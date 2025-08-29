N5 incorpora Chief Revenue Officer en su plan de expansión

La empresa de tecnología especializada financiera suma al equipo a un referente en estrategias comerciales para fortalecer el crecimiento de la compañía

N5, compañía que desarrolla soluciones tecnológicas para bancos, fintechs y aseguradoras, anuncia la llegada de Hugo Espinoza como Chief Revenue Officer (CRO).

Con una destacada trayectoria internacional y una sólida experiencia en planificación estratégica, desarrollo de negocios, marketing y gestión de canales. El nuevo directivo tendrá la responsabilidad de liderar el plan de incorporaciones y consolidar la presencia en LATAM.

Julián Colombo, CEO de N5, afirmó: "Estamos en un momento en el que la gestión de ingresos dejó de ser un área táctica para convertirse en un pilar estratégico. Sumar a Hugo nos permitirá escalar nuestras capacidades comerciales y adaptarnos a un mercado que demanda innovación constante".

Bio de líder

A lo largo de más de dos décadas, Hugo Espinoza (en foto principal) ha liderado operaciones de ventas de alto rendimiento en organizaciones globales como Adobe, SAP, Vlocity, Citrix, desempeñándose en mercados altamente competitivos y en constante transformación.

En su último rol como CRO en E-CERTCHILE lideró el posicionamiento de la plataforma de firma electrónica, impulsando su expansión en el mercado B2B regional.

"Mi objetivo es acelerar el crecimiento de N5, aprovechando las oportunidades que abre la banca invisible y la IA aplicada al negocio financiero. Buscamos diseñar propuestas de valor que no solo aumenten los ingresos, sino que también mejoren la experiencia de los clientes y la eficiencia operativa de las instituciones que confían en nosotros", asegura.

El nuevo Chief Revenue Officer es reconocido tanto por su enfoque productivo en la gestión, como por su experiencia liderando equipos distribuidos geográficamente, con una fuerte orientación a la alta performance y eficiencia. Con esta incorporación, N5 refuerza su compromiso de liderar la transformación digital del sector financiero, profundizando el desarrollo de soluciones hiperverticalizadas y tecnológicas, con el propósito de que, no solo respondan a los desafíos actuales, sino que anticipen futuras demandas y generen ventajas competitivas en un mercado cada vez más exigente.