Su gestión estará enfocada en impulsar oportunidades de negocio, reforzar la estructura interna y potenciar el vínculo con clientes y aliados estratégicos

Bridgestone anunció el nombramiento de Andrés Gabrielli como nuevo Country Manager para Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con el desafío de consolidar el liderazgo de la compañía en el mercado local y potenciar su presencia en la región.

"Comencé mi carrera en Bridgestone como cadete y, casi tres décadas después, asumir la responsabilidad de liderar la operación en Argentina y la región es un orgullo inmenso. Este recorrido me permitió conocer a fondo nuestra industria y la fuerza de una compañía que, con innovación y compromiso, sigue marcando el camino. Mi objetivo es consolidar este liderazgo y abrir nuevas oportunidades que fortalezcan nuestra presencia en cada mercado donde operamos", expresó Gabrielli en un comunicado.

Bio de líder

Con cerca de 30 años de trayectoria dentro de Bridgestone, Gabrielli (en foto principal) ocupó posiciones estratégicas en ventas, desarrollo de negocios y dirección regional.

En su más reciente rol como Director Comercial para Equipo Original en Latinoamérica Sur, tuvo una participación decisiva en los proyectos que permitieron que la compañía ganar participación en segmentos estratégicos en Brasil y alcanzar el liderazgo en Argentina, reforzando la reputación de Bridgestone como socio estratégico en innovación y calidad.

Como nuevo Country Manager, Gabrielli estará enfocado en impulsar nuevas oportunidades de negocio, fortalecer la estructura interna y profundizar el vínculo con clientes y aliados estratégicos. Su gestión también buscará consolidar el liderazgo en equipo original y seguir expandiendo la red de centros de servicio Bridgestone, la más federal del mercado.

Con este nombramiento, Bridgestone reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible en Argentina y la región, impulsando la innovación, la excelencia en el servicio y la construcción de relaciones sólidas con todos sus públicos.