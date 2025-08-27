HP Argentina nombró nuevo Large Format Business Development Manager

El objetivo es impulsar el negocio de impresión de Gran Formato a través de la innovación y la colaboración con socios estratégicos y clientes

HP Inc. Argentina anunció la designación de Christian Zavatarelli como Large Format Business Development Manager en el país, con el objetivo de impulsar el crecimiento del negocio de impresión de Gran Formato a través de la innovación y la colaboración con socios estratégicos y clientes.

Este nombramiento reafirma el compromiso de HP Argentina con la expansión de su negocio y la consolidación de su posición de liderazgo en el mercado de impresión de Gran Formato.

Bio de líder

Con más de 15 años de experiencia en ventas corporativas, Zavatarelli (en foto principal) ha gestionado ventas directas, canales, portafolios de productos y servicios, expandiendo negocios con soluciones innovadoras de espacio de trabajo para grandes empresas.

Durante sus 8 años en HP, ocupó roles clave como Global Account Manager LATAM, donde lideró ventas regionales, gestionó cuentas multinacionales y coordinó equipos comerciales locales alineados a la estrategia global.

En su nuevo rol, estará a cargo de diseñar y ejecutar la estrategia de HP para el segmento de Large Format, fortaleciendo las relaciones con partners y clientes finales, incorporando nuevos aliados al ecosistema de la compañía, ampliando su presencia en el mercado y generando acuerdos y oportunidades de valor para todo el canal.