Nueva senior Brand Manager en Ualá para Argentina, México y Colombia

Constanza Chedrese tendrá a su cargo seguir fortaleciendo la propuesta de valor de la marca en los países donde opera el neobanco

Ualá anunció la incorporación de Constanza Chedrese como nueva Sr. Brand Manager de la compañía para Argentina, México y Colombia. En este rol, será responsable de liderar la estrategia de la marca, reportando directamente al Chief Marketing Officer (CMO), Martín Bellocq.

"Me entusiasma este nuevo desafío en una industria tan dinámica, joven y disruptiva; con particularidades en Argentina, México y Colombia, pero siempre con un objetivo común: ofrecer soluciones financieras que incluyan y mejoren la vida de las personas", dijo Chedrese.

Bio de líder

Constanza Chedrese es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Austral. Tras su experiencia en el área de marketing de Microsoft, desarrolló su carrera en el sector bebidas, trabajando en ABinbev durante siete años, donde lideró marcas como Brahma, Gatorade y Guaraná Antárctica. Allí se desempeñó como Brand Manager y profundizó su expertise en medios digitales y e-commerce.

Posteriormente, pasó por la industria del entretenimiento, en compañías como Netflix y Amazon Prime Video, en las que estuvo a cargo de la estrategia marcaria en varios de los lanzamientos de estrenos locales e internacionales del catálogo, en las distintas plataformas y para diferentes mercados.

Qué es Ualá

Ualá es un neobanco que cuenta con un equipo de más de 1.500 personas y tiene activas varias búsquedas en la región. Muchas de estas oportunidades están en el área de marketing.

Ualá es una compañía de tecnología que ofrece un ecosistema de soluciones financieras diseñadas para mejorar la vida de las personas en latinoamérica. Fundada por Pierpaolo Barbieri, inició sus operaciones en Argentina en octubre de 2017 con la misión de llevar los servicios financieros en América Latina al siglo XXI.

Con más de 9 millones de usuarios en Argentina, Colombia y México, Ualá continúa con su plan de atracción de talento y el desarrollo de nuevas verticales de negocio en la región, aportando innovación y desarrollo tecnológico en América Latina.