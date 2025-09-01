El gobierno nacional decidió que los feriados que caen en sábado o domingo puedan ser trasladados al viernes previo o lunes posterior

Septiembre es el único mes sin feriados en todo el calendario oficial. Ese bache deja con menores recursos a aquellas industrias como el turismo y el entretenimiento que se ven favorecidas por el incremento del gasto que se da en fines de semana largos. Para colmo, el siguiente feriado, el 12 de octubre, caía en día domingo, generando un período de dos meses sin descanso XL. El gobierno nacional decidió mover el avispero y allanar el camino para que octubre no sea otro mes más sin fines de semana extendidos.

Aunque primero los argentinos deberán atravesar el duro mes de diciembre, que no tiene feriados, aunque si dos fechas muy importantes para el calendario nacional.

Los detalles sobre los próximos feriados y fechas clave del calendario argentino 2025, a continuación.

Calendario de septiembre 2025 en Argentina

Septiembre 2025 presenta un panorama de días no laborables que impactan a una parte de la población argentina, según se presenta en el Calendario Nacional del Ministerio del Interior de la Argentina.

Se trata de una distinción fundamental. Lo explica la editorial especializada Errepar de la siguiente forma: "En días no laborables, es el empleador quien tiene la facultad de decidir si su emprendimiento tiene o no actividad -a excepción de determinadas empresas que deben permanecer en actividad (ej. bancos, servicios públicos, etc.)- (art. 167, LCT). Por tal motivo, a los fines del cálculo del mismo, es indiferente si el empleador decide que el establecimiento tenga actividad o no ese día, el salario de trabajador no se verá afectado, sino que se liquidará como un día más."

Por eso, si bien el calendario oficial de feriados nacionales no registra días de descanso para todos en septiembre, la comunidad judía celebra festividades que implican asueto en esas fechas.

Días no laborables para la comunidad judía en septiembre 2025:

Jueves 25 y viernes 26 de septiembre: Se celebra Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. Estas dos jornadas son consideradas días no laborables para la comunidad.

Se celebra Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. Estas dos jornadas son consideradas días no laborables para la comunidad. Sábado 4 de octubre (en septiembre 2025, si cae en la misma semana): La celebración de Iom Kipur, o el Día del Perdón, es otra fecha clave. Si bien Iom Kipur cae en octubre, se menciona su proximidad en el calendario hebreo a Rosh Hashaná, siendo una festividad de gran importancia para la comunidad judía.

Fechas especiales en Argentina: primavera y día del estudiante

Más allá de los días no laborables, septiembre es un mes de celebraciones significativas en el calendario argentino:

Domingo 21 de septiembre: Se celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

Esta fecha marca el inicio de la estación más colorida del año y es una jornada de festejo para los estudiantes de todo el país. Es importante destacar que, al no ser feriado, las actividades escolares y laborales continúan con normalidad, aunque muchas instituciones educativas suelen organizar eventos especiales para la ocasión.

El 21 de septiembre en Argentina se celebrará el Día del Estudiante

Feriados de octubre 2025

Octubre de 2025 se presenta con un único feriado nacional que coincide con una importante conmemoración: el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según el calendario oficial del Ministerio del Interior de Argentina, el feriado de octubre es el siguiente:

Domingo 12 de octubre: Este día es feriado inamovible. Sin embargo, en Argentina, el feriado se traslada al lunes 13 de octubre con fines turísticos, generando un fin de semana largo.

¿Qué se celebra el 12 de octubre? Se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Originalmente, la fecha se conocía como "Día de la Raza", en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América.

A partir de 2010, el nombre de la conmemoración fue modificado por decreto presidencial para promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Este cambio busca darle un nuevo significado a la fecha, valorando la multiplicidad de etnias y culturas que conviven en el continente americano y destacando la importancia del respeto y la inclusión.

¿Se traslada el 12 de octubre?

Luego de un mes entero sin feriados (septiembre) que el 12 de octubre, el único día festivo a nivel nacional en octubre, cayera en día domingo, dejaba un bache muy grande sin fines de semana largos, que son vitales para la sostenibilidad de la industria del turismo y el ocio. Pero todo indica que se lo trasladará al lunes 13 del mes.

Por fortuna, el gobierno nacional decidió tomar cartas en el asunto y cambiar la rígida legislación nacional que impedía que los feriados trasladables que caen durante los días de fin de semana, se trasladaran.

Lo había adelantado el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, durante la apertura de Hotelga, el evento más importante de hotelería y gastronomía en la Argentina, que tuvo lugar a fines de agosto en La Rural. Scioli destacó "Nos encargamos de buscar los caminos y las respuestas a todo lo que el sector turístico plantea, como cuando eliminamos el coste impositivo que representaba el pago a SADAIC por parte de los alojamientos. Queremos mejorar aún más la estructura de costos para que la actividad, que el presidente Javier Milei considera estratégica para la recuperación del país, alcance su mayor potencial." Así es que comentó que era ya casi un hecho la decisión de trasladar el feriado del 12 de octubre al día lunes siguiente, para generar un fin de semana largo.

"La política de cielos abiertos y las acciones bilaterales para liberar costos de visado a turistas extranjeros, tanto para países del continente como de todo el mundo, muestran que asumimos un compromiso con el turismo receptivo. Hoy anunciamos que los turistas de la India con visado vigente para visitar Estados Unidos, pueden visitar nuestro país sin costo adicional", agregó.

Al día siguiente de su discurso, mediante el decreto 614/2025 y con firma del presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, se dio respuesta a este pedido de la industria del turismo en conjunto, y se estableció que "los feriados nacionales trasladables conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 27.399, cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación", que es precisamente la Jefatura del Gabinete de Ministros.

Para esta decisión el decreto recuerda "que la Ley Nº 27.399 distingue entre los feriados nacionales inamovibles y los feriados nacionales trasladables, estableciendo en su artículo 6° que los citados feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles se trasladarán al día lunes anterior y los feriados nacionales trasladables que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente."

A la vez, interpreta que esa "ley no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo, no puede interpretarse que en estos supuestos dichos feriados deban ser considerados inamovibles, porque ello desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador."

"A efectos de completar ese vacío legal, honrando la condición de feriados trasladables prevista por dicho legislador para tales casos, corresponde establecer los medios concretos que permitan llevar a la práctica el eventual traslado de los feriados en cuestión, cuando así lo estime pertinente la Autoridad de Aplicación", sentencia la normativa, dando el poder pero también la suficiente autoridad al Jefe de Gabinete para definir qué se hará con este tipo de fechas especiales de aquí a futuro, evaluando caso por caso.

Por lo tanto, septiembre de será inevitablemente un mes sin feriados para la mayor parte de la población argentina. Pero hay esperanza de que en octubre el feriado deldomingo 12 se traslade al lunes, para generar un fin de semana largo.