Aon nombra líder del área de Riesgo Comercial para Hispanic South America

La firma de consultoría también anunció Javier Beltran y David Sanchéz como Líderes de Broking para Perú y Colombia, respectivamente

La consultora de servicios profesionales Aon anunció a John Ospina como líder de Commercial Risk para Hispanic South America (HSA), región que abarca Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

Con más de 23 años de trayectoria en la industria aseguradora y hace tres años en Aon, el ejecutivo cuenta con amplia experiencia en áreas técnicas y de colocación, en el desarrollo de productos y estructuras de reaseguro y en la implementación de soluciones innovadoras.

Adicionalmente, bajo liderazgo de Ospina en el área de Commercial Risk de HSA, la firma también nombra a Javier Beltrán como Líder de Broking para Perú, y a David Sánchez como Líder de Broking para Colombia.

Javier Beltran que se desempeñaba como Líder de Broking para Colombia, cuenta con más de 15 años en Aon y ahora asume este rol para Perú, donde aplicará su sólida trayectoria profesional de más de 35 años de experiencia en el sector asegurador y reasegurador en diferentes países, en donde ha liderando equipos de alto desempeño y consolidado relaciones sólidas con mercados y clientes.

Por su parte, David Sánchez, quien reemplaza a Javier Beltran, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador desempeñándose anteriormente como Líder de Líneas Financieras para Colombia, donde destacó por su enfoque estratégico, innovación en la gestión de riesgos y el acompañamiento sobresaliente para superar los retos del negocio.

"Para mi es un orgullo que Aon cuente con éstos experimentados talentos de diferentes países de nuestra región capaces de liderar las mejores prácticas de la industria y poner al servicio de los clientes las soluciones más avanzadas de Risk Capital. En mercados tan dinámicos y competitivos como los nuestros se vuelve esencial contar con profesionales que puedan brindar claridad y confianza a nuestros clientes para que tomen las mejores decisiones que protejan y expandan sus negocios", destacó Mauricio Acosta, Head para Hispanic South America en Aon.