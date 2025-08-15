Expertos consultados por iProfesional analizan errores frecuentes del management reflejados en esta patrulla tan disfuncional como familiar que es furor

Un grupo desorientado, un protagonista arrastrado a un rol para el que nadie lo preparó, y una catarata de decisiones que se toman torpemente, más por reflejo que por estrategia. Es cualquier escena de la serie División Palermo… o de la vida corporativa cotidiana en más de una oficina argentina.

La serie de Netflix se transformó en un éxito inesperado y lo que empezó como una sátira absurda sobre seguridad ciudadana e inclusión forzada terminó diciendo mucho más de lo que parecía. Vista desde el mundo de las empresas y las organizaciones, la comedia creada por Santiago Korovsky deja al descubierto muchos de los males del liderazgo más extendidos. Especialistas en management la analizaron a pedido de iProfesional y lograron leerla como un espejo del mundo corporativo argentino. El resultado es tan gracioso como incómodo.

"La exageración de la serie es útil para mostrar fallas reales", apunta Andrés Hatum, PhD en Management and Organization por Warwick Business School, autor y conferencista especializado en liderazgo tóxico, cultura organizacional y gestión del talento.

A juicio del profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, lo que muestra la ficción no está tan lejos de lo que pasa en muchas oficinas: "En muchas empresas el liderazgo no se gana, se asigna por herencia, amiguismo o porque ‘algo había que hacer con él’".

Líderes improvisados: el ascenso por descarte

Uno de los primeros problemas que muestra la serie —y que los expertos destacan— es la elección de líderes sin formación ni legitimidad. En la ficción, el protagonista se convierte en jefe por accidente. Y en las empresas, no es muy distinto. "El líder improvisado es casi una institución nacional", ironiza Hatum. "No tiene formación, pero tiene carisma; no tiene autoridad, pero tiene un PowerPoint con frases de LinkedIn. Y así andamos: gestionados por entusiastas sin brújula".

"Nada peor que alguien que quiere ser jefe", dice Marcela Romero, CEO de Schneider Electric para Argentina, Paraguay y Uruguay. "Es fundamental poder darle la oportunidad de ser jefe al que ya es líder sin necesitar ningún nombramiento". Para ella, "el problema no es nombrar un líder sin experiencia. El problema es que lo dejamos solo y no lo acompañamos".

Josefina Chausovsky lleva más de 15 años liderando procesos de transformación, desarrollo de talento, cultura y liderazgo en organizaciones globales y asegura que la legitimidad de un líder no se decreta, se construye: "Con coherencia entre lo que se dice y lo que