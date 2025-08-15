Las fechas clave y los requisitos para aplicar al programa de jóvenes profesionales de IRSA, que ofrece contrato efectivo desde el comienzo

IRSA, compañía clave en el desarrollo urbano de Argentina y dueña de los principales shoppings del país, abrió una nueva convocatoria de talentos para su programa de jóvenes profesionales #IRSACrew.

Es una oportunidad laboral que ofrece la chance de rotar entre las distintas áreas de la compañía y obtener así un panorama completo del negocio. El programa está enfocado en jóvenes que buscan potenciar su talento en un entorno real, dinámico y profesional.

Según pudo saber iProfesional, en esta sexta edición de IRSACrew la compañía incorporará alrededor de 10 jóvenes profesionales de distintos backgrounds para vivir esta experiencia. Asimismo, un dato clave de esta convocatoria es que los seleccionados para atravesar el programa, tendrán un contrato de empleo efectivo con la empresa desde el comienzo.

"En IRSA tenemos el compromiso de acompañar a las nuevas generaciones en su desarrollo profesional. Con #IRSACrew buscamos brindarles una experiencia integral, en la que puedan adquirir herramientas, trabajar junto a expertos y aportar una mirada fresca e innovadora a nuestros proyectos", señaló Jonathan Silberstein, CHRO de IRSA.

Jóvenes profesionales en IRSA

IRSA es una compañía que lleva 30 años entre los líderes del mercado de Real State en la Argentina, con proyectos que impulsaron la innovación por todo el país, y que cotiza en la bolsa de mercados argentinos (BYMA) y en la bolsa de comercio de Nueva York (NYSE).

En ese marco, además de ser la empresa detrás de centros comerciales como Alto Palermo, Alcorta Shopping, Patio Bullrich, entre otros, tiene desarrollos inmobiliarios para espacios comerciales y residenciales, y terrenos por desarrollar. "Cada centro comercial, edificio de oficinas, hotel o desarrollo urbano nace para dinamizar la economía local, crear empleo y ofrecer nuevas experiencias que integren a la comunidad", indicaron sobre su propósito.

Su huella abarca en la actualidad, 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como Llao Llao, InterContinental y Libertador.

En ese marco, el programa de jóvenes profesionales de IRSA ofrece la posibilidad de rotar durante 12 meses en áreas estratégicas de la compañía, como Marketing, Comercial e Inversiones, combinando formación práctica, trabajo en equipo y desafíos concretos en los principales centros comerciales y proyectos de Real Estate.

Entre los principales beneficios que ofrece el programa se encuentran:

contrato efectivo desde el inicio,

capacitaciones,

becas y beneficios corporativos,

almuerzo, desayuno y merienda en oficina,

cobertura médica prepaga,

estacionamiento,

beneficios en gimnasios, idiomas y más.

"Nuestro objetivo es que los jóvenes talentos puedan aprender haciendo, ser parte de nuestra cultura y animarse a proponer. Es una experiencia para crecer y dejar su huella desde el día uno", comentó Jonathan Silberstein.

Requisitos para ser parte de #IRSACrew

Programa de Jóvenes Profesionales de IRSA

El programa está dirigido a estudiantes en etapa final o recién graduados de carreras como:

Administración,

Marketing,

Ingeniería,

Economía Empresarial,

Negocios Digitales y afines

"Más allá de la formación académica, buscamos personas con curiosidad, iniciativa y ganas de aprender haciendo. Valoramos la creatividad, la capacidad para trabajar en equipo, la proactividad para proponer ideas y la flexibilidad para adaptarse a distintos entornos",le dijo Silberstein a iProfesional.

"Queremos jóvenes que compartan nuestra energía, que se animen a desafiarse y que vivan nuestra cultura valiente, cercana y colaborativa", añadió.

También se pide a los candidatos contar con al menos un año de experiencia laboral.

"Se valora especialmente la disponibilidad para trabajar de forma presencial y rotar entre los distintos Negocios de IRSA en Buenos Aires", enfatizaron desde la compañía.

Cómo postularse

Completar el formulario de la web de la convocatoria es el primer paso del proceso, que continúa con un contacto directo desde la compañía a los preseleccionados para alinear expectativas y coordinar los pasos siguientes.

Lo que sigue para quienes logren avanzar a las siguientes etapas es una dinámica grupal, una jornada presencial con vivencias propias del universo de IRSA, un encuentro con referentes de la compañía, y finalmente, estudios preocupacionales y contratación, para quienes lleguen al final del proceso.

Los interesados podrán postularse en la web oficial del programa de jóvenes profesionales de IRSA.