Con la economía argentina ralentizada y el consumo que sigue sin mostrar señales claras de reactivación, las empresas ya no pueden seguir esperando una mejora de la actividad, y eso se empezó a traducir al empleo: 31% de las compañías anticipan despidos o reducciones de planta este año.

Las noticias sobre suspensiones, desvinculaciones masivas y cierres de plantas de producción se suceden todos los días, incluso más que las buenas noticias sobre inversiones productivas. Esto ocurre aún en sectores que suelen ser resilentes, como el de los alimentos y los artículos de consumo de primera necesidad.

Migror, Verónica, Acindar, Globant, son algunas de las grandes empresas en Argentina que presentan o suspensiones por menor demanda, despidos o programas de retiros voluntarios, pago de sueldo en cuotas y otras medidas que demuestran las dificultades con las que luchan para seguir operativas en medio de una caída de la actividad a nivel local, por menor consumo y mayor competencia de productos importados, y de restricciones a nivel internacional que impactan su negocio (como pueden ser los aranceles a la importación que impuso Donald Trump en Estados Unidos).

En ese contexto, la plataforma de búsqueda de talento y trabajo, Bumeran, confirmó que la reducción de personal se perfila como una tendencia clara para el segundo semestre de 2025: su informe de Salarios y Contrataciones relevó que tres de cada diez compañías ya definieron que disminuirán su nómina antes de fin de año; el 49% piensa mantenerla y poco más que el 20% anticipa contrataciones.

Despidos en 2025

El 31% de las empresas anticipa despidos este año

Del estudio participaron más de 1.500 personas desde Argentina, entre especialistas de personal y talentos. Al consultar al 31% de los responsables de Recursos Humanos que anticipa recortes en su nómina, Bumeran encontró que el 39% espera que sea inferior al 10% de la nómina. Un 15% prevé recortar entre 20% y 30%, y un 14% calcula una disminución cercana al 10 por ciento.

Con este panorama, el 2025 no se presenta auspicioso para el empleo, luego de un 2024 en el que de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, también creció el desempleo. La desocupación abierta medida por el organismo oficial pasó de 5,7% en diciembre de 2023 a 7,7% al siguiente trimestre y a 7,9% en el primero de 2025 (último dato disponible).

En línea con ello, el estudio de Bumeran también muestra que durante el primer semestre el 66% de las compañías consultadas concretó despidos o reducciones del personal, con la reducción de costos como principal causa (36%)

Otro 25% atribuyó el achique al desempeño insuficiente del personal, y recién en tercer puesto en este estudio figura el impacto de la actividad económica (20%), el cierre de áreas de negocio (12%) y, en menor medida, fusiones o adquisiciones empresarias (2%).

A su vez, el 69% de los talentos participantes reconoció que en su lugar de trabajo se produjeron despidos en lo que va de 2