) de la Universidad de Cambridge para buscar, identificar, probar y escalar soluciones disruptivas dentro de la industria de la belleza. A través de su red global y centros en Cambridge, Ciudad del Cabo y Bruselas, CISL trabaja con líderes e innovadores en los negocios, las finanzas y el gobierno para acelerar la acción hacia un futuro sostenible. Proporcionará un apoyo crucial a los solicitantes seleccionados a través de un programa de cohorte de hasta 12 meses.

"En L'Oréal siempre hemos adoptado y fomentado la innovación, co-creando con socios a lo largo de nuestra cadena de valor para impulsar un cambio positivo en la industria de la belleza", dijo Ezgi Barcenas, Directora de Responsabilidad Corporativa de L'Oréal Groupe, y añadió: "Mientras trabajamos con nuestro ecosistema para allanar el camino hacia un futuro más sostenible, sabemos que debemos ser aún más intencionales en la búsqueda, el avance y la escalada de soluciones pioneras. Estamos deseando colaborar con un número creciente de innovadores y solucionadores de problemas en todo el mundo."

Por su parte, James Cole, Director de Innovación de CISL y Director Ejecutivo de Canopy, expresó: "En el mundo que cambia rápidamente de hoy, la colaboración es clave para impulsar un progreso significativo. Estamos encantados de asociarnos con L'Oréal en esta importante iniciativa, aprovechando nuestra experiencia combinada para buscar y acelerar soluciones comercialmente relevantes para los desafíos que enfrenta la industria de la belleza y más allá."

El financiamiento de 100 millones de euros será la inversión destinada a la Aceleradora de Innovación Sostenible en los próximos 5 años. La primera convocatoria de solicitudes acaba de abrir y los emprendedores argentinos ya pueden aplicar.

Qué emprendimientos sostenibles busca L'Oréal Groupe

En línea con la cultura de innovación existente de L’Oréal, el programa acelerador se centra en áreas clave:

soluciones bajas en carbono y climáticamente inteligentes,

soluciones de resiliencia hídrica,

soluciones basadas en la naturaleza,

ingredientes y materiales alternativos,

eliminación del uso de plásticos fósiles y residuos plásticos,

circularidad y gestión de recursos,

modelos de negocio sostenibles e inclusivos.

L'Oréal Groupe invita a aplicar a startups, pymes y empresas establecidas con soluciones innovadoras. Los candidatos seleccionados se beneficiarán de un programa de aceleración personalizado que incluirá capacitación, mentoría y posibles oportunidades de proyectos piloto e inversión para apoyar su innovación a escala.

La convocatoria de solicitudes está abierta hasta el 30 de septiembre de 2025. La inscripción es gratuita y online en el sitio web oficial de la Aceleradora de Innovación Sostenible.