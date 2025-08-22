Galicia Seguros designa a Luis Peralta como gerente Interior Norte

Luis Peralta, con 27 años de trayectoria en el mercado asegurador, asume la operación de Galicia Seguros en Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Misiones

Luis Peralta asumirá el rol de gerente Interior Norte de Galicia Seguros. En su nueva posición estará a cargo de las operaciones de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Misiones.

Su gestión estará orientada al desarrollo en cada una de estas provincias, consolidando la presencia y el crecimiento de la compañía en todo el país.

Con más de 25 años de trayectoria en el mercado asegurador y experiencia en distintas empresas de seguros de primer nivel, Peralta aportará su conocimiento y visión estratégica al fortalecimiento del canal PAS, para continuar construyendo relaciones de valor con los Productores Asesores de Seguros en la región norte del país.

"Este paso significa un nuevo compromiso, con mayor responsabilidad, pero también con el mismo entusiasmo de siempre. Es un orgullo liderar este proyecto, en una etapa de expansión y crecimiento tan importante para la compañía. Estoy convencido de que la cercanía con los productores, el trabajo en equipo y la innovación comercial son el camino para seguir construyendo un mercado asegurador más sólido y con foco en las personas", expresó el nuevo Gerente Interior Norte de la compañía.

Galicia Seguros, la compañía de seguros de Grupo Galicia, cuenta con 27 años en el mercado, 13 oficinas propias distribuidas por todo el país, una red de 4.000 productores asesores de seguros, un canal digital y una red de aliados comerciales. Se ubica entre las marcas líderes en seguros de hogar, robo, y accidentes personales.